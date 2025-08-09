Antonio Rossi y Hugo Fuertes preparan un viaje especial para celebrar su primer aniversario: el lugar y por qué lo han elegido.

Antonio Rossi (45 años) y Hugo Fuertes (27) están a punto de rememorar la que hasta ahora ha sido la fecha más especial de su historia de amor: el día de su matrimonio. Será el próximo 16 de agosto cuando el colaborador y el modelo celebrarán su primer aniversario de casados.

Lo harán fuera de España. En un enclave idílico, significativo e inolvidable para ambos. El matrimonio viajará al mismo lugar que eligieron para su luna de miel, Colombia, por un importante motivo. Antonio Rossi y Hugo Fuertes no solo celebrarán su amor.

También el de una pareja amiga que, casualidad o capricho del destino, festejará allí su matrimonio. "Sí, sí, Colombia. ¡Sí, sí, Caribe!", escribió Hugo Fuertes el pasado 24 de julio en un post de Instagram en el que recuperaba varias imágenes de su viaje a Cartagena de Indias, uno de los enclaves que conocieron durante su luna de miel.

"Tenemos la suerte de volver porque tenemos una boda en Cartagena de Indias, que coincide con nuestro primer aniversario de boda", explicó el modelo cuando empezaba la cuenta atrás para su escapada.

"Un año después, en el mismo lugar de nuestra luna de miel. La vida nos sonríe", añadió. Antonio Rossi, visiblemente emocionado, le comentó: "Este año repetimos".

De momento no han trascendido detalles del enlace al que acudirán ni de la hoja de ruta del viaje. Lo que sí es un hecho es que tanto el televisivo como su marido están deseando volver al lugar que marcó el comienzo de una nueva y gran etapa de su historia de amor.

Hace un año, como recién casados y al más puro estilo de la telenovela Café con aroma de mujer, apostaron por conocer con detalle el Eje Cafetero, región geográfica, cultural y económica de Colombia, reconocida por ser el corazón de la producción de café del país y uno de los principales referentes mundiales en este cultivo.

Entre otros planes, Antonio Rossi y Hugo Fuertes montaron a caballo en el Valle del Cocora, visitaron una finca de café en Quindío y recorrieron las calles de Finlandia, uno de los pueblos que da color a los Andes colombianos.

Aquella travesía continuó por dos de las ciudades más turística de Colombia: Medellín y Cartagena de Indias. A esta última, precisamente, volverán en los próximos días, coincidiendo con la celebración de su primer año de casados.

La última parada de aquel viaje fue Bogotá, la capital, desde donde cogieron el vuelo de regreso a Madrid. Una aventura de tres semanas que terminaron con "ilusión, ganas y mucho amor", según relataron entonces.

"Nada ha cambiado, pero nada es igual a todo lo vivido antes del 16 de agosto", escribió Hugo Fuertes el día que ponían fin a su luna de miel. Un viaje que quedará para siempre en sus memorias.

Basta con bucear en las redes sociales de ambos para confirmar que aquella fue una travesía de ensueño. Desde hace un año han sido varias las ocasiones en las que Antonio Rossi y Hugo Fuertes han rescatado algunas de las imágenes captadas durante su luna de miel.

El televisivo y el influencer llevaron a cabo esta travesía tras sellar su historia de amor en una idílica boda que tuvo lugar en La casa de Mónico, en Madrid, rodeados de casi 300 invitados.

Entre ellos, conocidos rostros televisivos, como Sonia Ferrer (47), Patricia Pardo (41) o Christian Gálvaez (45).

Antonio Rossi y Hugo Fuertes el día de su boda. Gtres

Una celebración al amor tras tres años de noviazgo que terminó con las lágrimas de los invitados por un emotivo discurso. "Mirándote a la cara te digo que te amo, que te quiero y que lo voy a hacer el resto de mi vida. El amor mueve el mundo y no hay que perdérselo", confesó, conmovido, Antonio Rossi en el discurso de su matrimonio.

Como reveló el periodista hace unos meses en su perfil de Instagram, en este primer año de casados, los pilares de su relación han sido "complicidad, comunicación y mucho amor". Asimismo, la confianza, conocerse con solo una mirada y sonreírme a la vida.