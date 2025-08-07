El angustioso relato de Alba Díaz tras quedar atrapada en un ferry y ser rescatada en Bali: "Ayer murieron tres personas"

Alba Díaz (25 años) se encuentra de viaje en Bali junto a su pareja, Marcos Terrones (30), disfrutando de unas vacaciones en el sudeste asiático que no olvidará fácilmente. La pareja se ha ido hasta allí para disfrutar de un bonito viaje en pareja, una escapada que se ha convertido en una pesadilla.

Al menos, una parte de la misma. Lo que prometía ser un viaje idílico se ha convertido en una experiencia angustiosa a causa del mal tiempo y los problemas con los ferrys que conectan las distintas islas de Indonesia.

La hija de Vicky Martín Berrocal (52) ha compartido en sus redes sociales el complicado suceso que han vivido para regresar a Bali desde la vecina isla de Lombok, donde estaban alojados.

Alba Díaz y Marcos Terrones disfrutando de su viaje a Bali. Instagram

Todo ha comenzado cuando se ha cancelado el barco rápido que tenían previsto coger, debido a las malas condiciones climatológicas. "Menudo viaje de vuelta a Bali. Nos cancelan el barco rápido por el tiempo (ayer murieron tres personas en uno de los que íbamos a coger, imaginaos mi cabeza)", ha comenzado escribiendo Alba en sus historias de Instagram.

Esta noticia no solo ha alterado sus planes, sino que también la ha dejado en un estado de nervios lógico ante la posibilidad de haber estado en esa misma embarcación donde fallecieron tres personas por causas climatológicas y ajenas a su viaje.

La situación se complicó aún más cuando, tras desplazarse hasta el norte de Lombok para tomar el ferry, tuvieron que volver a bajar al sur (2 horas y 45 minutos) para poder embarcar en un barco alternativo más lento: "Un ferry lento de seis horas" rumbo a Bali.

Aunque el trayecto en el mar se desarrolló con relativa normalidad, al llegar al puerto de destino se desató el verdadero caos, según cuenta la influencer. "Se rompió el motor y se fue la luz de los golpes que se daba contra el muelle, por las olas. Esto significaba que la compuerta no podía bajar, entonces no podíamos salir", ha relatado.

Toda esta situación hizo que los pasajeros quedaran atrapados durante horas sin poder abandonar la embarcación. "Estuvimos cuatro horas esperando a que nos sacaran de ahí", continuaba la influencer, especialmente preocupada "por los niños y las personas mayores".

Además, cuenta que la desesperación llegó a lugares insospechados, ya que hubo pasajeros que llegaron a lanzarse al mar e incluso bajaron por "escaleras de bambú".

El comunicado de Alba Díaz en sus redes sociales. Instagram

Lejos de quedarse parados, Alba y su novio decidieron actuar: "Nosotros fuimos listos y nos fuimos a la parte de delante, ayudamos a salir a los niños y ya salimos". Finalmente, el infierno acabó cuando llegó la policía, la misma que tuvo que rescatarlos de la embarcación: "Literal, saltando con las maletas y cogiéndonos casi en el aire".

Con humor y alivio, ha concluido este relato con una frase que lo resume todo: "Me río por no llorar".

Tras este susto en Indonesia, Alba Díaz ha sacado una conclusión para que lo tengan en cuenta sus seguidores: "No cojáis fast boat o ferry para ir a Lombok, es más seguro ir en avión. Fuimos muy positivos y nos ayudó mucho a no agobiarnos en exceso, ya que peores cosas pasan en el mundo", ha finalizado en su perfil de Instagram.

Afortunadamente, todo quedó en un susto y tanto Alba como Marcos se encuentran bien. La experiencia, aunque extrema, no ha empañado del todo sus vacaciones.