El día que Yolanda Díaz contó la historia de amor de sus padres en una campaña política: así fue la relación de Suso y Carmela

Yolanda Díaz (54 años) acaba de perder a su padre. Suso Díaz, veterano sindicalista, falleció este pasado martes, 8 de julio, a los 80 años, a causa de un cáncer. Un duro momento personal para la vicepresidenta segunda del Gobierno, quien mantenía una estrecha relación con su progenitor, al que veía como un referente en su carrera política.

Para la ministra de Trabajo y Economía, tanto su padre como su madre -quien perdió la vida en 2013- eran sus modelos a seguir. Así lo dejó entrever en una campaña de 2023, en la que se presentaba por primera vez con su partido, Sumar.

Entonces, Yolanda Díaz recurrió a la historia de sus padres para relatar cómo surgió la creación de su partido. Bajo el lema "Somos el resultado de diferentes hilos que se unen para tejer nuestro país", contó detalles inéditos de la vida de Suso y Carmela e incluso, dio alguna pincelada de su relación de pareja.

Suso y Yolanda Díaz en A Coruña en una imagen de archivo de 2023. Europa Press

Yolanda Díaz 'abrió' las puertas de su casa en Galicia y con imágenes muy personales, rescatadas del baúl de los recuerdos, relató su historia y la de sus padres.

"Esta es la historia de Díaz y Pérez. A Díaz le encanta la música, tiene una colección de discos impresionante. Y lo que más le gusta es escucharlos con más gente. Para Díaz, la vida es dedicarse a los demás, en especial a quienes lo pasan peor", comenzaba relatando Yolanda.

La siguiente protagonista era su madre, Carmela, quien murió en 2013 a los 66 años. "A Pérez también le gusta la música, pero es más de cantar y bailar", expresaba la política, poniendo así de manifiesto los puntos en común entre sus padres. "Es creativa, es divertida y hace las mejores tortillas del planeta", añadía.

Sobre su personalidad, remataba: "Para Pérez, la vida es desafiar las expectativas, inventar formas de salir adelante".

Ambos de origen gallego se conocieron, precisamente, por sus aficiones y forma de ser, tal y como dejaba entrever Yolanda Díaz en aquel vídeo de campaña. "Díaz y Pérez se van a conocer cantando, bailando, peleando... y claro, se van a enamorar", contaba.

Suso Díaz y Carmela Pérez se casaron y tuvieron tres hijos. La más pequeña de ellos, Yolanda Díaz. A partir de allí, la fundadora de Sumar comenzaba a relatar su propia historia. Eso sí, sin olvidarse de los valores y aprendizajes de sus padres. En ese punto, compartía las lecciones que había aprendido de cada uno de ellos.

Yolanda Díaz, rota en lágrimas en la sesión plenaria de este miércoles, 9 de julio, tras la muerte de su padre. Gtres

De su padre, "trabaja duro, defiende tus derechos y defiende los derechos de quienes más lo necesitan". De su madre, "no te rindas, marca tu propio camino y sé fiel a tus principios". "Caminar erguida y ser flexible" son otras de las lecciones que Yolanda Díaz lleva consigo. "Somos los hilos de quienes vinieron antes y a su vez, los hilos de quienes vendrán después", remataba a la política.

Tras poner en el foco a su partido y lo que significa, la gallega hacía un último guiño a sus padres: "Y como Díaz y Pérez, poder seguir bailando, amando y peleando".

Un dolor irreparable

Yolanda Díaz lleva por bandera las enseñanzas de sus padres. Acaba de perder a su progenitor, pero en los últimos años ha dejado claro que su madre, Carmela, está presente en su día a día. En 2023, en una entrevista con Jorge Javier Vázquez (54), el presentador le preguntó por las heridas de las que aún no había podido recuperarse.

"De la muerte de mi madre... Aún no me recupero hoy... Hace 11 años y no me recupero. No he ido a su casa aún", confesó entonces Yolanda Díaz. Ahora, dos años después, la política también afronta el duelo por la muerte de su padre, Suso Díaz.

El legado de su madre

Yolanda Díaz tiene una única hija, a quien llamó como a su madre, Carmela. Otro claro gesto que manifiesta el fuerte vínculo que siempre la unirá a sus progenitores. Cariñosamente le llama Carmeliña y llegó al mundo en 2012, un año antes de que la política perdiera a su madre.

Nació de su relación con Juan Andrés Meizoso, de quien se separó en 2024 tras dos décadas de matrimonio. Aquella información quedó al descubierto el 3 de febrero del año pasado. Sin embargo, EL ESPAÑOL pudo saber que ya estaban en proceso de separación.