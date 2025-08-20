Jaime Anglada sale de la UCI 12 días después de su grave accidente: su estado actual y cuál será su próxima operación

Llegan buenas noticias, por fin, para Jaime Anglada (52 años) y su familia. 12 días después de sufrir un grave accidente al colisionar la motocicleta que conducía contra un vehículo en Palma de Mallorca, ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos.

El cantante, amigo íntimo del rey Felipe VI (57), ha sido trasladado a "una zona de observación menos restringida, que es la previa al paso a planta". Así lo han adelantado en el programa de radio Es la mañana de Federico, presentado por Federico Jiménez Losantos (73) en Es Radio.

El pasado 18 de agosto, el último parte médico del Hospital Universitario Son Espases de Palma era favorable. En él se reflejaba que, en los últimos días, el paciente había experimentado una "sensible mejoría" y que permanecería en la UCI hasta que se confirmara que su evolución es favorable. Llegado ya ese momento, el equipo médico que atiende su caso ha decidido su traslado a otra área: la de cuidados intermedios.

Jaime Anglada, en una imagen de sus redes sociales. @victoriamunozphoto

Aún le queda, eso sí, otra intervención pendiente. Tal y como ha adelantado el citado espacio radiofónico, esta semana será operado de la muñeca.

Esta intervención se suma a la lista de intervenciones a las que ha tenido que ser sometido tras su accidente de tráfico.

"Estable dentro de la gravedad"

El pasado jueves 14 de agosto a Jaime, tal como informó EL ESPAÑOL, se le practicó una operación de cadera. La cirugía, en la que se le colocaron "unas placas en la pelvis y la cabeza del fémur", fue satisfactoria y supuso un avance positivo en su estado.

En las últimas horas, Anglada ha estado "estable dentro de la gravedad". Según ha podido saber EL ESPAÑOL, tendrá que pasar más veces por quirófano. En sus primeros días de ingreso, los procedimientos en quirófano se centraron principalmente en la cabeza. En la zona craneal, donde sufrió el mayor impacto, ha sido operado en dos ocasiones. "Lleva dos operaciones de cabeza", han deslizado a este medio.

Lo cierto es que durante su estancia en el centro sanitario, cada paso es importante. Desde el terrible incidente que le ha ocasionado fracturas múltiples ha estado arropado por su mujer, Pilar Aguiló (49), así como por sus amigos.

El pasado lunes, 18 de agosto, su amiga Carolina Cerezuela (45) y su marido, Carlos Moyá (48), fueron a visitarlo al hospital. La actriz, que forma dúo musical con Anglada, ha ido al encuentro de la familia en varias ocasiones.

El conductor, en prisión provisional

Cabe recordar que el músico ingresó en el centro hospitalario el pasado 8 de agosto, tras ser víctima de un atropello en la avenida Joan Miró de Palma mientras circulaba con su moto por un coche que se dio a la fuga.

El conductor del vehículo, un joven de unos 20 años, abandonó el lugar del accidente. Sin embargo, fue detenido en su domicilio poco después gracias a la colaboración de varios ciudadanos que anotaron la matrícula.

El joven permanece en prisión provisional y está siendo investigado por los delitos de abandono del lugar del accidente, lesiones por imprudencia y contra la seguridad vial. Según la investigación, conducía bajo los efectos del alcohol y no auxilió a la víctima. Dio negativo en la prueba de drogas, pero triplicó la tasa en el test de alcoholemia.