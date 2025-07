La alianza entre Georgina Rodríguez y un hotel de lujo en el Mar Rojo con villas de hasta 14.500 euros la noche

Hace un año, Georgina Rodríguez (31 años) y Cristiano Ronaldo (40) se encontraban en medio de unas idílicas vacaciones familiares en un enclave único, exclusivo y que se aleja de los habituales destinos VIP. Acompañados de sus hijos, disfrutaban de unos días de desconexión en el St. Regis Hotels & Resorts, la primera isla privada que se abría al público en el Mar Rojo.

Se trata de un resort que forma parte del ambicioso proyecto turístico The Red Sea Project, que consiste en transformar un archipiélago natural de más de 90 islas y 200 kilómetros de costa en un destino de turismo de lujo y sostenibilidad ambiental.

Un proyecto que busca posicionar a Arabia Saudita como un destino turístico internacional y en el que ahora, Georgina Rodríguez está especialmente implicada. No como turista, como ocurría hace un año, sino como empresaria.

Bellhatria, la inmobiliaria de lujo de la modelo, ha comenzado a promocionar a través de sus redes sociales un enclave de lujo, al alcance de muy pocos, que forma parte de The Red Sea Project.

Se trata del Hotel Nujuma, a Ritz-Carlton Reserve. Un exclusivo desarrollo hotelero en la isla de Ummahat y administrado por Marriott International. Es, además, el primer Ritz-Carlton Reserve en Oriente Medio.

"Encuéntrate donde el mundo no puede alcanzarte. Enclavado en las islas vírgenes Ummahat del Mar Rojo, Nujuma no es solo un destino, es un refugio celestial donde cada detalle está pensado para inspirar asombro", anuncian desde las redes sociales de la inmobiliaria de Georgina Rodríguez. Desde la empresa no desvelan mayores detalles, aunque sí dejan un mail de contacto para pedir información.

En cualquier caso, la página web del complejo comparte todos los datos. El hotel, rodeado de aguas cristalinas, arena blanca y la cuarta barrera de coral más grande del mundo, se autodefine como "un santuario virgen" en el que se fusiona el lujo con la tradición. Solo se puede llegar por barco o hidroavión. Así, se concibe como una propuesta similar a los atolones de las Maldivas.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez durante sus vacaciones por el Mar Rojo en 2024. Instagram

Cuenta con un total de 65 villas -sobre el agua o en la playa- de uno a tres dormitorios. Aunque difieren en su tamaño y capacidad de huéspedes, todas tienen piscina privada, terraza, vistas al mar y telescopio para contemplar el cielo estrellado. Han sido diseñadas por Foster+Partners, inspiradas en conchas marinas con materiales sostenibles y detalles de artesanía local.

Aunque siguen una misma línea, respecto a estructura, comodidades y servicios, el precio no es el mismo. Villa Sunset Beach, con un dormitorio con cama king, vistas al mar y piscina privada, es la más económica. Dormir allí tiene un valor de 1.700 euros por noche.

La villa premium es la Royal Nujuma, con tres dormitorios, piscina privada y salida directa al mar. Su precio por noche es de 14.500 euros.

El hotel, por otro lado, ofrece un sinfín de actividades para llevar a cabo dentro del complejo. Cuenta con cuatro restaurantes con conceptos gastronómicos diversos; además de un spa, con tratamientos basados en rituales locales y productos naturales, enfocado en la conexión mente-cuerpo con vistas al entorno natural del Mar Rojo.

El Hotel Nujuma, por otro lado, tiene un club infantil y ofrece actividades deportivas en el agua, como snorkel, buceo en arrecife, kayak, windsurf o sailing. Por otro lado, excursiones culturales, astronomía guiada y talleres de concienciación medioambiental.

Dicho proyecto, en el que está implicada Georgina Rodríguez a través de su inmobiliaria, combina el turismo de lujo con un enfoque en la sostenibilidad ambiental. Así, el resort funciona con energía solar y cuenta con una cultura de reciclaje avanzado. Por otro lado, protección activa de nidos de tortuga, riego eficiente con aguas grises tratadas y plantación de manglares.

Nujuma ha sido distinguido por su exclusividad, diseño orgánico en armonía con la naturaleza y un profundo respeto al medio ambiente. La integración de influencias árabes tradicionales con lujo contemporáneo se refleja en los objetos decorativos, tejidos, cerámicas y mobiliario del resort. El personal es políglota y destaca la conexión cultural y sensorial en cada detalle: desde la gastronomía hasta la observación de estrellas.

Los huéspedes pueden disfrutar tanto de la tranquilidad y privacidad absoluta como de experiencias de exploración y bienestar en uno de los enclaves más vírgenes y protegidos del mundo.

The Red Sea Project

El complejo forma parte de The Red Sea Project, un proyecto de desarrollo turístico de lujo impulsado por Arabia Saudita, donde viven Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez desde que el futbolista fichó por el Al-Nassr en 2023.

Su objetivo posicionar a Arabia Saudita como un destino turístico internacional. Un plan con el que Cristiano y Georgina están muy implicados. Por ello, no sorprende que la de Jaca comience a establecer alianzas profesionales desde su inmobiliaria de lujo.

El pasado 26 de junio, el portugués confirmó que no se mueve de Arabia Saudí. Cristiano Ronaldo renovó su contrato con el Al-Nassr por dos temporadas más. Firmó el acuerdo más lucrativo de la historia del deporte. Concretamente, 570 millones de euros, lo que supone 571.000 euros diarios. A esta cifra, entre otras alianzas, se suman varios acuerdos de patrocinios con empresas saudíes.