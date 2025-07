Elena Tablada vuelve a ganar a Javier Ungría en la batalla judicial por la custodia de su hija en común: hablamos con él

Nuevo giro en la batalla judicial entre Elena Tablada (44 años) y Javier Ungría (43) por la custodia de su hija en común, Camila. La Audiencia Provincial ha ratificado la decisión del Juzgado de Primera Instancia de julio de 2024 de conceder la totalidad de la custodia de la menor a favor de la madre. El empresario, sin embargo, no lo ve como una victoria para su exmujer, tal y como ha comentado a EL ESPAÑOL.

Según ha adelantado la revista Semana, la Justicia ha vuelto a decidir a favor de Elena Tablada, confirmando la resolución previa. La diseñadora, cabe recordar, solicitaba una revisión de las medidas adoptadas por el Juzgado.

Tras conocerse la decisión judicial, este periódico ha hablado con Javier Ungría, quien en su día reclamaba la custodia compartida. "Es muy subjetivo todo. A ver cómo se pasan estos primeros días y a ver qué cosas se dicen", ha comentado al respecto.

Javier Ungría y Elena Tablada en un evento en Madrid en septiembre de 2021. Gtres

Pese a la decisión del Juzgado, Javier Ungría desliza a este medio que su expareja "no ha ganado". Indica que se trata de "un tema de los dos días de custodia que a mí no me han dado". "El resto de cosas", matiza, "me las han dado a mí. Pero bueno, que ya matizaremos esto en su caso".

De acuerdo con la información difundida por la revista anteriormente citada, la sentencia también pone el foco en flexibilización en los desplazamientos de la menor a Estados Unidos. Concretamente a Miami, ciudad clave para la familia de Elena Tablada. Además, un reajuste en la toma de decisiones sobre aspectos escolares.

Elena Tablada y Javier Ungría en el bautizo de su hija, Camila. Gtres

Javier Ungría y Elena Tablada se casaron en dos ocasiones. Su primera boda, una ceremonia civil, tuvo lugar en Miami el 15 de agosto de 2018. Meses después celebraron una boda religiosa el 8 de diciembre de 2018 en La Habana, Cuba, en la iglesia San José de Letrán, un lugar muy significativo para la familia de Elena, natural de la isla.

Después de cuatro años de unión y una hija en común, en junio de 2022 se separaron. Pero no fue una ruptura amistosa. Tras anunciar que tomaban caminos separados iniciaron una dura batalla legal por la custodia de su hija. Desde entonces han sido varios los enfrentamientos en los juzgados.

Sobre la relación que mantiene con la pequeña Camila, el pasado junio, en una entrevista con este medio, Javier Ungría aseguraba que todo lo que hace, desde que se levanta hasta que se va a dormir, "es por y para ella".

"Camila para mí es el proyecto más apasionante de mi vida, sin duda alguna. Es mi manera o mi motivo para trabajar, para vivir, para ver las cosas de una manera bonita", expresó en su conversación con este periódico. "Me ha enseñado una variedad de cosas, sobre todo a marchas forzadas. Porque cuando me separé, Camila tenía dos años e inevitablemente tuve que aprender muchas cosas muy rápido", recordó.

El empresario Javier Ungría en una fotografía cedida a EL ESPAÑOL.

A su corta edad, su hija se ha convertido en su mejor maestra. "A mí me ha enseñado a ordenar mis prioridades en la vida. A saber que lo primero no es uno mismo, sino que hay otra persona que es más importante que tú. Es mi mayor proyecto y mi mayor ilusión. Todo lo que hago, desde que me levanto, es para ella y pensando en ella", insistió entonces Javier Ungría.

El empresario también reconocía que con su exmujer no vivía un momento cordial. "No es la más maravillosa del mundo, pero, bueno, yo veo a mi hija y se me pasa todo, claro", reiteraba sobre su faceta de padre.