César Heinrich, exnovio de Carlos Ferrando, tras un año de su muerte: "Aún no he podido borrar tu teléfono por si llamas"

Esta semana se cumple un año de la muerte de Carlos Ferrando. El popular periodista y colaborador de televisión perdió la vida el 13 de agosto de 2024 como consecuencia de un golpe de calor y deshidratación grave. Apenas unos días antes se había sometido a dos operaciones para reparar una hernia discal. Tenía 76 años.

Con motivo de este triste aniversario, su expareja, César Heinrich (55 años) le ha dedicado un emotivo mensaje. "Hoy hace un año de tu partida", empieza diciendo en sus redes sociales. "Desde el mismo sitio donde me dieron la noticia escribo esto. Aún no he podido borrar tu teléfono por si llamas".

Su mensaje, escrito sobre una imagen en blanco y negro del comunicador, evoca con cariño los mejores recuerdos de la relación que existió entre ellos: "Añoro tus risas y tus tonterías, tu generosidad y tu bondad. Sigue viviendo estés donde estés. Te echo de menos, Carlos".

Nacido en Cartagena en 1948, Carlos Ferrando destacó como autor de artículos en prensa escrita, así como por su papel de tertuliano en diversos programas de actualidad rosa en televisión.

Trabajó en publicaciones como Fotogramas, Diario 16 y La Luna de Madrid. Fue crítico de cine, columnista social y jefe de prensa en numerosos ámbitos culturales.

Su mayor época de fama correspondió a sus años trabajando en programas tan emblemáticos como Crónicas Marcianas, ¡Qué tiempo tan feliz!, presentado por María Teresa Campos, De domingo a domingo, Como la vida, Corazón del Milenio y Tómbola, entre otros.

Su guerra con Javier Sardà

Con un estilo cercano, alegre y sagaz, ganó una enorme popularidad como cronista de la actualidad rosa. También tuvo sus enemigos públicos. Llegó a declararle la guerra a Javier Sardà (67) y a Boris Izaguirre (59).

Al primero lo acusó de fomentar escándalos en beneficio de la audiencia. "Había que insultar a las personas que estaban allí", confesaría. Del segundo tuvo todo menos buenas palabras tras su fichaje, que supuso su recambio tras su marcha del programa. "Después de Boris, en la tele han salido 2.000 gritones más", lamentaría.

El pasado año, tras someterse una intervención quirúrgica, parecía que su recuperación estaba siendo favorable. Sin embargo, poco después de pasar por quirófano fue encontrado sin vida en su domicilio. Llevaba dos días sin responder a las llamadas de sus amigos.

César Heinrich y Carlos Ferrando, en la presentación de su libro, 'La delgada línea rosa'. GTRES

La persona que lo encontró muerto en su casa, en estado de deshidratación, fue su amiga Alejandra Grepi. Esta alertó a los servicios de emergencia. A pesar de los intentos de reanimación, no se pudo hacer nada por él.

"Murió en la cama"

La autopsia confirmó que la causa de la muerte fue la parada cardiorrespiratoria. En palabras de su amigo César Heinrich, “murió muy tranquilo en la cama”, sin sufrir. Al parecer, era habitual en él que no contestara a mensajes y llamadas.

Lo que pocos conocían entonces es la relación que mantuvieron Carlos Ferrando y César Heinrich. Eran amigos íntimos. También fueron pareja.

Carlos Ferrando, en una imagen en Madrid, en 2010. GTRES

"César y él fueron pareja. César era muy niño, llegaba de Barcelona y Carlos lo acogió. Carlos se portó con César muy bien. Le abrió muchas puertas, como a todos nosotros. Lo dejaron hace muchos años y para Carlos, César se convirtió en un hijo. Eran, en el buen sentido, como un hijo y un padre", reveló Mónika Vergara, hija de la desaparecida periodista Maika Vergara.

Heinrich, amigo y confidente

Tal fue el vínculo entre ellos que el catalán fue el encargado de poner en orden las memorias de Ferrando, tituladas La delgada línea rosa, publicada en 2022. Incluso figura como coautor del libro.

Este miércoles, 13 de agosto, Heinrich ha dejado constancia de cuánto lo echa de menos. Y ha querido rendirle un pequeño homenaje desde su perfil de Instagram.