La nueva era de Aitana tras su gira de estadios en España: así es como se prepara para conquistar Latinoamérica

Aitana (26 años) ha despedido por todo lo alto su gira de estadios en España, con más de 160.000 asistentes en tres noches históricas entre Madrid y Barcelona.

Pero lejos de descansar, la artista ya tiene la mirada puesta en su próximo reto: 2026 será el año en el que lleve su música a Latinoamérica y Estados Unidos, dejando en pausa sus conciertos su país natal para centrarse por completo en esta nueva etapa.

El objetivo es claro: conquistar Latinoamérica. Será más complicado, pero ella es un imán de éxitos y lo conseguirá. Aitana inicia una etapa que va mucho más allá de una simple gira.

Será un año para poner a prueba su fuerza fuera de casa, adaptarse a nuevos públicos y asentar las bases de una carrera verdaderamente global.

La conquista de Latinoamérica es una asignatura pendiente para la artista catalana, un reto que Universal Music Group ha decidido afrontar y que este año se hará realidad. Será una gira exclusiva por varios territorios al otro lado del Atlántico, donde la cantante desembarcará como parte de su tour mundial.

Desde 2022, la cantante ha pisado escenarios latinoamericanos para dar a conocer su música más allá de nuestras fronteras. En estas ocasiones, realizó seis paradas entre México, Chile, Argentina y Uruguay, logrando el sold out en la mayoría de ellas.

Tras volver a triunfar en España y consolidarse como la princesa pop que muchos esperaban, Aitana regresó a América Latina con su Alpha Tour. Visitó seis ciudades y logró aumentar la asistencia media en cada concierto, confirmando que la estrategia de Universal estaba dando resultados.

En 2026 regresará a Latinoamérica con una lista de 24 conciertos repartidos entre España, América Latina, Europa y Estados Unidos.

Aunque aún no se han confirmado todos los recintos, en los ya anunciados el aforo supera las 14.000 personas. Es decir, la estrategia sigue funcionando.

El equipo de Aitana está decidido a que la carrera de la catalana brille con más fuerza al otro lado del charco. Para ello, según ha podido saber EL ESPAÑOL, es más que habitual que influencers de fuera de nuestras fronteras viajen a España y acudan a los conciertos de los artistas.

El objetivo de esta estrategia es único: proyectar una imagen positiva de la artista fuera de España, reforzar su reputación y aumentar su alcance en Latinoamérica, para que el impacto de su regreso a esos escenarios sea mucho mayor.

Esto evidencia la ambición de la compañía por catapultar a Aitana a nivel global y conseguir que su música suene en todo el mundo. Un paso que podría cambiar el rumbo de la artista que nació en OT 2017 y que hoy es un fenómeno nacional.