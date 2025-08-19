La impactante foto de Amador Mohedano que ha hecho saltar las alarmas: qué le pasa y el discreto apoyo de Rosa Benito

El pasado 23 de julio salía a la luz que Amador Mohedano (71 años) llevaba cinco días ingresado en un hospital de Jerez de la Frontera a causa de problemas intestinales. Horas después de hacerse público su delicado estado de salud, y tras la realización de las pruebas médicas pertinentes, recibía el alta visiblemente deteriorado y con dificultades para caminar.

Cerca de un mes después, el hermano de la malograda Rocío Jurado ha reaparecido en las redes sociales de su hija Rosario -Chayo- Mohedano (46) con una impactante fotografía publicada este pasado domingo, 17 de agosto, que ha hecho saltar todas las alarmas.

Amador, rodeado de Chayo así como del marido de ésta y sus tres hijos, ha llamado la atención de propios y extraños debido a su sorprendente deterioro físico. Así, el exmarido de Rosa Benito (69) se ha convertido en el más absoluto foco por la llamativa pérdida de peso que ha sufrido en el último mes.

Como no podía ser de otra forma, la fotografía de Mohedano se ha convertido en la comidilla de la pequeña pantalla. Ha sido su sobrina Gloria Camila (29) quien, desde el plató de TardeAr este pasado lunes, 18 de agosto, ha revelado el motivo de la delgadez de Amador.

Amador Mohedano y la familia de su hija Chayo, en una fotografía de redes sociales. Instagram

"Yo le vi físicamente. Durante su estancia en el hospital no pudo comer sólidos y fue por el estómago. Hasta que ha estado más estable, ahora come bien, come mejor, ha ido poco a poco", ha comenzado relatando Gloria.

La hija de La más Grande, en esta línea, ha señalado que el proceso de recuperación de su tío será lento. "De un día para otro no va a coger el peso que necesita, pero ahora está menos hinchado de los tobillos, la circulación va mejor y ahora come más. Va poco a poco", ha apostillado.

Según ha confesado la propia Gloria en el formato de Telecinco, el problema principal de Mohedano radica en sus dolencias estomacales. "Ha salido de una revisión, además de una cosa estomacal, le hicieron una endoscopia que sí le ha dejado la garganta y la voz un poco más tocada, pero independientemente de eso él está bien, está tranquilo", ha añadido.

Amador Mohedano, en Arcos de la Frontera el pasado 9 de julio despidiendo a Michu. Gtres

Un durísimo trance de salud el que atraviesa ahora Amador Mohedano. No obstante, el andaluz encuentra refugio ahora en su familia, especialmente en su hija Chayo, fruto de su extinto matrimonio con Rosa Benito. "¡Todos los días doy gracias a la vida por un día más y estar rodeada de los míos!", ha escrito la artista recientemente en su red social.

También cuenta Mohedano con el apoyo de su exmujer, Rosa Benito. Si bien la que fuera concursante de realities no se ha pronunciado respecto del estado de salud de Amador, lo cierto es que no ha dudado en comentar unos emoticonos de corazones en el post de Chayo, mostrando así su discreto apoyo.

El reciente ingreso de Amador Mohedano no es el único revés de salud que el andaluz atraviesa en los últimos tiempos. En mayo del pasado año 2024, el hermano de La más Grande relató en el programa Y ahora Sonsoles que su estado era delicado.

Amador Mohedano, durante el verano de 2019. Gtres

"No quiero dar la cara en ningún lado para que no me vean. Llevo cinco meses malo, me estoy recuperando, pero no estoy todavía muy visible", expresó. Al parecer, el motivo fue "una úlcera sangrante y un tratamiento muy fuerte".