Inma Cuesta desvela que se ha casado con Ángeles Maeso: la foto y su significativo mensaje

Inma Cuesta (45 años) rompe la barrera de la intimidad en sus redes sociales. La actriz suele ser muy celosa de su vida personal y son pocas las veces que comparte imágenes de su parcela privada y de su pareja. Sin embargo, este jueves, 3 de julio, ha decidido hacer pública una imagen que nunca había compartido: una fotografía muy cómplice con su pareja, Ángeles Maeso (46).

Hace 20 años que se aprobó el matrimonio igualitario en nuestro país, y este derecho marcó un antes y un después en la historia. Para celebrar este día, la sevillana ha decidido hacer partícipes a sus seguidores de uno de sus secretos mejor guardados: que está casada con Maeso.

"Por todos los que tuvieron que esconderse y no pudieron vivir su amor en libertad", así ha comenzado su mensaje en Instagram, bajo una imagen de ambas con gestos cariñosos. En la foto, las dos visten de blanco y todo apunta a que podría tratarse de una imagen de su boda con Maeso.

"Porque lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza está destinado a permanecer en los márgenes y acabar en el olvido", ha continuado. Sin duda, con esta publicación la actriz se ha propuesto dar visibilidad a uno de los derechos más importantes que se han conquistado en nuestro país y que han hecho de la España que conocemos hoy un lugar mucho más libre e igualitario.

Inma Cuesta ha decidido compartir esta imagen en un momento muy especial: durante el aniversario de la segunda década de esta ley. "Hoy se cumplen los primeros 20 años de la legalización del matrimonio igualitario en España. ¡Hoy nos celebramos! Ni un paso atrás", ha concluido en sus redes sociales.

Esta declaración de intenciones de Cuesta llega en medio de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, y en ella ha confesado que pasó por el altar con la guionista Ángeles Maeso, su pareja desde hace muchos años. Se desconocía por completo la celebración de este enlace, ya que siempre han sido muy discretas con su relación y son pocas las veces que comparten imágenes juntas en redes sociales.

Sin embargo, ha sido un momento mágico y liberador para la actriz, ya que elegir este instante para hacerlo público ha significado mucho para sus seguidores, quienes así lo reflejan en sus comentarios.

Gracias a estas imágenes también se ha podido saber que el evento se celebró al aire libre y en una época de buen tiempo, como se deduce por la vestimenta de ambas: vestidos de tirantes en color blanco que realzaban su bronceado y que lucieron con gran naturalidad y estilo.

Además, eligieron un enclave donde la naturaleza fue protagonista. Según se aprecia en la imagen, parece celebrarse en algún lugar entre árboles, con un sofá metálico blanco y flores del mismo color flotando en el ambiente como parte de la decoración. Un momento único para las protagonistas, que han decidido hacerlo público ahora.

No es la primera vez que la actriz utiliza su altavoz para reivindicar los derechos humanos. "Crecí sin referentes, sintiéndome sola en muchos momentos de mi adolescencia. En estos tiempos tan raros en los que los discursos de odio quieren arrebatarnos nuestros derechos, visibilizarnos y alzar la voz nos hace más fuertes, creando un sentido de unión y comunidad", ha expresado en otras ocasiones en sus redes sociales.

Por ello, ahora la pareja ha querido dejarse llevar y celebrar el amor, la libertad y los 20 años del matrimonio igualitario, una ley que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero (64) y que hoy sigue reivindicándose para que continúe en vigor, ya que supuso un paso al frente hacia un futuro mejor.