Boris Izaguirre paraliza las redes sociales con un desnudo integral en el Caribe: las fotos y lo que le dicen sus seguidores

Hay imágenes que hablan por sí solas. Boris Izaguirre (59 años), el eterno enfant terrible de la televisión española, ha vuelto a hacerlo: se ha desnudado. Literal y simbólicamente.

Esta vez no en un plató ni en una gala, sino en su tierra natal, Venezuela, bajo una ducha al aire libre en Isla Margarita.

El escritor y presentador ha compartido en Instagram una imagen que ha incendiado las redes: completamente desnudo, de espaldas, mientras el agua cae sobre su cuerpo en un rincón tropical que parece sacado de una novela de García Márquez.

Dos momentos de la ducha en la que Boris se desnuda.

"Una ducha al aire libre en Isla Margarita, ¡chez Margarita! Nada como el color chana en los ranchos de Chana. Siena caribeño”, escribe Boris, con esa mezcla de lirismo y provocación que lo define. Como no podía ser de otro modo, se ha tratado de un desnudo que no pasado inadvertido.

De hecho, ha paralizado Instagram. Los comentarios que ha recibido Boris han sido, en su mayoría, una mezcla de admiración, cariño y celebración de su autenticidad. Muchos usuarios han alabado la belleza de la imagen, destacando el encuadre, la luz caribeña y la naturalidad.

"Pura poesía visual" o "El Caribe te sienta como una segunda piel", son algunos de los comentarios. También se alaba su espíritu libre: "Gracias por recordarnos que el cuerpo es arte", "Siempre valiente, siempre tú".

Historia de amor

Si hay algo que Boris nunca ha ocultado —aunque tampoco ha exhibido con estridencia— es su historia de amor con Rubén Nogueira. Se conocieron en Santiago de Compostela en 1992, cuando Boris acababa de aterrizar en España.

Desde entonces, no se han separado. Se casaron en 2006, apenas se aprobó la ley de matrimonio igualitario, en una ceremonia íntima con solo cuatro testigos. Rubén, escaparatista de profesión, ha sido el contrapunto perfecto al torbellino mediático que es Boris.

Boris Izaguirre, en un acto público. Gtres

"Para ti es muy importante ser famoso y lo vas a conseguir, pero a mí no me pongas nunca ni al lado ni al frente", le dijo en una ocasión. Y Boris lo ha respetado.

Viven juntos en Madrid, pero este verano han vuelto a Venezuela, a reconectar con las raíces, con la familia, con el paisaje que vio nacer al presentador.

Verano y trabajo

Las vacaciones de Boris están siendo un homenaje a la memoria. Ha visitado a su padre, Rodolfo Izaguirre, y ha compartido momentos entrañables con su hermano Rhazil y su cuñada Charo Pintado.

En la Posada Caluyo, en Todasana, ha encontrado libros de MasterChef y ha hecho guiños a sus aventuras televisivas con humor y cariño.

Pero no todo es descanso. Boris mantiene compromisos con Mediaset, donde sigue siendo una figura respetada. Aunque la cadena atraviesa una etapa de "economía de guerra", como la han definido algunos medios, Izaguirre se mantiene en el radar.

Su presencia en programas como Volverte a ver o sus colaboraciones puntuales siguen siendo un soplo de aire fresco en una parrilla cada vez más austera.