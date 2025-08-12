Laura Escanes estrena coche en su primer verano junto a Joan Verdú: con techo panorámico y valorado en casi 200.000 euros

Laura Escanes (29 años) está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto en lo personal como en lo profesional. Este verano ha sido muy especial para ella, su primero junto a Joan Verdú (30), con quien está consolidando una relación llena de complicidad y alegría.

La influencer ha compartido con sus seguidores instantes de esas vacaciones inolvidables en Menorca.

Durante su estancia en la isla, Laura ha recibido la visita de varios amigos muy cercanos, entre ellos Carlota Marañón (27), Marc Márquez (32) y Gemma Pinto (28), Jessica Goicoechea (28) y Manu Moreno (26), e incluso su mejor amigo, Nacho, con su pareja, quienes han acompañado a la influencer en este verano tan diferente y lleno de novedades.

Las fotografías compartidas por Laura Escanes de su nuevo coche. Instagram

Laura no solo ha disfrutado de los paisajes y el mar de Menorca, sino que también ha dejado constancia en sus redes sociales de un nuevo capítulo en su vida, uno que va más allá de las playas y las reuniones.

A través de sus vlogs en YouTube, la influencer ha compartido una alegría muy particular que tiene que ver con un detalle de su día a día.

EL ESPAÑOL ha investigado y confirmado cuál es la novedad que tanto entusiasmo ha generado en Laura Escanes: se trata de un Porsche Cayenne S Hybrid de última generación. Un coche que, según la propia influencer, ha sido "una maravilla" y "le ha dado la vida", y que solo han conducido los "dos hombres de su vida": Joan, su novio, y Nacho, su mejor amigo.

El Porsche Cayenne de última generación es mucho más que un coche para Laura Escanes; es un reflejo de su estilo y personalidad. Lanzado a principios de 2023, esta tercera generación presenta un diseño exterior completamente renovado y un interior inspirado en el futurista Taycan, que combina tecnología y elegancia para disfrutar cada trayecto con máximo confort.

En este vehículo, el lujo se aprecia en cada detalle: materiales como cuero, aluminio y fibra de carbono se unen a un diseño minimalista y sofisticado. El techo panorámico de cristal inunda de luz natural el interior, mientras la iluminación ambiental personalizable crea atmósferas únicas, adaptadas a cada momento y estado de ánimo.

Porsche Cayenne S Hybrid. Porsche Spain.

La tecnología digital es protagonista en el Porsche, con tres pantallas principales que controlan desde la información básica hasta el sistema multimedia. La pantalla central táctil ofrece acceso rápido a funciones, y el acompañante disfruta de una pantalla independiente para manejar apps como Spotify o YouTube sin interferir en la conducción.

Para completar la experiencia premium, la suspensión neumática adaptativa ajusta la dureza y altura según el terreno, garantizando una conducción suave o deportiva según se desee. Los faros Matrix LED HD mejoran la visibilidad y los sistemas de asistencia avanzados facilitan la conducción diaria, haciendo del Cayenne un coche ideal para el momento vital en el que está Laura.

El precio inicial, en España, del modelo Cayenne S Hybrid puede oscilar entre 118.000 y 200.000 euros, dependiendo de la versión y motorización elegida, reflejando así su posición como un SUV premium en el mercado nacional.

El gran verano de Laura

Este verano, Laura Escanes ha disfrutado de una estancia prolongada en Menorca, donde ha pasado más de un mes alojada en una exclusiva casa con piscina en forma de flecha y vistas al mar. Situada en Cala Morell, una de las zonas más codiciadas de la isla, la influencer ha combinado descanso y ocio en un entorno único que ha compartido con sus seguidores.

Laura Escanes y Joan Verdú en una fotografía en Menorca. Instagram

Durante esas semanas, Laura ha recibido visitas de manera escalonada por parte de sus amigos más cercanos, además de la compañía de su hija, Roma (durante una semana) y su novio, Joan Verdú. Este círculo íntimo ha sido clave para que su verano en la isla se convierta en un momento de desconexión plena y de crecimiento personal, que refleja en cada publicación que comparte en sus redes sociales.

La conexión con Menorca va más allá de unas vacaciones. Laura ha confesado que planea comprar una casa propia en la isla, una decisión motivada por el alto coste de los alquileres cada vez que regresa. Este paso refuerza su compromiso con un estilo de vida en el que el equilibrio entre trabajo, familia y bienestar es prioritario, consolidándola como una de las influencers más relevantes del país.