Así es Gonzalo Fernández, el futuro marido de Makoke: un directivo amante del 'crossfit' y con formación de élite

Makoke (55) se encuentra en plena cuenta atrás para celebrar su boda con su actual pareja, Gonzalo Fernández Figares (52). La malagueña y su prometido contraerán matrimonio el próximo 12 de septiembre en Ibiza, un lugar muy especial para ellos, ya que es en esa isla donde nació su historia de amor.

Así, quedan solo dos meses para que la ex de Kiko Matamoros (68) dé el 'sí, quiero' a su pareja. Tras dos años de noviazgo formalizarán su relación en una boda de carácter íntimo que nada tiene que ver con su mediático enlace con el padre de su hija Anita (24).

Y es que su pareja es un hombre de perfil bajo que nada tiene que ver con el mundo de la fama y la televisión. El empresario, con una larga trayectoria profesional a sus espaldas en ciudades como Miami, Madrid o Nueva York, se dedica a la publicidad. En la actualidad es el director de una empresa especializada en publicidad digital de retargeting.

Makoke y su actual pareja se convertirán en marido y mujer el próximo 12 de septiembre en Ibiza. GTRES

El negocio, según él mismo ha destacado, se encarga de desarrollar estrategias de un tipo de marketing digital "que consiste en volver a impactar con publicidad a usuarios que ya hayan interactuado con la marca en cuestión", tal y como ha deslizado a ¡HOLA!.

La firma para la que presta sus servicios se llama EKN Solutions by Numatec. Esta empresa multicultural, con sede en Miami, se dedica a la compra de medios de comunicación "que proporciona acceso a inventario de publicidad digital para display, vídeo, redes sociales, móvil, nativa y más", según destaca la corporación en LinkedIn.

"Nuestros clientes pueden realizar campañas en todos los canales de medios online, al tiempo que ejecutan múltiples estrategias para influir en el comportamiento del consumidor. Y lo mejor de todo es que nuestros detallados informes se traducen en una optimización continua y una información inigualable", dicen.

Gonzalo Fernández Figares, en una imagen de LinkedIn. LinkedIn.

Formado en Thunderbird School of Global Management, una academia de gestión y liderazgo global y digital con sede en Phoenix, Arizona (Estados Unidos), Gonzalo Fernández Figares ocupa el puesto de Managing Director desde hace apenas un mes. Entró a formar parte de esta sociedad el pasado mes de junio.

Con anterioridad a este cargo directivo estuvo trabajando en otra entidad. Entre 2021 y 2024 fue fichado por la compañía internacional RTB House, proveedora de servicios tecnológicos de retargeting y de marketing para grandes marcas de referencia, para la que ejerció de director general en España, responsable de la expansión del negocio y la creación de un equipo local.

Directivo con 25 años de experiencia

"Soy un Director General y empresario con más de 25 años de experiencia en la industria de internet, con éxito en el lanzamiento y ampliación de negocios digitales", dice de sí mismo en su perfil de LinkedIn.

"Mi experiencia abarca la estrategia digital, la publicidad móvil, el desarrollo empresarial y la estrategia de marketing. Tengo un historial probado de crecimiento significativo de los ingresos y expansión de las bases de usuarios en puestos de liderazgo en empresas como RTB House, Ogury, Adux, Google y Yahoo! donde reestructuré equipos y optimicé operaciones para el éxito", añade.

En lo que respecta a sus estudios académicos, no solo tiene un MBA en Negocios Internacionales en un prestigioso centro de estudios americano. También ha estudiado en la European Business School (EBS) de París, en Francia.

"Soy experto en combinar la visión estratégica con la toma de decisiones basada en datos para mejorar la captación de clientes y garantizar la ventaja competitiva", destaca.

Makoke conoció a Gonzalo en junio de 2023, en una fiesta en Ibiza. Entonces había visitado la isla tras pasar por el reality Vaya vacaciones. En el festejo conoció, como ella misma lo describe, al "amor de su vida". Nada más verlo se quedó "impactada".

"Un flechazo"

"Fue un flechazo auténtico", ha confesado Makoke sobre su futuro marido en una entrevista conjunta en De viernes. Gonzalo, por su parte, coincide en que su historia fue amor a primera vista: "Nos miramos, yo salía de una sala, ella me miró, yo también la miré a ella, me acerqué y me presenté".

La pedida de mano llegó durante unas vacaciones en la isla de Mykonos. Allí, Gonzalo Fernández Figares reservó una mesa con vistas al mar y le pidió matrimonio a Makoke.

"Llamamos a su hermana y mis hijos desde el restaurante. Los dos se pusieron a llorar. Yo llorando, Anita llorando, Javi llorando... No se lo esperaban. Fue muy bonito", ha relatado Makoke.

Una boda civil "sin protocolo"

Ahora, la pareja está inmersa en sus planes de boda, a la que asistirán unos 150 invitados. "Será una boda civil, sin el protocolo de siempre, sin gente vestida de pingüino, ni corbatas", han adelantado los novios en la revista Lecturas. También han revelado que en el enlace no habrá niños ni la mayoría de sus compañeros de trabajo de televisión.

A quienes sí quiere invitar es a sus excompañeros de Supervivientes 2025, con los que hizo muy buenas migas. Todo "menos el team Montoya" y Carmen Alcaide (52).

Segunda boda de Makoke

La celebración tendrá lugar en la Hacienda Na Xamena, una finca con vistas al mar que cuenta con un coqueto hotel boutique con 69 habitaciones y suites. Una vez que se conviertan en marido y mujer tendrán que esperar un poco para poder disfrutar de su luna de miel. Por motivos del trabajo de Gonzalo tendrán que posponer su viaje a enero o febrero de 2026.

Para la andaluza no es su primera boda. Ya se casó una vez con Kiko Matamoros, en 2016, aunque llevaban años juntos. Se divorciaron dos años después, en 2018, después de dos décadas juntos.

La ruptura abrió una cruda guerra entre ellos. Terminaron de la peor manera: enfrentados en juzgados y platós por culpa de las deudas millonarias a las que ambos estaban ligados con Hacienda. Esto generó todo tipo de disputas sobre la responsabilidad de los pagos y la titularidad de propiedades que, afortunadamente, ambos han logrado saldar.

El horizonte se presenta inmensamente infinito para Makoke, quien asegura no haber vivido jamás un amor igual. "Nunca he amado como estoy amando ahora", ha reconocido en la citada revista. Con Gonzalo comparte valores y aficiones, como el crossfit o los viajes.

Él, al igual que ella, es un amante del deporte y la vida sana. Junto a él, la colaboradora ha encontrado la plenitud: "Es un amor desde la no necesidad, sin ataduras".