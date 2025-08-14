Álvaro Morata y Alice Campello, un año de vida nómada con una crisis en medio: tres países y la incógnita de su nueva etapa

Álvaro Morata (32 años) y Alice Campello (30) vuelven a hacer las maletas. Tras seis meses en Estambul, Turquía, que coincidieron con su reconciliación, el matrimonio se muda a Italia.

Según confirmó el futbolista con un contundente comunicado compartido en sus redes sociales, ha dejado el Galatasaray para comenzar una nueva etapa en el Como 1907. Una salida -con mudanza incluida- que ha ocurrido antes de lo previsto.

Y es que el delantero español estaba cedido en el club turco hasta el 20 de enero de 2026. "No se cumplieron los compromisos adquiridos, hasta el punto de que no me quedó más remedio que renunciar a parte de mi salario y a otros derechos contractuales", aseguró Morata.

Alice Campello ha apoyado su decisión. Ella misma ha publicado en sus stories la nueva etapa de Álvaro Morata en el Como 1907. Un recomenzar que supone su traslado -una vez más- al norte de Italia, lugar que ambos conocen a la perfección.

De momento, el enclave exacto en el que vivirán sigue siendo una incógnita. Cabe puntualizar que Como se encuentra a 40 minutos de la ciudad de Milán, donde ambos han vivido -en solitario y como matrimonio-. La capital de la moda, así, podría ser una opción para instalarse.

A Milán, de hecho, se mudaron el verano pasado. Allí, además, vivieron juntos tras su reconciliación en enero de este 2025, previo a su traslado a Estambul, lugar en el que solo han estado medio año.

En cuestión de 13 meses, los cambios han sido constantes. A una velocidad inusual, incluso para el matrimonio y sus cuatro hijos en común, Leonardo (7), Alessandro (7), Edoardo (20) y Bella (2), acostumbrados a una vida nómada por los movimientos deportivos del futbolista.

El 19 de julio de 2024, el AC Milan hizo oficial el fichaje de Álvaro Morata. Un regreso a Italia que continuaría con la estabilidad de la familia, acostumbrada, sobre todo, a vivir a caballo entre Madrid y el país transalpino, de donde es originaria Alice Campello.

Sin embargo, semanas más tarde, el 12 de agosto 2024, la pareja sorprendió a todos, anunciando su separación tras ocho años juntos y cuatro hijos en común. La noticia llegó un mes después de que se mostraran visiblemente cariñosos en la victoria del futbolista en la Eurocopa. Entonces nada hacía presagiar que vivían un mal momento.

Alice Campello y Álvaro Morata en Estambul. Instagram

El matrimonio siempre defendió que su ruptura era cordial y que no se debía a terceras personas. El quiebre de su relación, y así lo recordó Alice en el documental de su marido, tuvo que ver con el proceso que vivían en aquel momento. Ambos venían de superar una fuerte depresión. Ella, a raíz del parto de su hija pequeña, que casi le cuesta la vida. Él, por la presión del fútbol.

"Chocábamos mucho. Ninguno de los dos estaba estable mentalmente. Tantas emociones, tanto cansancio, yo estaba muy estresada. Estábamos de vacaciones. Él venía de una depresión súper gorda. Nos encontrábamos de vacaciones donde los dos estábamos en dos fases súper diferentes. Él con euforia y yo que ya estaba destrozada de todo", contó tiempo después la italiana, en el documental de su marido que vio la luz en Netflix el pasado junio.

Morata vivió el quiebre sentimental en Milán, ya como jugador del AC Milán. Alice Campello, por su parte, permaneció en su casa en Madrid junto a su cuatro hijos. Aquella etapa fue breve, pues en septiembre de 2024 se trasladó a la ciudad italiana, aunque no a la misma vivienda que el futbolista.

Retomaron la convivencia con su reconciliación. El pasado 28 de enero, el delantero español y la empresaria italiana se dieron una segunda oportunidad tras un impasse que duró cinco meses. Entonces, la prensa italiana también confirmó que volvían a estar bajo el mismo techo en Milán.

Aquella etapa fue brevísima. Cuando parecía que la calma volvía a reinar en la familia, llegó una nueva oportunidad para el futbolista. En febrero de este 2025, Morata fue cedido al Galatasaray, en Estambul. Un traslado exprés que convirtió a Turquía en su epicentro durante unos meses. Alice, lejos de quedarse atrás, volvió a hacer las maletas y se instaló junto a él y a sus cuatro hijos.

“¡No dejamos de sorprender a nadie! Yo también me sorprendo, pero era una oportunidad muy buena de trabajo. A Álvaro tampoco le quedan muchísimos años en el fútbol y era algo muy interesante a nivel de trabajo y también de familia porque creo que nos ha venido bien estar en un lugar donde volvemos a estar nosotros solos", comentó la italiana en una entrevista con ¡HOLA!

Ahora, seis meses más tarde, vuelven a hacer las maletas para instalarse en el norte de Italia, un lugar significativo para ambos. Cabe recordar que se conocieron a través de Instagram, cuando Morata jugaba en la Juventus y vivía en Turín, mientras que la influencer trabajaba en Milán.

Sobre su nueva etapa no hay mayores detalles. Álvaro Morata solo ha confirmado su nuevo fichaje a través un rotundo comunicado. Alice, por su parte, le ha apoyado públicamente y ha compartido una fotografía desde Nueva York, donde estaría disfrutando de unos días de relax previo a una nueva mudanza.

Alice Campello y Álvaro Morata en las calles de Milán en 2022. Gtres

En apenas 13 meses, Álvaro Morata y Alice Campello han pasado por tres países, cuatro ciudades y una fuerte crisis sentimental de la que, por suerte, salieron fortalecidos. Ahora, al lado de sus hijos, están a punto de emprender un nuevo comienzo.

Londres, la peor etapa

A lo largo de su relación, la pareja ha vivido entre Madrid e Italia, siendo Turín y Milán sus bases en el país transalpino, dependiendo de la etapa deportiva de Morata. Pero en su largo historial de mudanzas hay otros dos destinos internacionales: Londres y Estambul.

Sobre el tiempo en la capital británica se pronunció Alice en el documental de su marido, recordándolo como un periodo especialmente complicado.

"Hemos vivido muchas etapas. La primera, todo muy feliz. Antes en mi país, luego en el suyo. Más fácil que lo que hemos vivido después", rememoró la influencer.

Alice Campello y Álvaro Morata en Ibiza, en febrero de 2019. Gtres

Campello recordó su época en Londres, cuando Morata fichó por el Chelsea: "Un sitio nuevo para los dos, otro idioma... Me quedé embarazada de los mellizos y fue muy complicado para mí. Entonces creo que empezamos a ver la vida real. Que su trabajo no iba tan bien como hubiéramos querido, que durante el embarazo pasaba la mayor parte del tiempo en el hospital..."

Aquella situación sobrepasó a la empresaria: "Yo no levantaba cabeza. Estaba más delgada que antes de quedar embarazada. Estaba en otro país. No tenía a mis amigos. No tenía a mi familia. No tenía nada. Y coincidió con una época complicada para él en el fútbol". Entonces, Álvaro regresaba muy afectado de los partidos y Alice sólo podía apoyarle y abrazarle.

Madrid e Italia, a donde viajarán más pronto que tarde, ha sido siempre su espacio de confort.