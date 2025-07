Primeras palabras de Rafael de Julia en mitad de su proceso de recuperación: "Poco a poco el horizonte se va despejando"

A comienzos del mes de abril, Rafael de Julia (45 años) sorprendía a propios y extraños al anunciar su retirada de los ruedos de manera indefinida como "consecuencia de su estado de salud".

Una decisión que paralizó las publicaciones en su perfil de Instagram hasta el pasado 25 de junio. Entonces, un comunicado de su equipo médico indicó que seguía "inmerso en su proceso de recuperación".

Cerca de dos semanas después, en la mañana de este lunes, 7 de julio, el diestro ha reaparecido en su perfil de Instagram. De Julia ha publicado un largo texto abriéndose en canal sobre su situación actual, concediendo así sus primeras palabras.

"Hoy me he levantado con pensamientos y sensaciones encontradas por los últimos acontecimientos que se han presentado ante mí", comienza el escrito sacado a relucir por el torero.

En esta línea, Rafael de Julia ha revelado un cambio drástico en su vida. Su apoderado ha decidido poner punto final a su relación profesional. "Con ello ya no sigue unido a mí en esta difícil y larga travesía en la que me encuentro inmerso. El paso del tiempo ha sido un gran aliado de mi intuición, la cual me decía desde un principio, que lo ocurrido era lo que inevitablemente antes o después iba a suceder".

Ha confesado Rafael de Julia que esperaba la decisión tomada. "Un cambio en tu vida profesional y en este caso unido al terreno personal me lleva al menos a un momento para reflexionar con la serenidad y madurez necesaria", ha proseguido. Así, ha aprovechado el diestro para mostrar sus agradecimientos a su entorno más cercano.

"El agradecimiento es un sentimiento necesario y tremendamente valioso que siempre debe estar presente y viajar con nosotros. Lejos de reproches y resentimientos, su decisión la tomo como un estímulo. Quizás el que necesitaba, uno más y no menos importante para el inicio de mi absoluta recuperación y con ello volver al punto de partida", continúa el escrito publicado por el madrileño este lunes 7 en su perfil de Instagram.

Una ardua situación la que atraviesa ahora el diestro. No obstante, toma esta noticia Rafael de Julia como una nueva realidad. "Los médicos me ofrecen sus herramientas, el apoyo permanente de los míos da calor y reconforta, el respeto y cariño de amigos, profesionales y aficionados me emociona, pero sólo yo tengo la llave para traspasar esa enorme puerta".

Rafael de Julia tras cerrar la temporada de 2024. Instagram

La emotiva carta de Rafael de Julia en Instagram culmina con una importante reflexión: "Poco a poco el horizonte se va despejando, mi cuerpo se nutre de vida mientras mi mente se ordena al ritmo que sólo ella marca". La densidad del bosque ya no lo es tanto y sólo espero seguir aprendiendo lo que el camino me ofrece día a día. Quizás yo tenga la llave en mi mano".

Fue el día 6 de abril cuando el diestro anunció públicamente su decisión de abandonar el mundo del toro. Una decisión que venía motivada "como consecuencia de su estado de salud". "Informaremos a toda la afición y seguidores de su evolución y cuadro clínico", confesó entonces su equipo, sin ahondar en más detalles.

Tal y como pudo conocer EL ESPAÑOL unos días atrás, Rafael atraviesa este trance "tranquilo y centrado en su recuperación". Aún así, fuentes próximas al diestro señalaron a este portal que el proceso está siendo "duro para él y para todo su entorno cercano".

Si bien son escasos los detalles que se saben con respecto al problema de salud que encara Rafael de Julia, lo cierto es que el medio En el callejón publicó que el diestro estaba sufriendo un trastorno alimenticio. En concreto, estaría atravesando una anorexia nerviosa, que cada vez está más presente en los hombres.

Un complicadísimo trance al que hace frente ahora el matador. No obstante, cabe puntualizar que se encuentra en las mejores manos a día de hoy. Desde hace un año y medio, el doctor Francisco Javier López Cánovas y su equipo están llevando su caso. Un profesional que cuenta con una dilatada experiencia y fue número uno en su examen MIR en la Universidad Autónoma de Madrid.