Luis Font, excomponente de Locomía, ha sido apadrinado para poder sobrevivir: "Toqué fondo y viví en un aeropuerto"

En los años 80, el nombre de Luis Font (55 años) sonaba con fuerza en el panorama musical español. Como miembro de Locomía, el icónico grupo fundado por su hermano Xavier Font (61), disfrutó de una fama internacional marcada por sus llamativos abanicos, vestuario extravagante y ritmos que conquistaron medio mundo.

La banda, símbolo de una época, parecía imparable. Sin embargo, detrás de los focos y los escenarios abarrotados, las tensiones internas comenzaron a hacer que algo no funcionara bien. Las discrepancias con su hermano y los problemas dentro del grupo acabaron provocando la salida de Luis.

Poco después, a finales de los años 90, Locomía desaparecía del panorama musical y, con ello, se abría una etapa incierta para él. Ahora, tras años alejado de la esfera pública, ha reaparecido en el programa de YAS Verano para contar su situación actual y lo que ha vivido durante años: "Tuve que irme a vivir a un parque", ha comenzado diciendo.

Luis Font, el ex de Locomía que canta en el Metro: "Me rompí. Estuve en la calle. Sufrí depresión y adicción"

Lejos de la popularidad que le dio la banda, llegaron momentos complicados para él, que marcaron un antes y un después en su vida personal. Durante años, su rastro ha estado muy alejado del foco público, hasta que, de forma inesperada, su nombre volvió a circular gracias a un episodio tan sorprendente como triste.

"Me hice viral cantando en el metro", ha recordado Luis, consciente de que aquel vídeo, que se compartió masivamente en redes sociales, fue el punto de partida para que muchos supieran de su complicada situación.

El artista ha confesado que un problema en la rodilla le llevó a estar en un bucle personal lleno de dificultades que terminó con él viviendo en la calle.

"Tuve que irme a vivir a un parque. Ganaba 10 euros al día cantando en el metro, pero con el dolor de la rodilla ya no podía", ha relatado, mostrando sin filtros la dura situación que había vivido durante esos meses, en los que perdió casi todo y sufrió un "desgaste en el menisco" que no le dejaba continuar de pie.

La historia dio un giro inesperado cuando una familia mexicana, conmovida por su situación, decidió tenderle la mano. "Me apadrinaron y me ayudaron a levantarme", ha explicado Luis, agradecido por una oportunidad que le permitió dejar atrás la etapa más dura de su vida.

Tras varios meses sin techo y con episodios tan extremos como pasar noches en un aeropuerto, el cantante ha encontrado en México un nuevo comienzo. "Estoy muy ilusionado en un país que me ha acogido. Ya toqué fondo en diciembre, viviendo en el aeropuerto. Ha sido un renacer", ha asegurado con los ojos vidriosos.

"Me ha acogido una familia muy humilde, pero con un corazón enorme", ha dicho muy emocionado a través de una conexión por videollamada en el programa de Antena 3. Y añade, entre lágrimas: "Durante todo este año he contado mi historia y en México me han demostrado que tienen unos valores increíbles".

Luis Font, ex de Locomía, en la conexión con 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

El que fuese componente de Locomía no es la primera vez que toca fondo, ya que, según informó este periódico, se sumó al nuevo negocio de la venta de contenido para adultos en OnlyFans. Font ofrecía fotografías privadas: una por 40 euros y tres por 100 euros.

Un negocio que resultó fallido, ya que no le hizo resurgir de los infiernos. Ahora, lejos de los focos que lo hicieron famoso pero con la misma pasión por la música, Luis Font trabaja en rehacer su vida y en construir un futuro estable.

"No sé cómo me veis, pero mi alma sigue viva y feliz", ha concluido. Su historia es un ejemplo de cómo la vida puede cambiar de forma radical, de estar en la cresta de la ola a vivir en los márgenes de la sociedad, y de cómo la ayuda y la solidaridad pueden convertirse en el motor para empezar de nuevo.

Aquel joven que en los años 80 hizo bailar a toda una generación con Locomía ha vivido en sus propias carnes la fragilidad de la fama, pero también la fuerza de la perseverancia.

Y, aunque su camino ha sido como una montaña rusa, Luis Font ha demostrado que siempre es posible levantarse, incluso después de haber tocado fondo.