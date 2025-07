Primeras palabras de María Pombo tras confirmar su tercer embarazo: "Han sido meses de agonía total. He tenido miedo"

María Pombo (30 años) ha confirmado finalmente su tercer embarazo. En la noche de este pasado martes, 15 de julio, la influencer ha publicado un vídeo en el que aparece junto a su marido, Pablo Castellano (38), y sus dos hijos, Martín (4) y Vega (2). En él, la empresaria acaricia su tripita de embarazada. "Tenía un sueño y ahora tengo todo lo que quiero", se lee en el post.

Unas horas después, en la mañana de este miércoles día 16, Pombo ha compartido unos stories en Instagram en los que se sincera sobre su tercer embarazo. "No sabéis la felicidad que es que por fin estemos en el mismo barco", ha comenzado diciendo, subiendo su camiseta para descubrir su incipiente tripita.

"Que no haya secretos, que no tenga que estar fingiendo que no tengo tripa, que no estoy cansada, que tengo ganas de algo...", ha explicado María Pombo, quien ha desvelado que ya está saliendo del bucle de apatía y tristeza que han supuesto estos tres primeros meses para ella.

María Pombo junto a Pablo Castellano y sus hijos en el bautizo de Vega. Gtres

Ha aprovechado Pombo la amistosa charla con sus seguidoras para revelar algunos detalles de sus primeros meses de gestación. "He tenido mucho más miedo porque soy más consciente de las cosas. Han sido meses de agonía total. He ido a cada ecografía queriendo sólo que me dijeran que se escuchaba el latido y que todo estaba bien", ha apostillado.

La creadora de contenido, en esta línea, ha desvelado que en el embarazo de su hijo Martín únicamente "quería escuchar que era una niña". "Es fuerte cómo te va cambiando la mentalidad", ha señalado. Además, ha revelado el miedo que ha sentido por su enfermedad: "Lo he pasado mucho peor".

Cabe puntualizar que en el año 2020, María fue diagnosticada de esclerosis múltiple, una enfermedad crónica del sistema nervioso central, que incluye el cerebro y la médula espinal. Una patología que también padece su madre. "Ahora, mi lado izquierdo me pesa más", relató Pombo en conversaciones con EL ESPAÑOL en enero de 2024.

María Pombo, en el bautizo de María y Candela, hijas de Marta Pombo, el 12 de julio de 2025. Gtres

La noticia del tercer embarazo de María Pombo fue desvelada en exclusiva este pasado lunes, 14 de julio, por la revista ¡HOLA!. Una situación por la que Pombo ha confesado sentir "rabia". "He tenido mucho cuidado de que no se filtrara la noticia. He llegado a ir a revisiones por la noche y en un montacargas", ha querido remarcar en sus stories de Instagram.

Los rumores en torno a un posible tercer embarazo comenzaron a resonar este pasado fin de semana. Pombo y su marido, cabe apuntar, asistieron al bautizo de Candela y María, las hijas de su hermana Marta. Allí, la influencer acudió efundida en un vestido ceñido cuya figura hizo saltar unas alarmas que finalmente fueron confirmadas más tarde.

Dos días atrás, cuando la noticia de su embarazo fue confirmada por la cabecera rosa, María Pombo no concedió declaración alguna. Tampoco así su agencia de representación, Vertical. "Ni confirman ni desmienten", señalaron desde la revista ¡HOLA!.

María Pombo y Pablo Castellano.

El nuevo embarazo de Pombo convertirá a su familia en numerosa en los próximos meses. Una grata realidad que sella aún más la relación de la empresaria con su razón de amor tras un agridulce trance marcado por las terapias de pareja a las que han acudido María y Pablo.