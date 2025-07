Rita Maestre anuncia su baja por maternidad en la semana 35 de gestación: "Este calor pesa ya demasiado"

Rita Maestre (37 años) ya se ha cogido la baja por maternidad. La concejala del Ayuntamiento de Madrid, que se encuentra embarazada de ocho meses -35 semanas-, se mantendrá así ausente de sus labores institucionales en la capital española.

La propia Rita ha comunicado el anuncio de su baja laboral a través de un post de Instagram publicado en la tarde de este pasado lunes, 14 de julio. "Hoy os anuncio una noticia importante para mí: a partir de hoy me cojo la baja, porque ocho meses de embarazo y este calor ya pesan demasiado", comienza el texto escrito por la política unas horas atrás.

Ha apuntado Maestre que, hasta que se termine su permiso de maternidad, dejará sus labores institucionales en Madrid. "Cuidaos mucho mientras tanto, que en nada estoy de vuelta", ha terminado diciendo la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento.

El texto que ha compartido Rita Maestre ha venido acompañado de un vídeo en el que expone los hechos que le han llevado a tomar esta decisión. "He acordado con mi médica cogerme la baja. Me paso el día recorriendo Madrid y se me hace muy complicado con esta tripa y este calor", ha verbalizado la política. Además, ha aprovechado para lanzar un mensaje a las mujeres que se encuentran en la misma situación que ella.

"No creáis que ha sido fácil. A las mujeres -especialmente a las embarazadas- se nos mira con lupa y hagamos lo que hagamos siempre hay críticas. No es ningún capricho, es un derecho y hay que ejercerlo", termina comentando Maestre en un vídeo en el que se muestra sentada en el sofá de su hogar, como si de una charla amistosa se tratara.

Cabe puntualizar que Rita, en conversaciones con el portal Vanitatis unos meses atrás, mostró su intención de acogerse a las 16 semanas de permiso. Lo hará, como apuntó el citado medio, de forma ininterrumpida.

Rita Maestre, en uno de sus últimos actos públicos antes de cogerse la baja por maternidad. Gtres

El segundo hijo de Rita Maestre y su marido, Manuel Guedán (40), nacerá, según lo previsto, el próximo mes de septiembre. La dupla, cabe recordar, anunció el embarazo el pasado enero. "¡Marchando una nueva madrileña (o madrileño)! Si todo va bien, septiembre será un mes más cansado, pero mucho más feliz", comentó en Instagram la política. Unas palabras que ilustró con un selfie en el que acariciaba su incipiente barriga.

El matrimonio ya sabe lo que es la paternidad. En febrero de 2023, dieron la bienvenida a su primogénita. Un embarazo que EL ESPAÑOL publicó en rigurosa exclusiva unos meses atrás. Entonces, Maestre tuvo que disfrutar de una baja por maternidad en tramos distintos, ya que le tocó hacer frente a las elecciones celebradas el 28 de mayo de aquel año.

No es Rita Maestre la única política del Ayuntamiento de Madrid que se ausentará de sus compromisos laborales por un tiempo. También lo hará próximamente el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida (50), quien vivió el nacimiento de su primer hijo, Lucas, el pasado 3 de julio.

La historia de amor entre la concejala de Más Madrid y su razón de amor se remonta años atrás, aunque no fue hasta 2018 cuando decidieron contraer matrimonio en el municipio manchego de Lucillos, a poco más de media hora de Talavera de la Reina (Toledo). Desde entonces, su relación ha sido sellada fuertemente con el nacimiento de su primogénita y la inminente llegada del pequeño de la familia el próximo septiembre.