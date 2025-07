La historia de amor de Michu y José Fernando: una relación de idas y venidas, marcada por la polémica y las adicciones

Este martes, 8 de julio, se ha conocido la muerte de María Rodríguez Gamaza, Michu, la que expareja de José Fernando Ortega Mohedano (32) y madre de su única hija en común, Rocío. Una noticia que ha dejado en shock a su entorno más cercano y de la que aún se desconocen las causas del deceso.

Desde que se conocieron, se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del panorama del corazón en España, aunque su relación siempre estuvo marcada por sus idas y venidas, ya que los conflictos familiares y la gran exposición pública afectaban a su relación más de lo que imaginaban.

Michu y José Fernando se conocieron en una discoteca durante el año 2013 y rápidamente comenzaron una relación sentimental. Desde el principio, la pareja estuvo bajo el foco mediático y enfrentó tensiones con la familia Ortega Cano, especialmente con Gloria Camila (29), hermana de su pareja.

Michu y José Fernando rompieron su relación el pasado otoño, según Ana María Aldón.

A medida que la relación seguía su curso, empezó a convertirse en una montaña rusa, con frecuentes rupturas y reconciliaciones que fueron alimentadas por la presión mediática y los problemas personales del pequeño de Rocío Jurado. En este último aspecto cabe destacar que salieron a la luz los problemas judiciales y las adicciones de José Fernando, algo que hizo tambalear su relación en varias ocasiones.

Sin embargo, en 2015 los agentes detuvieron a Michu en el juzgado de Arcos de la Frontera, donde se presentó a un juicio de faltas pendiente con Gloria Camila. Los delitos de los que se la acusaba estaban relacionados con el narcotráfico, aunque el juez decretó su libertad con cargos, a la espera del juicio.

En el año 2016, tras una ruptura importante en la pareja -de hecho, tanto es así que se dictó una orden de alejamiento contra José Fernando-, la relación quedó completamente quebrantada poco antes del nacimiento de su hija. La noticia del embarazo llegó en invierno de ese mismo año y supuso un antes y un después en su relación.

José Fernando ingresó en un centro de desintoxicación y, en mayo de 2017, no pudo estar presente en el nacimiento de su hija, Rocío, quien lleva este nombre en honor a su abuela paterna. Esta ausencia supuso un punto de inflexión en la relación, ya que, en uno de los momentos más importantes de su vida, el hijo menor de la cantante no estuvo presente. Cabe recordar que ya no existía orden de alejamiento, y esto acercó a Michu, de nuevo, a la familia Ortega Mohedano.

José Fernando y Michu posando junto a su hija. Instagram

La gaditana, en el año 2018, tuvo que ser operada del corazón, mientras la pareja mantenía una relación a distancia, sin vivir bajo el mismo techo, ya que José Fernando se encontraba tratándose en centros psiquiátricos y de desintoxicación. En esta época hubo, de nuevo, rupturas y conflictos públicos, lo que hizo que Michu acudiese a platós de televisión para hablar de su relación con el hermano de Gloria Camila.

Estas asistencias a la televisión volvían a alejar a Michu de la familia Ortega Mohedano, ya que no compartían las opiniones de la gaditana. De hecho, en 2022 se llegó a hablar de una posible boda juntos, pero nunca se concretó nada porque la situación de la pareja era muy inestable.

Durante el mes de enero de 2024 se hizo público que Michu y José Fernando estaban intentando retomar su relación y darse otra oportunidad. En ese momento salió a la luz la noticia de que la gaditana estaba embarazada por segunda vez y había perdido al bebé por su delicado estado de salud. Las adicciones y los problemas de salud mental siempre han rondado la vida de ambos.

Michu, José Fernando y la pequeña Rocío. Instagram.

Tras rumores de infidelidad por parte de José Fernando, la gaditana tomó las riendas y decidió centrarse en la crianza de su hija, de la que presumía en redes sociales y que quedó como principal vínculo entre la pareja.

De hecho, la última publicación de José habla de la persona más importante de su vida, su hija, días antes de conocerse la noticia de la muerte de Michu: "Me siento muy orgulloso de la gran hija que tengo, de lo mucho que te esfuerzas y, aunque no todo sea sencillo, no te rindas. Aquí estaré para animarte y apoyarte. Tú puedes con todo, mi princesa", escribía en este post, donde había imágenes de su hija en diferentes situaciones.