Una amiga de Lina Morgan dice que su heredero universal la habría "manipulado": "Ella llegó a un grado de deterioro grande"

El 19 de agosto de 2015 la vida de Lina Morgan se fundió a negro a los 78 años después de varios meses superando una larga enfermedad. Como todo en su existencia, fue en la más estricta intimidad.

Falleció la artista, el mito, la leyenda, dejando como legado años de arduo trabajo sobre las tablas, infinidad de aplausos y risas huecas y 40 millones de euros en su testamento.

Entonces, sorprendió sobremanera que su última voluntad no fuera otra que legar sus bienes a Daniel Pontes, su chófer y hombre de confianza. Un hombro en el que llorar. Y es que, Lina vivió sola y murió del mismo modo. Tremendamente sola.

Morgan y su heredero universal, Daniel. Gtres

Ahora, cuando se cumplen 10 años de su deceso, han sido varios los testimonios amigos que han acudido a la televisión para recordarla y honrar su figura.

Una década después de su discreta despedida, el recuerdo de la protagonista de La tonta del bote sigue tan vivo como el primer día, y buena prueba de ello es el homenaje que algunos amigos como Ana García Obregón (70) o Norma Duval (69) le han hecho en una fecha tan señalada.

Será en octubre cuando el Ayuntamiento de Madrid homenajee a Lina colocando una placa conmemorativa con su nombre en el edificio de la calle Samaria -a pocos metros del Parque del Retiro-, en el que residió durante buena parte de su vida.

De este modo, se reconocerá la figura de una de sus madrileñas más universales, que protagonizó numerosos éxitos en cine, teatro y televisión hasta que sus problemas de salud la 'obligaron' a alejarse del foco mediático hasta su 'solitario' fallecimiento en agosto de 2015.

Lina Morgan en un acto público. Gtres

Y es que su deterioro físico hizo que la actriz no quisiese ver a nadie más que a su chófer y hombre de confianza, Daniel Pontes, al que nombró heredero universal de su patrimonio, que algunos apuntan a que sería multimillonario -en joyas, dinero y propiedades- a pesar de que este hombre continúa residiendo en su piso de Alcorcón y asegura que no se llevó nada de lo que están diciendo.

Coincidiendo con su aniversario de muerte, una de sus grandes amigas, Ana Valdi, ha visitado este pasado martes el plató de TardeAR para recordar a Lina con cariño y señalar directamente al extaxista, dejando entrever que "manipuló" a la artista en los momentos finales de su vida.

"Me sorprendió que le dejara todo a su chófer, pero cuando una persona llega a un grado de deterioro tan enorme, es fácil de manipular y probablemente no le costaría decir 'sí' a todo lo que le propusieran", ha apuntado.

Además, ha revelado que cuando la protagonista de Hostal Royal Manzanares falleció, Daniel Pontes estaba de vacaciones y era una señora rumana quien la estaba cuidando, después de haber pasado una temporada en una residencia de mayores.

Algo que significaría, siempre según esta versión, que el chófer no estaría tan pendiente y volcado en Lina como muchos creían.

"La recuerdo con mucho cariño y con mucho dolor, pero me encanta que se la siga recordando con una sonrisa, eso es lo que más me gusta. A veces hay que hacer un esfuerzo y yo me rompería a llorar, pero prefiero recordarla sonriendo porque ella era muy divertida", ha expresado tras el programa ante las cámaras de Europa Press.

Desvela Valdi, además, una anécdota hasta ahora desconocida de la actriz: "Lo más divertido del mundo era cuando se tomaba un par de copitas de vino y te llamaba por teléfono, las cosas que te contaba, y así la quiero recordar siempre".

Aplaudiendo la iniciativa del Ayuntamiento de la capital para poner una placa con el nombre de Lina en la calle en la que vivió durante años, Ana ha reivindicado que "también podían ponerle una placa en la calle de Don Pedro, que es donde nació, que ahí es donde se cultivó".

"Pero está muy bien. Todo lo que sea reconocimiento a ella me parece muy bienvenido siempre", afirma emocionada.

Respecto a Daniel Pontes, la amiga de la artista reconoce que no tiene ningún tipo de contacto con él, pero asegura que "casi es mejor", dejando claro que "lo más importante es el recuerdo de ella y sobre todo el cariño de todas las personas que la conocieron y quisieron y admiraron.