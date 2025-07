Sandra Barneda desmiente su boda sorpresa con Pascalle Paerel: "Hemos comprado una casa en Ámsterdam"

Sandra Barneda (49 años) y la bailarina holandesa Pascalle Paerel (33) han dado un importante paso. Tal y como se puede ver en las redes sociales de la presentadora, ambas han firmado un documento. ¿Se trata acaso de una boda civil? Es lo que podría deslizarse de la fotografía, en la que ambas rubrican el mismo folio con casi idénticos bolígrafos. Todo ello con miradas cómplices, atuendos informales... y un pasaporte español encima de la mesa.

La periodista deja la cuestión en el aire, ya que ha escrito un mensaje que no desvela de qué se trata la signatura. "La vida es la suma de momentos. Es el ahora. El sentir más que pensar. Es confiar. Amar y volver a amar. Amarte y amar. Y sonreír y llorar cuando hay que hacerlo", dice en sus redes.

"La vida es para los que se atreven. A cruzar los océanos de inseguridades, de miedos y dudas y... más allá encuentran la certeza de la vida: estar vivos, sentirse vivos... vivir en paz y vibrando alto. Amar, amarse... practico y me elevo a la fe del camino llamado vida", concluye.

Su mensaje ha hecho saltar las alarmas. ¿Ha contraído matrimonio? EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con ella para confirmar la noticia. Y es que la imagen da pie a numerosas interpretaciones. Puede tratarse de un enlace, sí. Pero también de la compra o alquiler de un inmueble. O incluso de la firma de una sociedad empresarial conjunta.

"No me he casado, estoy de mudanza. Hemos comprado en Ámsterdam", aclara rotunda. Asimismo, se sorprende ante la repercusión de su post: "Madre mía".

Sandra Barneda y su pareja, en una imagen de su perfil de Instagram. Instagram

Lo cierto es que las redes han reaccionado de inmediato. Y entre los muchos comentarios que ha recibido circulan por decenas los "felicidades" y las "enhorabuenas". ¿Han contraído matrimonio? Esa ha sido la gran interrogante, que la propia Barneda ha aclarado a este medio.

El motivo por el que posan juntas ante un documento es que Un motivo más que suficiente para celebrar. Nueva casa, nuevas ilusiones. En estos momentos, ambas están inmersas en los preparativos del inmueble.

Barneda y Paerel se conocieron a finales de 2022 y las primeras imágenes públicas de ambas aparecieron en octubre de ese año, durante un paseo por el Parque del Retiro de Madrid. Su relación comenzó de manera discreta, pero poco a poco se han dejado ver juntas en las redes sociales, mostrando con naturalidad su vida en común.

Pascalle Paerel, de 34 años (15 menos que Sandra Barneda), no es famosa en nuestro país. Pero es una reconocida bailarina profesional que forma parte del Ballet Nacional Holandés, una de las compañías más prestigiosas de Europa.

Además de su carrera artística, es licenciada en Derecho, ha trabajado como modelo, DJ y es empresaria, siendo cofundadora de la agencia The Fashion Composers, dedicada a la representación de bailarines y directores de movimiento en Ámsterdam. Es madre de una niña pequeña fruto de una relación anterior y compagina su vida entre Ámsterdam y Madrid.

La relación de Sandra Barneda y Pascalle Paerel dura ya cerca de tres años, y su historia de amor va viento en popa. Tal y como deslizó ella en una entrevista reciente con EL ESPAÑOL reconocía estar viviendo un momento especialmente dulce.

"Un momento muy bueno"

"Estamos en un momento buenísimo, en un momento muy bueno, no aprendiendo holandés porque eso será en otro momento de mi vida, pero en un momento muy bueno", decía. "Creo que, bueno, es una relación muy estable y es una relación en la que yo me siento muy bien y ella también, o sea que, pero bueno, el mundo de las relaciones, ¿no? Es vivir en el presente".

En aquella entrevista explicaba cómo concibe la relación entre dos: "Yo creo que la base de la pareja es la confianza y además es que el no control, es decir, si uno o una se quiere ir con otra persona, pues bueno, ¿qué vas a hacer tú?".

La periodista, escritora y presentadora no se considera una persona celosa. Todo lo contrario. Cree que "el enganche es malo y hay que aprender a soltar en todos los sentidos y a quererse uno mismo y no que dependa tu felicidad sobre otra persona".

"La pareja tiene que sumar"

"Si quieres estar conmigo, fenomenal, yo estoy encantada mientras yo también he decidido estar con ella. No me considero una persona celosa. Yo creo que la pareja tiene que sumar, que estamos en esta vida lo que estemos y si estás en pareja tienes que potenciar, ayudar y no coartar, ni limitar, ni nada, ¿no?", ha detallado.

Para ella, una de las claves del éxito de una relación está en el diálogo: "Todo es, para mí, una buena comunicación, o sea, yo intento no cortar los deseos del otro, pero ni a mí, ni a mis amigos, ni pareja, ni de mí misma".

Fue el pasado mes de junio cuando adelantó cuáles serán sus planes de verano con la mujer con la que comparte su vida: "Pasarlo juntas, en familia, por supuesto, porque después de un año complicado personal y familiar como he tenido, pues necesito cuidar de mi familia y estar ahí a tope, ¿no? O sea que, que muy a por la familia, por... ¿Sabes qué quiero de este verano más que planes? Que haya mucha alegría. Ya está".