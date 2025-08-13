Ana Obregón se sincera sobre la venta de 'El Manantial': "Yo dudé, pero mis hermanos no y hay que respetarlo. Será duro"

Ana García Obregón (70 años) se encuentra disfrutando del verano en su querida casa de la Costa de los Pinos, en Mallorca, la residencia oficial de verano de los García Obregón. Un enclave único al que la familia está a punto de decir adiós, pues el inmueble lleva cerca de un año en el mercado.

Bautizada como El Manantial, esta casa está repleta de recuerdos para la actriz y presentadora. Los más valiosos, los que tienen que ver con la infancia y adolescencia de su malogrado hijo, Álex Lequio. Este miércoles, 13 de agosto, Ana ha concedido una entrevista en su revista de cabecera.

En su tradicional posado de verano en ¡HOLA!, la también bióloga, que aparece en el reportaje junto a su nieta, Ana Sandra, habla del duro proceso que les tocará vivir a ella y a sus hermanos cuando tengan que despedirse para siempre de la casa.

Ana Obregón en la portada de la revista ¡HOLA! este miércoles, 13 de agosto.

"Me da muchísima pena. Va a ser difícil y duro, pero entiendo a mis hermanos", ha reconocido Ana al referirse al inmueble que ha sido testigo de la historia de toda su familia.

En dicha entrevista, Ana Obregón explica que la decisión se ha tomado en consenso con sus hermanos. Aunque ellos no dudaron en ningún momento cuando se planteó la venta, ella confiesa que sí tuvo -inicialmente- sus reservas, lo que hace aún más emotivo este proceso.

"Mis hermanos no dudan de la venta. Yo un poquito, pero somos cinco y hay que respetar", ha confesado.

La propiedad ha recibido varias visitas de posibles compradores, aunque por ahora ninguna oferta española ha llegado a concretarse.

Sin embargo, Ana ha sido realista respecto a las noticias que se publican sobre su casa. "Se dicen demasiadas cosas porque no hay nada que decir. Ha venido gente de fuera a ver la casa, españoles ninguno", explica, y añade: "Estamos estudiando varias ofertas".

La casa ha sido escenario de veranos inolvidables junto a sus padres y, sobre todo, con su hijo Aless Lequio. "Cuando estoy aquí, veo a mi hijo correteando por sus pasillos y cada rincón tiene su nombre. Sinceramente, también duele estar aquí", confiesa Ana.

Tras ser preguntada sobre el futuro después de la venta de El Manantial, Ana responde con serenidad y optimismo: "¡Buscar otro sitio! A mí me gustaría seguir en Mallorca, porque es como mi segunda casa, pero también estoy muy enamorada del norte, por ejemplo, Cantabria…".

Ana Obregón en una imagen de archivo en su casa.

Aunque despedirse será complicado, la artista parece preparada para abrir un nuevo capítulo en su vida, con la misma fuerza y elegancia que siempre la han caracterizado.

Su renacer personal

La bióloga, en esta entrevista, se ha mostrado, como siempre, muy sincera ante las preguntas de la revista. Sin embargo, un titular que se puede extraer de esta conversación con Ana Obregón es cómo le gustaría ser recordada.

"Quiero que me recuerden como la mujer que vivió intensamente, murió con su hijo y resucitó con su nieta", ha expresado la actriz, reafirmando que Ana Sandra se ha convertido en un bálsamo tras el fallecimiento de su hijo Álex.

Además, no ha dudado en declarar que le ha mostrado a su nieta todos los recuerdos que guarda de su hijo y que, según ella, se parece mucho a su padre en muchos aspectos.