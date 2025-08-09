Así es Pilar Aguiló, la discreta mujer de Jaime Anglada que no se separa de su lado: su vida en Palma como farmacéutica

El cantante y compositor mallorquín Jaime Anglada (52 años), íntimo amigo del rey Felipe VI (57), permanece ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Son Espases tras sufrir, en la madrugada de este pasado viernes, 8 de agosto, un grave accidente de tráfico.

El artista fue arrollado por un turismo mientras circulaba con su moto en la avenida Joan Miró de Palma, a la altura de Cala Major, sufriendo un "traumatismo craneoencefálico severo y múltiples lesiones". Su estado es crítico, aunque fuentes médicas señalan que su vida no corre peligro.

A lo largo de las últimas horas, su familia se ha mantenido a su lado, especialmente su mujer, Pilar Aguiló (49), uno de los grandes apoyos del músico en este delicado momento. Casados desde hace años y padres de dos hijos, Julia y Jaime, el matrimonio siempre ha mantenido un perfil discreto.

PIlar Aguiló, mujer de Jaime Anglada y propietaria de 'Nutrición Activa'. @InPalma Instagram

Por ahora, Pilar no ha realizado declaraciones públicas sobre lo sucedido, centrada plenamente en su marido y su recuperación.

Según fuentes consultadas por Europa Press, Anglada ha tenido que ser intervenido de urgencia, con la extirpación del bazo, y presenta roturas en la cadera, la mandíbula y varias costillas.

Mientras que EL ESPAÑOL ha podido saber que permanece "intubado" y bajo vigilancia médica por el traumatismo que padece, sus allegados confían en que las próximas horas sean decisivas para su evolución.

La familia Anglada-Aguiló se mantiene volcada en la recuperación de Jaime, arropándolo en un momento que, según su entorno, ha supuesto un paréntesis en su actividad profesional. Entre sus grandes apoyos se encuentra su esposa, con quien comparte su vida desde hace más de dos décadas y es madre de sus dos hijos.

Aunque ella prefiere mantenerse alejada del foco mediático y no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el estado de su marido, su presencia es constante y discreta, tanto en el ámbito familiar como en el profesional.

Pero ¿quién es Pilar Aguiló? Nacida en Palma de Mallorca en 1976, es una reconocida farmacéutica y nutricionista que ha desarrollado su carrera en su ciudad natal.

Fundadora de Nutrición Activa, un centro pionero en nutrición, fitoterapia y bienestar saludable, se ha consolidado como referente balear en el ámbito de la salud natural. Su formación combina estudios universitarios en Farmacia, acabados en el año 1999 en la Universidad de Barcelona, con especialización en Nutrición.

Pilar Aguiló y Jaime Anglada en una fiesta con amigos. @mangel_1950 Instagram

En sus consultas ofrece tratamientos personalizados, asesoramiento nutricional y aplicación de fitoterapia (tratamientos con plantas medicinales) siempre con un enfoque integral de la salud. Su labor va mucho más allá del ámbito sanitario, ya que participa en talleres y charlas divulgativas, además de colaborar con otros profesionales del sector.

Antes de dar forma a su proyecto más personal, Pilar trabajó en diversas farmacias de Palma de Mallorca a lo largo de los años 2000. En diciembre de 2015 decidió dar un paso más y fundó su propio proyecto profesional, donde combina farmacia y tienda de dietética, comercializando suplementos nutricionales, cosmética biológica y otros productos especializados.

Eso sí, siempre se ha caracterizado por su carácter reservado. Pilar mantiene su cuenta de Instagram en privado y sus apariciones públicas son escasas. Ha sido vista en conciertos benéficos o en eventos selectos, como la celebración del XX Aniversario de El Corte Inglés en Mallorca, siempre en un segundo plano y lejos de cualquier protagonismo.

Pilar Aguiló y Jaime Anglada, durante la recepción ofrecida por los Reyes en el Palacio de Marivent, el pasado 4 de agosto de 2025. Gtres

Su vínculo con Letizia

En el entorno social mallorquín, Pilar Aguiló es apreciada no solo por su trayectoria profesional, sino también por su cercanía y su trato afable. Mantiene una amistad con la reina Letizia (52), quien en más de una ocasión ha destacado el ambiente sencillo, familiar y acogedor que Pilar tiene a su alrededor.

De hecho, se ha comentado que la Reina ha visitado personalmente su establecimiento en Palma, un gesto que refleja la confianza y el respeto mutuo que existe entre ambas.

Además, ha formado parte de la compañía de Anglada en la recepción del palacio de Marivent, en varias ocasiones y según publican medios locales, la pareja también ha visitado Son Vent, la residencia privada de los Reyes en la ciudad balear.

Aunque Pilar cuente con este tipo de relación con la Familia Real, siempre ha preferido mantenerse alejada del foco mediático, priorizando su labor profesional y vida familiar por encima de todo.