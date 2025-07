José Luis Martínez-Almeida, tras convertirse en padre: "Cuando te lo ponen no te salen las palabras. Es indescriptible"

José Luis Martínez-Almeida (50 años) y Teresa Urquijo (28) ya son padres. El nacimiento de su primer hijo, Lucas, se ha podido confirmar en torno a las 18:00 horas de este jueves, 3 de julio. Poco después, el propio alcalde ha salido a las inmediaciones del Hospital Universitario Nuestra Señora del Rosario, donde ha llegado al mundo el bebé, para atender a la prensa.

Pletórico y con una enorme sonrisa, José Luis Martínez-Almeida ha relatado que "todo ha ido fenomenal, el niño está genial, la madre es increíble". Además, que todos se encuentran "muy contentos y muy agradecidos" con la llegada de Lucas. El político del Partido Popular también ha compartido sus primeras sensaciones tras estrenarse en la paternidad.

Almeida ha asegurado que el momento es "indescriptible". Y ha añadido: "Cuando te lo ponen ahí no te salen las palabras".

José Luis Martínez-Almeida, pletórico tras convertirse en padre. Gtres

Sobre Teresa, José Luis Martínez-Almeida ha asegurado que "está bien y es de una fortaleza increíble". Respecto a Lucas, ha bromeado con los reporteros, confesando que "ha salido bien, con unos buenos mofletes y sano".

Más tarde, se ha vuelto a ver al alcalde de Madrid fuera del hospital. En esta ocasión con su familia política, con quienes se ha mostrado visiblemente cómplices. Como él ya había atendido a la prensa, en tono de humor, José Luis Martínez-Almeida le ha pasado el testigo a su cuñado para que confesase qué emociones sentía.

"Juan, no te hagas de rogar, di lo emocionado que estás", le ha comentado el político a Juan Urquijo (26), hermano de Teresa. Aprovechando el momento, Almeida ha comentado a los reporteros que el novio de Irene Urdangarin (20), además de ser el tío del bebé, también será el padrino: "Tío y el padrino". Así, el alcalde ha añadido: "Que hable el padrino".

Pero Juan Urquijo se ha mostrado vergonzoso ante las cámaras y no ha querido desvelar cómo se encuentra tras haberse convertido en tío. Eso sí, no ha podido ocultar su sonrisa. Un gesto claro de lo feliz que está tras el nacimiento de Lucas.

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, en la hípica de Madrid. Gtres

Fue el pasado miércoles, 2 de julio, cuando Teresa Urquijo ingresó en el hospital con total discreción. 24 horas más tarde, ha dado la bienvenida a su primer hijo, para el que ha elegido el mismo nombre que lleva su padre -y suegro de Almeida-, Lucas Urquijo Fernández de Araoz.

Lucas es un nombre de origen griego y significa "el que ilumina o trae luz".

Ahora, tras el nacimiento del bebé, José Luis Martínez-Almeida disfruta de su baja de paternidad. Según lo previsto, y así lo comentó en un acto público en pleno embarazo de Teresa, se ausentará de sus funciones durante 20 semanas.

"En este Ayuntamiento nadie es imprescindible, ni siquiera el alcalde. Ya me fui dos semanas de viaje de novios y no pasó nada. Yo creo que es un momento tan especial y tan extraordinario en la vida, que no debe perder uno un segundo", comentó José Luis Martínez-Almeida el pasado 27 de enero, durante un desayuno informativo en el hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid. Solo dos días después de que anunciara el embarazo de su mujer a través de sus redes sociales.

"Pronto seremos tres en la familia", anunció el alcalde el pasado 25 de enero junto a una fotografía con su mujer, Teresa Urquijo. De momento, José Luis Martínez-Almeida no ha utilizado sus redes sociales para presentar públicamente a su bebé, quien ha llegado 15 meses después de darse el 'sí, quiero' con la analista de inversiones.