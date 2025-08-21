Makoke rompe su silencio tras cancelar su boda: "El motivo es familiar y de salud. Lo estamos pasando muy mal. Pido respeto"

Día complicadísimo y difícil el que está viviendo Makoke (55 años) este 21 de agosto, jueves. Al filo de las 18:30 horas se ha hecho pública una desagradable noticia: la cancelación in extremis de su boda con su pareja sentimental, Gonzalo Fernández Figares (52).

Un enlace que estaba fechado para el próximo 12 de septiembre. En cuestión de 22 días, la colaboradora de televisión iba a sellar su vida con el hombre que la hace feliz y con el que ha encontrado la estabilidad emocional. Todo era felicidad en torno a la dupla.

No obstante, la realidad se ha impuesto: Makoke ha cancelado todo casamiento. Una drástica decisión que acontece días después de que se destapara en televisión que su prometido había protagonizado un conflicto personal por el que acabó pasando "una noche en el calabozo".

Los dos 'stories' que ha publicado Makoke, este jueves, día 21.

"Ya no se casan. Ya está todo cancelado", han asegurado este jueves, día 21, en TardeAR. EL ESPAÑOL ha confirmado y ampliado la información.

Los tiempos han cuadrado bien entre este conflicto personal de Gonzalo y la cancelación del casorio, pero no están relacionados.

En efecto, no habrá boda, pero según los datos que controla este medio ello nada tiene que ver con crisis o ruptura sentimental.

Makoke y Gonzalo están bien como pareja. Este periódico, además, ha confirmado que este próximo sábado, día 23, Makoke tiene cerrado acudir a su puesto de trabajo en Fiesta, donde se prevé que dé una explicación pública.

Makoke y Gonzalo, en una imagen de archivo. Gtres

Antes de que llegue ese momento, este mismo jueves, en torno a las 20 horas, la que fue azafata del Telecupón ha utilizado sus redes sociales para calmar, tranquilizar y aclarar la controversia sobre su no enlace.

Lo ha hecho a través de dos stories, en los que, rotunda y sincera, ha expuesto su verdad: "Tengo que aclarar que el motivo de cancelar la boda es únicamente de salud de un familiar muy cercano. Pido respeto máximo, ya que lo estamos pasando muy mal".

Y agrega: "Y mi futuro marido y yo estamos más unidos que nunca. Y está a mi lado. Pido respeto, por favor. La boda no se cancela, se pospone. El motivo es familiar y de salud. Gonzalo, mi familia y yo estamos más unidos que nunca".

Episodio delicado

La bomba estalló el pasado fin de semana, en el programa Fiesta, cuando el periodista Aurelio Manzano desveló en pleno directo que Gonzalo había sido detenido y había pasado una noche en prisión. Makoke estaba presente en plató.

"Tu chico, al menos una noche, ha estado en un calabozo", dijo el tertuliano, ante una Makoke que intentó mantener la compostura. En un primer momento, la colaboradora se mostró firme: "Sé con quién me caso. Me da exactamente igual lo que se diga".

Sin embargo, tras ver las imágenes en el plató y recibir llamadas durante toda la tarde, su actitud cambió. Visiblemente nerviosa, Makoke pasó horas al teléfono con su pareja.

Tal y como se ha asegurado, Makoke estaba al tanto del episodio desde el principio. Fue ella quien acudió a la comisaría para recoger a Gonzalo tras su puesta en libertad. La detención tuvo lugar en septiembre de 2024, apenas unos meses después de que comenzaran su relación.

Aunque no existe sentencia firme, el procedimiento judicial sigue su curso. Makoke ha defendido públicamente a su pareja: "No ha cometido ningún delito. Para mí eso es lo importante. Sé cómo han sucedido las cosas. Estoy súper tranquila y él también".