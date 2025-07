El esperado regreso de Fofito, el 'Payaso de la tele', tras un parón de ocho meses por un revés de salud: cuándo y dónde será

Buenas noticias para Alfonso Aragón Sac, conocido artísticamente como Fofito (75 años). El famoso payaso vuelve al circo tras ocho meses de parón. El pasado noviembre, un bache de salud lo obligó a cancelar sus presentaciones. Así, en todo este tiempo, se había mantenido apartado del público.

Él mismo ha confirmado la noticia a través de sus redes sociales, compartiendo un ilusionante mensaje. "¡Estoy de vuelta!", ha anunciado el artista circense. Un texto en el que además, revela cómo se encuentra después de su bache de salud.

"Tras un tiempo de descanso, vuelvo con más fuerza que nunca a hacer lo que más me gusta, entretener a toda la familia con humor y canciones. Muy contento de regresar a lo que he hecho tantos años. ¡Os espero a todos en Cervera de Pisuerga", ha revelado Fofito. Serán dos actuaciones que tendrán lugar el próximo fin de semana: viernes 18 y sábado 19 de julio. A las 21 horas cada día y junto al camping, según ha indicado el payaso.

La última vez que se le vio públicamente fue el pasado 14 de enero, durante una emisión de Y ahora Sonsoles. Un regreso puntual a la pequeña pantalla que se producía dos meses después de que saltaran las alarmas por su estado de salud. Fue el 14 de noviembre cuando Fofito canceló su participación en un espectáculo programado para ese mismo fin de semana en el Recinto Ferial de San Nicasio, Leganés, por razones de salud.

"Queremos comunicaros que por motivos de salud Fofito no podrá estar presente en las funciones previstas en Leganés este fin de semana. Sentimos las molestias ocasionadas y esperamos vernos pronto", explicaba la organización.

El artista, ampliamente conocido por haber sido uno de los Payasos de la tele, estuvo ingresado en un hospital de Madrid durante 44 días a causa de una neumonía. "Se me fue la olla por completo. Si no fuera por mis hijas y mis sobrinos, estaría ya en la caja que no se abre", confesó él mismo en su charla con Sonsoles Ónega (47).

"Estuve con un pie en el otro barrio. Me han dicho que deje de fumar, y después cogí una especie de virus, que eso fue por lo que me ingresaron. Le tengo que dar las gracias al doctor que me ha tratado", relató entonces el hijo del recordado Fofó y sobrino del mítico Miliki.

Fofito en una imagen de archivo. Gtres

Durante aquella charla, Fofito aseguró sentirse optimista y con ganas de volver a los escenarios. "A lo mejor bajo el nivel de trabajo. No me voy a hacer otra vez una gira de tres años en el circo, pero fechas señaladas y que me llamen para hacer algo para recaudar fondos", comentó Fofito.

Cabe recordar que las actuaciones que tuvo cancelar en noviembre debido a su bache de salud, se trataba de un evento benéfico, en favor de las víctimas de la DANA.

El regreso de Fofito, finalmente, tiene fecha. Después de ocho meses alejado del circo, el artista volverá con un par de shows el próximo fin de semana. De momento, son los únicas actuaciones que tiene en agenda. De mantener un ritmo de trabajo tranquilo, tal y como advirtió el pasado enero, podría ser una vuelta paulatina.

El apoyo de su familia

Los Aragón son una saga unida y así lo demostraron durante la recuperación de Fofito. El payaso estuvo rodeado de su mujer, Marianela Fernández-Cuervo, y de sus tres hijas, Mónica, Mayte y Nela.

Fofito y su hija Mónica en un festival de Madrid. Gtres

La primogénita de Alfonso es también artista y, de hecho, ha trabajado con él en su espectáculo, Viva el circo. La mediana de ellas, por su parte, ejerce de mánager en una conocida agencia. La menor también ha coqueteado con la actuación, aunque mucho menos que su hermana Mónica. A día de hoy se dedica a su profesión, la psicología.

Durante su ingreso, como pudo conocer este periódico, Fofito también recibió el apoyo y atención de familiares y amigos que lo visitaban y llamaban constantemente. Sus seguidores -y así se lo hacían saber en sus rede sociales- también le enviaban constantes mensajes de cariño. Hoy, ocho meses más tarde, celebran su vuelta.

"Te esperamos", "Qué alegría tenerte de vuelta", "Se te extrañaba" o "Te esperamos con los brazos abiertos", son algunos de los mensajes que se leen en el ilusionante anuncio de su esperada vuelta.