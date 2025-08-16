Gisela explica el motivo de su silencio un mes después de su separación: "Hay que adaptarse a la nueva realidad"
La cantante aún necesita tiempo para recuperarse tras romper con su pareja. "Estoy desconectada, tengo mis motivos", ha detallado en las redes sociales.
Ha pasado ya un mes desde que la cantante Gisela (46 años) anunciara el final de su historia de amor con José Ángel Ortega, con el que mantuvo una relación de 10 años y con el que tuvo un hijo en común, Indiana. Una situación dolorosa que se produce casi un año y medio después de convertirse en padres por primera vez.
Desde entonces, la que fuera concursante de Operación Triunfo ha permanecido alejada del foco público, así como de las redes sociales. La artista, que siempre ha sido muy activa en su perfil de Instagram, ha explicado en un breve vídeo el porqué de su distanciamiento y su silencio.
"Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hace bastante que no me paso por aquí, que no publico muchos post", ha empezado diciendo. "Bueno, estoy un poco como medio desconectada. Voy haciendo cositas, pero no como antes. Y bueno, tengo mis motivos, lógicamente".
Sincera, la intérprete ha abordado sin tapujos cómo está sobrellevando la ruptura: "Pues eso, entre el trabajo, adaptarme a una nueva realidad, mi peque... Y, todo junto, pues al final hay que ubicarse y tomar el tiempo necesario para todo".
"Me siento muy arropada"
"Pero bueno, que sé que tengo una comunidad preciosa, me siento muy arropada por vosotros, aunque no estemos tan tan conectados", ha añadido.
En un mensaje tranquilizador, ha adelantado que en cuanto supere un poco su duelo retomará su actividad en las redes. "Espero dentro de poco poder volver con muchas más fuerzas. Que no me he ido, ¿eh? No poder volver... sino poder continuar y seguir, pues, a otro ritmo", ha destacado.
Fue el pasado mes de julio cuando salió a la luz que Gisela y su pareja habían decidido emprender caminos separados. Una decisión que habían tomado hace tiempo y de mutuo acuerdo.
Centrada en su hijo
Poco después, la propia cantante confirmaba a la revista ¡HOLA! que se había separado de su pareja. En este medio aseguraba que todo había sido "cosa de dos", aunque sin desvelar mayores detalles. Lo cierto es que hasta la fecha no ha contado datos sobre las causas que propiciaron el final de su historia de amor con quien ha sido su compañero sentimental en la última década.
En la actualidad está centrada en el cuidado de su hijo, Indiana, nacido el 20 de marzo de 2024. Un niño muy esperado que llegó al mundo tras un proceso de fecundación 'in vitro'. El suyo fue un embarazo complicado.
A lo largo de los meses de gestación tuvo que hacer frente a todo tipo de obstáculos. Se trataba de un embarazo de riesgo, por lo que vivió muchas incertidumbres y miedos. Tuvo que guardar reposo absoluto durante dos meses después de sufrir el desprendimiento del saco gestacional.
A su situación se sumaron sus dolencias de riñón lo que la llevó a permanecer ingresada y en observación en varias ocasiones. "El bebé está bien y sigue dentro de la barrigota… Es mi riñón el que me ha llevado a volver a ingresar. Pero de momento todo controlado. Estoy en las mejores manos", tranquilizaba en una de sus visitas al hospital.
Operada tras dar a luz
Tras el parto, tuvo que ser operada por las piedras en el riñón apenas 72 horas después de dar a luz. La intervención había sido programada por el equipo médico que atendía su caso.
También está volcada en su trabajo y su familia. Su último trabajo profesional es su participación en el programa televisivo Tu cara me suena, de Antena 3, donde fue concursante oficial en la temporada número 12 del formato.
Además, está realizando una gira de verano con un nuevo espectáculo musical y sigue activa realizando actuaciones y colaboraciones en eventos especiales.