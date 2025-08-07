Fernando, el hermano mayor de Sofía Palazuelo, se casa con una actriz peruana: boda en un hotel palacio del siglo XVI en Cáceres

Sofía Palazuelo junto a su hermano Fernando y la que está llamada a ser su cuñada, en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

La familia de Sofía Palazuelo (33 años) está de enhorabuena. Su hermano mayor, Fernando Palazuelo, se convertirá muy pronto en un hombre casado. El próximo 11 de octubre contraerá matrimonio con Micaela Belmont, una actriz peruana con la que lleva siete años de relación.

La joven, artista en ciernes, se ha dado a conocer por su trabajo en series de televisión como Los Vílchez o ¿A qué estás esperando? , es hija de una exministra de Cultura del país andino. En su perfil de Instagram, donde se muestra muy activa, la siguen más de 94.000 usuarios.

Fernando, por su parte, es el único hijo soltero hasta la fecha del arquitecto Fernando Palazuelo Basaldúa y Sofía Barroso. Se dedica al sector inmobiliario y está especializado en la rehabilitación y promoción de edificios históricos tanto en España como en Perú, donde actualmente reside su madre. Esto explica por qué ha elegido un palacio del siglo XVI en Cáceres para celebrar su boda.

La noticia de la boda, adelantada por ¡HOLA!, llega dos meses después de que Sofía Palazuelo y su marido, Fernando Fitz-James Stuart (34), pusieran en marcha su nuevo proyecto empresarial el común: una nueva línea de perfumes llamada Fitz-James Sturart (F-JS), con la que cada año lanzarán cuatro fragancias distintas.

Curiosamente, el enlace de Fernando Palazuelo también tiene que ver con su actividad profesional. Y es que el lugar elegido para celebrar la ceremonia no es otro que el Palacio de Godoy.

El edificio que mandó construir en 1548 Francisco Godoy Aldana, conquistador de Perú y gobernador de Valdivia, a su vuelta del país andino, reabrirá sus puertas el próximo 1 de septiembre como hotel de lujo.

Fernando Palazuelo es el administrador único del palacio de Godoy, un edificio renacentista reconvertido en hotel de lujo en el centro de Cáceres. Palacio de Godoy Caceres, Curio Collection by Hilton.

El establecimiento, bajo el nombre Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton, cuenta con varios restaurantes de alto nivel y un exclusivo spa.

Tras la completa remodelación a la que ha sido sometido, bajo la supervisión de Fernando Palazuelo, ha quedado como un sofisticado espacio para albergar huéspedes, así como también lugar exclusivo para la celebración de eventos.

La construcción es uno de los palacios renacentistas más espectaculares de la ciudad, situado junto a la plaza de Santiago, en el casco histórico. Será allí donde se den cita el próximo otoño los invitados al enlace. Desde los miembros de la saga Palazuelo Barroso a sus cuñados, los duques de Huéscar.

Hotel palacio de 5 estrellas

Este hotel de cinco estrellas, dispone de 73 habitaciones operará a partir del mes que viene bajo la marca Hilton, aunque su promotor es el hermano de la duquesa de Huéscar. Fernando Solíes figura como administrador único de Palacio De Francisco de Godoy SL, empresa que gestiona y explota el negocio.

Es un proyecto personal y profesional en el que lleva años implicado. Ya en diciembre de 2018 presentó su ambicioso proyecto a la Junta de Andalucía. Finalmente ha hecho realidad su plan ayudado por su hermano Jaime. Todo ello ha requerido de una inversión que se estima en los 14 millones de euros.

Fernando Palazuelo y Micaela Belmont en la boda de Beltráan Palazuelo y Eugenia Hernández Antolín Cabello de los Cobos en Toledo, el 17 de diciembre de 2022. GTRES

Y es que Fernando Palazuelo, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid en 2010 y máster en Derecho Corporativo Internacional en la Escuela Bucerius de Hamburgo, parece tener buen ojo para los negocios.

El joven ha desarrollado buena parte de su actividad en Lima para la empresa familiar Arte Express. Posteriormente, cofundó junto a su hermano Jaime la promotora Scipion Real Estate, fundada en Lima y centrada en la transformación de edificios emblemáticos en hoteles, centros comerciales y oficinas de lujo.

Distanciamiento con su padre

Entre sus proyectos recientes destaca la rehabilitación del Palacio de Godoy en Cáceres, de cuya rehabilitación presumirá en su enlace.

Personalmente, Fernando está muy unido a su hermana Sofía. Prueba de ello es que fue él quien la acompañó al altar en su boda en 2018 debido a la sonada ausencia de su padre.

Lo cierto es que la relación del empresario y constructor Fernando Palazuelo Basaldúa con sus hijos parece ser inexistente. Ni estuvo presente en la boda de su hija Sofía ni en la de sus otros hijos Jaime y Beltrán, que tuvieron lugar en septiembre 2021 y diciembre de 2022, respectivamente. Dado el distanciamiento familiar, no es probable que asista el 11 de octubre a la celebración de su hijo mayor, Fernando.

Micaela, actriz en ciernes

Cabe destacar la trayectoria de Micaela Belmont. Es hija de Diana Álvarez Calderón, que fue ministra de Cultura de Perú durante el gobierno de Ollanta Humala.

Volcada en el mundo de la interpretación desde muy joven, estudió Teatro y Literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú, antes de que debutara como actriz en 2017, protagonizando el corto Níveo.

Micaela alcanzó cierta fama al participar en Los Vílchez, una de de las series más conocidas de su país. Su último trabajo lo hizo en España. Se trata de ¿A qué estás esperando?, donde trabajó con Rubén Cortada (40), Adriana Torrebejano (33), Pastora Vega (65), y Antonia San Juan (64).