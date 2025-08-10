Último parte médico de Jaime Anglada tras su grave accidente: "Más estable, pero sigue grave" y seguirá bajo cuidados en la UCI

El cantante Jaime Anglada (52 años) permanece ingresado en la UCI del Hospital Universitario Son Espases, en Mallorca. Allí, según el último parte médico, se encuentra “más estable” dentro de la gravedad tras el grave accidente de tráfico que sufrió hace dos días.

Este domingo, 10 de agosto, el informe oficial del centro sanitario detalla que “está más estable, pero sigue grave, pendiente de evolución clínica y continuará en la UCI”, mientras el equipo médico monitoriza de cerca su estado.

El músico mallorquín, amigo del rey Felipe VI (57) desde hace 25 años, resultó herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que huyó del lugar del siniestro. Al ser embestido por el vehículo, su cuerpo salió despedido varios metros y quedó postrado en el asfalto. Como protección llevaba únicamente un casco tipo 'quitamultas'.

El cantante Jaime Anglada en una imagen de archivo. Gtres

En las últimas horas, Jaime Anglada ha tenido que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas de urgencia. Entre ellas, la extirpación del bazo.

Como consecuencia de la colisión, que se registró sobre las 01.30 horas del pasado viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, -en las inmediaciones de Cala Mayor-, Anglada ha sufrido fracturas en la cadera, mandíbula y costillas, además de un traumatismo craneoencefálico agudo.

Fracturas y lesiones internas

Nada más ser trasladado al hospital fue "intubado y sedado", tal como pudo saber EL ESPAÑOL, debido a su delicado estado. Además de las fracturas, presentaba "múltiples lesiones internas".

Aunque la situación sigue siendo delicada, la estabilización del artista supone un leve avance, a la espera de cómo evolucionará en los próximos días.

El intérprete y compositor se encuentra en una fase decisiva para su recuperación. Ahora, la prioridad de los especialistas sigue siendo evitar complicaciones asociadas a las lesiones.

Jaime Anglada, en una imagen tomada el pasado mes de enero. GTRES

En estos momentos, su esposa, Pilar Aguiló (49) se mantiene a su lado de forma incondicional desde el primer instante, brindándole apoyo constante en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Tanto la familia como el equipo médico han solicitado respeto y discreción mientras continúa el proceso de recuperación. Después del brutal atropello provocado por un conductor ebrio que posteriormente se dio a la fuga, su entorno sigue preocupado.

El conductor que se dio la fuga, detenido

El autor del siniestro, un joven de 20 años, está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial, lesiones imprudentes y abandono del lugar del accidente.

El conductor se encuentra en prisión provisional desde que el juez de guardia ordenara su ingreso después de ser detenido, el pasado viernes, apenas unas horas después del accidente. Fue localizado gracias a la colaboración de varios testigos que facilitaron la matrícula de su vehículo a la Policía Local de Palma.

En el momento de la detención, el conductor del coche que circulaba en sentido contrario presentaba claros síntomas de embriaguez y triplicaba el máximo permitido en la tasa de alcoholemia. El resultado en el test fue de 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire espirado (el máximo es 0,25 miligramos por litro en aire espirado) y dio negativo en drogas.

Jaime Anglada formaba dúo musical con Carolina Cerezuela. Instagram

El detenido, representado por el abogado Pablo Juanico, no solo conducía bajo los efectos del alcohol: tampoco auxilió a la víctima, según la investigación.

Durante su declaración, el detenido reconoció los hechos y está comprometido a abonar la responsabilidad civil. Asimismo, trasladó a las autoridades que lamenta lo sucedido y pidió perdón.

Nada más conocer la noticia del accidente, la actriz y cantante Carolina Cerezuela (45), y compañera de Anglada en el dúo musical Anglada Cerezuela, acudió a visitarlo al hospital el pasado viernes, 8 de agosto.

La preocupación de Felipe VI

Se sabe que el rey Felipe VI, con el que Anglada mantiene una amistad, está muy pendiente de su evolución. Incluso habría solicitado que se le comunique sobre su estado en caso de producirse algún cambio.

El Jefe de Estado fue uno de los asistentes al concierto que ofreció el cantante el pasado 2 de agosto en el Real Club Náutico de Vela de Palma (RCNP), en el marco de la 43ª Copa del Rey Mapfre de Vela, que tuvo lugar en la bahía de la isla.

Anglada, desde el escenario, le dedicó unas emotivas palabras al monarca. Agradeció su presencia tanto en el mar -los dos son apasionados por la navegación- como entre el público.