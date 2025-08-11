Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo anuncian su boda tras 9 años juntos: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas"

Este lunes, 11 de agosto, al filo de las 19 horas de la tarde, se ha hecho pública la que sin duda es la noticia del verano: Cristiano Ronaldo (40 años) y Georgina Rodríguez (31) se casan. Ha sido ella la que ha utilizado sus redes para anunciar el casamiento, tras nueve años juntos.

Después de años de rumores, gestos crípticos y declaraciones que dejaban entrever un compromiso, Georgina ha confirmado lo que muchos esperaban. Lo ha llevado a cabo a su manera, con una publicación en Instagram que ha paralizado el universo digital.

"Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", ha escrito la modelo junto a una imagen en la que luce un impresionante anillo de diamantes, enmarcado por un entorno romántico: las sábanas de una cama. Con sus manos izquierdas superpuestas, sobresale la alianza de Gio.

La publicación ha desatado una oleada de reacciones entre sus más de 67 millones de seguidores, que han inundado los comentarios con mensajes de felicitación, emoción y admiración.

"¡Por fin!", "Una boda ideal", "El amor verdadero existe", han escrito algunos fans, mientras otros especulan sobre si la ceremonia ya ha tenido lugar en secreto.

Georgina y Cristiano comenzaron su relación en 2016, tras conocerse en una tienda de Gucci en Madrid. Desde entonces, han formado una de las parejas más mediáticas del mundo del deporte y el entretenimiento.

A lo largo de estos más de nueve años juntos, han compartido momentos de lujo, dolor, ternura y crecimiento personal. La pareja tiene dos hijas en común: Alana Martina, nacida en 2017, y Bella Esmeralda, nacida en 2022.

Además, Georgina ha asumido con cariño el papel de madre de los otros tres hijos de Cristiano: Cristiano Jr., y los mellizos Eva y Mateo, nacidos por gestación subrogada. Juntos forman una familia numerosa y muy unida, que ha sabido equilibrar la exposición pública con una férrea protección de la intimidad de los menores.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, en una imagen de archivo. Gtres

La posibilidad de una boda entre Georgina y Cristiano ha sido objeto de especulación durante años. En varias entrevistas, el futbolista ha afirmado que "casarse está en nuestros planes", mientras que Georgina, en su reality Soy Georgina, confesó: "¿La boda? No depende de mí… ojalá".

La mudanza de la pareja a Arabia Saudí en 2023, donde Cristiano juega para el Al Nassr, intensificó los rumores, ya que las leyes locales prohíben la convivencia entre parejas no casadas. Aunque se especuló con una ceremonia secreta en Marruecos, nunca hubo confirmación oficial.

La boda de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo no es sólo un evento mediático: es el cierre simbólico de una historia que ha desafiado prejuicios, distancias y titulares. Y si algo ha quedado claro con este anuncio, es que el amor -cuando es verdadero- no necesita confirmaciones oficiales para ser celebrado.

2022, su peor año

En abril de 2022, Georgina y Cristiano vivieron el peor momento de sus vidas. La pareja esperaba mellizos, pero durante el parto, uno de los bebés -el niño- falleció. Solo la llegada de Bella Esmeralda, su hija, les dio la fuerza para seguir adelante.

"Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad", escribieron entonces en un comunicado conjunto.

En la segunda temporada de Soy Georgina, la modelo se sinceró entre lágrimas: "Un pedazo de mi corazón voló. No sabía cómo continuar con mi vida. Miré a los ojos de mis hijos y entendí que la única forma de seguir era estando unidos".

Fue Cristiano quien habló con los niños y les explicó que su hermano Ángel estaba en el cielo. Georgina confesó que el futbolista fue su sostén emocional, su "mejor amigo", y que gracias a él pudo retomar su vida profesional y familiar.

Tras la pérdida de Ángel, Georgina y Cristiano reforzaron su privacidad, limitaron la exposición de sus hijos en redes y se volcaron en el bienestar emocional de la familia. En palabras de Georgina: "Ángel nos ha traído tristeza, pero también muchísimo amor. Está con nosotros, aunque no lo veamos".

A sus cinco hijos, Georgina y Ronaldo los han educado con unos sólidos valores. "Les hemos enseñado a no dar nada por descontado, deben ser humildes y no perder el contacto con la realidad. El sacrificio, la disciplina, el sentido de responsabilidad, los sueños, la perseverancia y la gratitud son valores que queremos transmitirles cada día", ha manifestado la influencer en alguna ocasión.