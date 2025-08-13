Jaime Anglada entra en quirófano para operarse de la cadera: "Está mejorando, pero hay que esperar"

El estado de salud de Jaime Anglada (52 años) ha sido uno de los temas más comentados de la última semana. El íntimo amigo de Felipe VI (57) sufrió un grave accidente de tráfico al ser arrollado por un coche mientras circulaba en moto durante la madrugada del 7 de agosto. Desde entonces, permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Son Espases, en Mallorca.

Mientras los servicios médicos trabajan para mejorar su estado, EL ESPAÑOL ha podido conocer, en la mañana de este miércoles 13 de agosto, que el cantante "vuelve a quirófano" y en esta ocasión "le operan de la cadera". Algo que adelantaba su amigo, Julián Aguirre, hace unos días en televisión.

Además, este medio puede confirmar que "de la cabeza ha mejorado bastante, pero aún hay que esperar a ver cómo se desenvuelve". Cabe recordar que el accidente le produjo un traumatismo craneoencefálico severo, razón principal por la que permanece en la UCI con coma inducido.

"Está mejorando, eso son buenas noticias", ha explicado una fuente a este periódico. Estas palabras arrojan luz al final del túnel, aunque se trata de un proceso largo y complicado. Anglada parece estar fuera de peligro, y su evolución es constante, delicada y favorable.

Estos avances dan esperanza a la familia, ya que las valoraciones médicas permiten anticipar lo que podría suceder en un futuro cercano. De momento, se desconoce si quedarán secuelas, ya que se trata de operaciones complejas y habrá que esperar a los comunicados oficiales.

El pasado lunes 11 de agosto, Julián Aguirre, amigo cercano de la familia, confirmaba que sus "amigos lo están pasando mal". Y añadía: "Lo están despertando poco a poco, haciéndole preguntas muy obvias, como cuántos hijos tiene. No sé hasta dónde puedo contar algo, pero a veces no contesta de la manera acertada", explicó Aguirre en YAS Verano.

Jaime Anglada, en una imagen de sus redes sociales. Instagram

También fue el propio Aguirre quien adelantó que esta operación de cadera se realizaría este miércoles y que se trataba de "una de las múltiples roturas que tiene en el cuerpo", asegurando que saldría adelante de forma favorable a pesar de la "gravedad de las heridas", según expresaron en el programa D Corazón, presentado por Anne Igartiburu (56).

Un juez de guardia ha ordenado el ingreso en prisión provisional del joven de 20 años acusado de atropellar al artista. El detenido se encuentra investigado por los delitos de abandono del lugar del accidente, lesiones por imprudencia y contra la seguridad vial. Según la investigación, conducía bajo los efectos del alcohol y no prestó auxilio a la víctima tras el impacto.

Desde el pasado viernes 7 de agosto, en Mallorca y en los alrededores de Palma, donde el artista es muy conocido, no se habla de otra cosa que de su estado de salud. Sin embargo, todavía se desconoce si los Reyes visitarán el hospital, ya que Jaime Anglada es uno de los grandes amigos íntimos de Felipe VI (57) y muy cercano a la reina Letizia (52), amiga de su mujer, Pilar Aguiló (49).