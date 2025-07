Así es el jet privado donde viaja Ilia Topuria con su familia: en alquiler por 13.000 euros la hora y valorado en 70 millones

Ilia Topuria con su familia en el cumpleaños de su hija Giorgina. Instagram

Aun así, lo que más ha llamado la atención no ha sido el lugar, sino el medio de transporte con el que el deportista y su familia han viajado este verano. El luchador no ha querido dar pistas sobre el destino exacto de sus vacaciones, aunque una de las imágenes publicadas revela un detalle que no ha pasado desapercibido: el impresionante avión privado en el que se ha desplazado.

EL ESPAÑOL ha podido confirmar que se trata de un Gulfstream G650, una de las aeronaves ejecutivas más exclusivas del mercado, reservada para grandes empresarios, mandatarios internacionales y deportistas de élite como Ilia Topuria.

Este modelo, en su versión G650ER, alcanza una autonomía de hasta 13.890 kilómetros, lo que permite realizar trayectos intercontinentales sin escalas, como un vuelo entre Nueva York y Tokio o entre Madrid y Buenos Aires.

La experiencia a bordo de este tipo de jet es, literalmente, de otro nivel. Su interior suele estar configurado con un salón totalmente equipado, dormitorio con cama de matrimonio, baño con ducha, cocina y una zona de trabajo. Todo ello, personalizado al gusto del cliente, con materiales nobles y tecnología de última generación.

El avión privado Gulfstream G650ER. Jet Aviation

Este jet tiene capacidad para hasta 18 pasajeros, que pueden viajar cómodamente, disfrutando de menús a la carta, tripulación privada y, por supuesto, una privacidad total durante todo el vuelo. El G650 no es solo un medio de transporte: es una experiencia en sí misma.

Aunque se desconoce si el jet es de su propiedad o alquilado -todo apunta a esta última opción-, el simple hecho de volar en él ya supone una inversión importante. El precio medio por hora de alquiler se sitúa entre los 10.000 y los 13.000 euros, y un trayecto transatlántico como Madrid–Nueva York puede rondar los 120.000 o incluso los 150.000 euros por sentido.

Una cifra en la que se contemplan el combustible, las tasas básicas, los servicios a bordo y una tripulación altamente cualificada. En caso de que Topuria decidiera adquirirlo en propiedad, el precio de un G650 nuevo oscila entre los 65 y los 70 millones de dólares.

Verano en familia

Mientras sigue escalando posiciones en el mundo del deporte y consolidándose como una de las grandes figuras internacionales del MMA, Ilia Topuria también demuestra que sabe cómo desconectar. Estas vacaciones han sido una oportunidad para reconectar con sus raíces y disfrutar de los suyos.

Ilia Topuria y Giorgina Uzcategui en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El hecho de no haber revelado el destino en sus publicaciones responde, probablemente, a una estrategia de protección de su privacidad y la de su familia. Sin embargo, no ha dudado en mostrar pequeños detalles de su día a día durante este tiempo de descanso, en los que se le ve relajado, sonriente y entregado.

Las fotografías y vídeos muestran una versión doméstica y cercana de Topuria, alejada del ring, donde lo habitual es verlo con la guardia alta y el gesto serio. Aquí, en cambio, se presenta como padre, pareja y amigo. Un hombre agradecido por el momento que está viviendo.

Su forma de vivir, su discreción y su estilo -marcado por la combinación de lujo, esfuerzo y familia- lo han convertido en uno de los personajes más seguidos y admirados del panorama actual. Y aunque él prefiere no presumir de ello, sus publicaciones hablan por sí solas: este verano, Ilia Topuria ha vivido a su manera. Y lo ha hecho, literalmente, por todo lo alto.