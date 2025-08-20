Raúl Prieto vive una "ilusión de verano" con un doctor en medicina estética: quién es él y la reacción de Joaquín Torres

Desde que EL ESPAÑOL adelantara la noticia de la ruptura entre Joaquín Torres (55 años) y Raúl Prieto (48), todas las miradas están puestas en la expareja.

El arquitecto, centrado en su familia y en su trabajo en Galicia, se ha pronunciado en este medio sobre la nueva etapa que afronta. Asegura que fue su expareja quien tomó la decisión de dejarlo hace poco más de tres meses. Aún se encuentra "muy triste". Y todavía "necesito procesarlo".

El director de televisión, por su parte, se mantiene en silencio. Todo parece indicar que está disfrutando de su soltería. Y en buena compañía. Estos días se le ha visto en Formentera de la mano de un misterioso acompañante.

Un hombre con el que parece derrochar complicidad. Pero, ¿quién es él? Se trata de un doctor especializado en medicina estética y antiaging que regenta su propia clínica en Barcelona.

Su nombre es, según adelanta Vanitatis, Juan Carlos Holguera. Es el fundador de una clínica que lleva su nombre: Dr. Holguera. Pasa consulta en la ciudad condal y en Madrid, cuenta con cerca de 90.000 seguidores en su perfil de Instagram.

Su centro, ubicado en el número 224 de la calle Carrer Roselló de Barcelona, se ha convertido en uno de los referentes en técnicas de restauración y tratamiento de la piel de la ciudad.

Joaquín le desea lo mejor a su ex

Según el citado medio, Raúl Prieto y el médico se conocieron a través de personas en común. Y entre ellos habría surgido "una conexión" a la que aún no se puede poner nombres ni etiquetas. Están bien juntos. Y el médico estaría "muy integrado en su círculo de amistades".

La noticia de esta nueva amistad de su expareja ha llegado a oídos de Joaquín Torres. Según ha podido conocer EL ESPAÑOL a través de fuentes cercanas a la hoy expareja, el arquitecto le desea lo mejor al que todavía es su marido y entiende, en esa línea, que rehaga su vida.

Al parecer, el pasado 6 de julio, a Raúl Prieto y a su "ilusión" se les vio comer juntos en Beso Beach, un conocido chiringuito de las pitiusas. Un dato que revela que han compartido varios momentos juntos este verano.

Juan Carlos Holguera, "licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona", se especializó en anestesiología y en reanimación por el Hospital Clínic de Barcelona.

Anestesiólogo y médico estético

"Te contaré que además de trabajar en medicina estética soy anestesiólogo", destaca en su página web. "Combiné mi primera especialidad con la estética porque descubrí que me apasiona poder ayudar a mis pacientes a mejorar su imagen teniendo en cuenta sus inquietudes, y así guiarlos a conseguir la mejor versión de ellos mismos".

También cuenta con un Máster sobre Medicina Estética en la misma universidad. "Si le preguntas a mi madre, te dirá que siempre he querido ser médico", reseña en el perfil de su site.

"Cuando contaba sólo con cuatro añitos tenía toda la colección de Érase una vez el cuerpo humano. Cada domingo, mi padre me llevaba de la mano al kiosco de la esquina y se gastaba 750 pesetas (si obvio, ¡pesetas!) para hacerme feliz con esos fascículos", detalla.

"Llegaba a mi habitación corriendo y ponía todas las piezas que tenía hasta el momento en un montón... Primero colocaba los riñones, luego los pulmones… y seguía. Cuando terminaba de colocarlos todos, volvía a empezar. Y así una y otra vez. ¡Estaba feliz! Creo que esa fue mi primera relación con la medicina, y desde entonces esa ha sido mi pasión hasta el día de hoy", describe en su web.