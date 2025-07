La familia de Edwin Arrieta impugna el recurso que pide la libertad de Daniel Sancho: "Es imposible probar su inocencia"

Este pasado miércoles, 30 de julio, la familia del malogrado cirujano Edwin Arrieta, que fue víctima de un asesinato premeditado en la isla tailandesa de Koh Pha Ngan, en agosto de 2023, a manos del chef Daniel Sancho (30 años), ha recibido un duro mazazo judicial.

La defensa del hijo del actor Rodolfo Sancho (50), que cumple condena en Tailandia, ha dado un giro importante a la investigación después de presentar un sorpresivo recurso de 480 páginas ante el Tribunal de Apelaciones.

Un movimiento que pretende aportar nuevas pruebas que demuestren que el crimen no fue premeditado. El equipo legal de Daniel sostiene que no existen evidencias sólidas que acrediten una planificación en la muerte del médico; su defendido actuó en defensa propia.

Juango Ospina y su compañera abogada, Beatriz Uriarte, en una imagen de archivo. Gtres

Tras ver la luz esta maniobra legal, la otra parte, los letrados que defienden los intereses del cirujano Edwin Arrieta -el despacho Ospina Abogados, representado en este caso por Juan Gonzalo Ospina y Beatriz Uriarte-, ha celebrado una rueda de prensa este jueves, 31 de julio.

EL ESPAÑOL ha estado presente. A las 10:30 horas de la mañana, en la sede de su despacho, en pleno barrio de Salamanca, en Madrid, Juango Ospina, como se le conoce en el gremio, ha valorado ese recurso de apelación de Daniel Sancho, así como ha detallado cuál será su respuesta judicial.

La defensa de Edwin va a impugnar ese recurso que pide la libertad de Daniel Sancho. Esa es la gran novedad en torno a este caso. Sostienen Juango y su compañera, Beatriz, que no podrán probar la inocencia de Daniel porque no existe duda: hubo premeditación.

En primer lugar, ha tomado la palabra Juango Ospina, que ha agradecido el interés mediático en pleno verano: "Agradecimiento en este día por la convocatoria, de parte de la familia de Edwin, de su hermana Darling en concreto".

Edwin, en una fotografía de archivo.

"Hace unos días impugnamos la impugnación de las alegaciones del recurso de apelación que interpuso la defensa de Daniel Sancho. (...) La familia Arrieta había pedido que se guardara luto y vivir un período de descanso después de la sentencia condenatoria que vivimos en agosto de 2024", comienza a explicar Ospina.

Añade: "Esa sentencia confirmaba el asesinato de Daniel Sancho, su premeditación y su cadena perpetua. La familia lo recibió con gratitud hacia la justicia tailandesa. Querían poner punto y aparte y comenzar un período para sanar las heridas". No obstante, según este letrado, ese descanso no ha tenido lugar.

"Este dolor no se ha conseguido sanar. Habíamos decidido no entrar en valoraciones y dejar que la justicia tailandesa siguiera su curso, para no contaminar. Sin embargo, por desgracia estamos aquí reunidos. Por desgracia, porque no es de buen gusto para la familia salir en los medios", agrega Juango.

"Lo están pasando muy mal. Las palabras del entorno de Daniel aviva esa tristeza, que no han podido curar. Nos hemos encontrado de nuevo en los medios la teoría de la conspiración. Hay una sentencia que analiza que se alquilaron dos habitaciones de hotel, se compraron dos cuchillos y otros días más cuchillos, los plásticos... Sentencia condenatoria por asesinato", matiza Juango.

El malogrado cirujano en una imagen de archivo.

"La parte de Daniel Sancho ha jugado con la conspiración. Piensan que esto se lo ha inventado la policía, las autoridades tailandesas, que Daniel acabó con Edwin en un trágico accidente. Pensar esto atenta contra la inteligencia humana", apuntala su postura el letrado de los Arrieta.

"Para que la gente lo entienda: cada vez que sale alguien a hablar desde el entorno de Daniel Sancho hay una llamada a la familia de Edwin. No hay duelo ni tranquilidad para ellos". En este punto, Juango desvela una información cuanto menos llamativa.

"Ayer, Darling -hermana de Edwin- me manifestó que una de sus grandes preocupaciones era que un periodista colombiano le había referido que se decía en las redes sociales y en diferentes medios que Daniel Sancho vendría a tomarse las natillas por Navidad", ha revelado.

Por su parte, Beatriz Uriarte ha tomado la palabra: "Constantemente, intentan generar una duda que nosotros ya hemos dejado acreditada. Es inexistente la duda. Han valorado la sentencia conforme a ellos les conviene, pero se alejan de lo que se debe hacer: fundamentarlo en derecho".

"Hacen valoraciones subjetivas. Va a ser imposible que encuentren una prueba que avale la inocencia de Daniel. Recibimos con tristeza que para impugnar un recurso caigan en la descalificación y la desconsideración", expone Uriarte.

Abunda: "No sólo hacia un fallecido o hacia la familia: han tenido la osadía de ir contra los propios policías, calificándoles de corruptos. En este recurso, incluso, se atreven a decir que un tribunal no ha sido parcial. Eso, en la justicia tailandesa, es un delito".

Remacha Beatriz, contundente: "No los podemos convertir en héroes -a perfiles como el de Daniel Sancho-, en protagonistas de documentales o series. ¿De verdad tenemos que escuchar que está tranquilo, muy bien, y escribiendo sus memorias?".