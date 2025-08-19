Carolina Cerezuela y Carlos Moyá visitan a Jaime Anglada en el hospital: los detalles y la gran incógnita del rey Felipe VI

La salud de Jaime Anglada (52 años) preocupa a su entorno más próximo. Este pasado lunes, 18 de agosto, el Hospital Universitario de Son Espases ha emitido su último parte médico: ha experimentado una "sensible mejoría" en su estado de salud.

Eso sí, permanece en la UCI. A su lado, su familia y un grupo reducido de buenos y leales amigos. Entre ellos, un matrimonio muy especial y querido por Anglada: el formado por Carolina Cerezuela (45) y el marido de ésta, Carlos Moyá (48).

Grandísimos amigos de Jaime, la cantante -que ha formado dúo musical con Anglada- y el exentrenador de Rafa Nadal (39) están al quite de su estado, muy pendientes. Lo visitan con frecuencia, como confirma EL ESPAÑOL, pero su última visita ha sido inmortalizada por los fotógrafos.

Cerezuela y Moyá, con gesto de preocupación y leve sonrisa, antes de entrar en el centro médico. Gtres

En concreto, la agencia Gtres ha fotografiado al matrimonio -uno de los más sólidos y discretos del panorama nacional- entrando en el centro médico, este pasado lunes, día 18. Las imágenes captadas muestran a la pareja entrando con gesto serio, visiblemente afectada.

Con gesto atribulado, aunque con una leve sonrisa. Se mantienen Carolina y Carlos firmes en su propósito: estar cerca, sostener y acompañar, sobre todo a la mujer de Jaime, Pilar Alonso, que no se separa de su lado.

Al entrar, Cerezuela, con gafas oscuras y vestido fluido, se aferra a la mano de Moyá, que camina con paso decidido. No hay declaraciones; sólo miradas que hablan de preocupación y cariño.

La gran incógnita de estas horas es si el rey Felipe VI (57) ha visitado a su amigo. Anglada y el monarca mantienen una amistad de más de dos décadas, forjada entre velas, música y confidencias. De hecho, apenas unos días antes del accidente, el Rey asistió a uno de sus conciertos en el Real Club Náutico de Palma.

Carolina Cerezuela y Carlos Moyá, visitando a Jaime Anglada. Gtres

Tras interrumpir sus vacaciones privadas en Grecia para visitar el cuartel general de la UME en Torrejón de Ardoz, Felipe VI regresó a Mallorca, tal y como se aseguró en Es la mañana de Federico. Fuentes cercanas aseguran que podría haber aprovechado su estancia para acercarse al hospital, aunque no hay confirmación oficial.

Lo que sí se sabe es que está en contacto constante con la familia Anglada y que ha pedido ser informado de cualquier evolución médica.

Anglada y Cerezuela

La relación entre Carolina y Jaime no es nueva. Se conocieron en un vuelo Madrid-Palma hace más de una década y desde entonces han formado un dúo musical que ha dado lugar a dos discos y más de 60 conciertos.

"Nos entendemos porque somos distintos, pero nos respetamos", decía Carolina en una entrevista. Y esa complicidad se ha transformado en apoyo incondicional en los días más difíciles.

Carlos Moyá, por su parte, también mantiene una estrecha amistad con Anglada. El extenista ha compartido veladas, regatas y confidencias con el músico, y su presencia en el hospital no es solo la de un acompañante: es la de un amigo que sabe cuándo hay que estar.

Último parte

El último parte médico emitido por el Hospital Son Espases arroja algo de esperanza: "Jaime Anglada ha experimentado una sensible mejoría en estos últimos días y se encuentra mucho más estable".

El cantante ha sido desintubado, ya no requiere sedación ni respiración asistida, y ha comenzado a responder a estímulos. Fue operado con éxito de la cadera y la mandíbula, y está pendiente de una intervención en la muñeca.

Su mujer, Pilar Aguiló, y sus hijos, Jaime y Julia, no se han separado de él. La familia, que ha pedido discreción, vive estos días entre el miedo y la esperanza, arropada por un círculo íntimo que no ha dejado de estar presente.