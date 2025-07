Hablamos con Flora González tras ser madre por primera vez: "Yo aún no he cambiado ni un pañal, con eso te lo digo todo"

Buenas noticias en la familia de Flora González (39 años) y Carlos Dato: ya se han convertido en padres por primera vez. El pasado 24 de junio de 2025, la presentadora de El Tiempo de Mediaset dio a luz a su primer hijo, Julio. No ha sido hasta este pasado sábado, 28 de junio, cuando se ha conocido la noticia, y la presentadora ha mostrado su felicidad absoluta.

Una semana después de convertirse en madre, se sienta con EL ESPAÑOL para hablar de sus primeras sensaciones y compartir los momentos más íntimos de su proceso como madre. González está pletórica, viviendo uno de los momentos más importantes de su vida y asumiendo que su realidad, a partir de ahora, ha cambiado.

La presentadora se encuentra en un buen momento, de baja por maternidad y disfrutando de su nueva realidad. Tras un embarazo de nueve meses, en los que se la ha podido ver en televisión, photocalls y eventos públicos, Flora González afronta la maternidad como una nueva etapa en su vida, donde la familia es lo más importante.

Flora González en un acto público. Gtres

¿Cómo se encuentra después de ser mamá por primera vez?

Ahora mismo todavía estoy en las nubes, literalmente. Ha sido una semana de adaptación... Todo son cambios, todo es nuevo para todos. Pero estoy muy, muy feliz.

¿Qué es lo primero que pensó cuando tuvo a su hijo en brazos?

Más que lo primero que pensé, fue la sensación de escucharlo llorar por primera vez. Desde que nace hasta que llora pasan apenas décimas de segundo -ni siquiera llega a un segundo- pero es, sin duda, el tiempo más largo de tu vida. Hasta que lo oyes llorar… y piensas: "Ay, qué bien, está ahí". Fue una explosión de alegría, de lágrimas, de felicidad… increíble.

¿Cómo fue el parto?

Fue muy largo y complicado, porque él es muy grande: pesó 3.660 gramos y, de forma natural, no encajaba. Así que al final fue cesárea. Pero creo que aquí se cumple el famoso mito: cuando lo ves, se te olvida todo. Fue duro, muy duro, pero lo miro y ya ni me acuerdo del parto. Lo importante es que está aquí.

Una semana después, ¿cómo está viviendo la maternidad? ¿Se está sintiendo preparada o le está costando?

Me estoy adaptando muy bien. En la recta final del embarazo ya dormía muy poco, así que ahora tampoco lo noto tanto. Voy echando microsiestas y estoy haciendo lo que todo el mundo te recomienda: dormir cuando él duerme. Afortunadamente es un bebé muy tranquilo, que duerme bien, hace mini siestas y yo, con él.

Flora González posa con su bebé recién nacido, su primer hijo con su marido, Carlos Dato. Instagram

¿Qué es lo que le resulta más complicado de la maternidad?

La incertidumbre. Aprender por qué llora, si está bien, si no… Esa preocupación constante que se instala en tu cabeza en cuanto tienes un hijo. Creo que te acompaña para siempre, seas madre o padre.

¿Se está encontrando con algún inconveniente?

Por ahora, no. Afortunadamente, ninguno.

¿Cómo está siendo Carlos como padre? ¿Hay algo que le cueste más?

Carlos es maravilloso como padre. Esta experiencia nos ha unido aún más. Durante el parto hubo momentos de sufrimiento, de dolor, y él fue mi apoyo, un pilar fundamental. Me enamora ver cómo ha conectado con el bebé de una forma mágica. Se miran... y es precioso. Lo cuida muchísimo. De hecho, ¡yo aún no he cambiado ni un pañal! Con eso te lo digo todo.

¿Supongo que ya tenéis lista la habitación del pequeño? ¿Qué han elegido?

La habitación todavía no está lista porque estamos reformando la casa. Ahora mismo estamos improvisando: tiene su cunita, sus cosas... pero la habitación, tal y como me gustaría, no va a estar lista hasta, por lo menos, septiembre.

Flora González y su marido, Carlos Dato Instagram

Es madre por primera vez, ¿qué valores tiene claro que quiere inculcarle a su hijo?

Soy muy feliz con los valores que recibí de mis padres: trabajo, esfuerzo, superación, ayudar a los demás, ser buena persona. Carlos también comparte esos valores, porque sus padres son igual. Creo que en la sencillez está la clave. Me gustaría enseñarle a relativizar, a luchar por lo que quiere, a saber fallar… como lo hemos hecho el resto hasta llegar aquí.

¿Qué planes tienen para su primer verano como mamá? ¿Ya lo conoce toda la familia?

Este verano lo vamos a pasar en casa, recibiendo visitas de familiares y amigos. Por ahora no tenemos planes de movernos de Madrid porque es muy pequeñito y yo también necesito recuperarme.