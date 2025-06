Claudia, pareja de Cucurella, sobre su hijo con autismo: "No está preparado para recibir una educación convencional"

Este lunes, 30 de junio, se ha emitido una nueva entrega de Madres: desde el corazón, el espacio presentado por Cruz Sánchez de Lara (52 años), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. En esta ocasión, se ha sentado frente a la influencer y comunicadora Claudia Rodríguez (25), esposa del futbolista del Chelsea F. C Marc Cucurella (26), con quien comparte tres hijos.

La influencer se ha sincerado ante Sánchez de Lara y ha hablado sobre la complicidad que tiene con su pareja, la maternidad y lo complicado que resulta, en algunas ocasiones, ser madre de un hijo con autismo. Conoció al padre de sus hijos por Instagram; se mensajearon por primera vez porque eran del mismo pueblo, Mataró, y pronto comenzaron una relación.

Con tan solo 20 años, se quedó embarazada de su primer hijo, Mateo. Desde entonces, se ha convertido en madre de familia numerosa y es una de las invitadas más jóvenes que ha tenido Cruz en su programa. "Cuando tienes una relación buena con tu pareja y ambos queréis, preferimos hacerlo jóvenes", ha comenzado diciendo en esta entrevista para el programa de Mediaset Infinity.

Claudia Rodríguez y Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón'. Mediaset Infinity

Tras ser madre primeriza, Claudia comenzó a notar que su hijo no actuaba de forma habitual, y eso la hizo estar alerta y pendiente de su evolución. "Cuando él tenía 13 meses, que empezó a ir a la escuela infantil, vi que había diferencias con los otros niños. Era mi primer hijo y tampoco terminaba de saber si eran cosas normales, si podía tardar más o si eran señales de algo diferente", ha contado.

"Yo notaba diferencias, como que no tenía contacto visual, lo veía muy pasota: no respondía al nombre, le daba igual lo que estuvieras haciendo, no prestaba mucha atención... Todos esos indicios que, en su día, nunca habría asociado con el autismo. Por lo que yo conocía, no me cuadraba", ha relatado sobre el comportamiento de su hijo Mateo.

Sin embargo, el mayor indicativo era que no pronunciaba palabras, no hablaba. "Me decían que podía pasar, que había niños que hablaban más tarde, me daban consejos para ayudarle a empezar a hablar... De hecho, lo operaron de los oídos porque tenía bastantes infecciones, y me decían que quizá no hablaba porque no escuchaba bien", cuenta. Y añade: "Las pruebas siempre han salido bien. Simplemente, Mateo es autista".

Claudia ha manifestado que ella se dio cuenta del diagnóstico de su hijo mucho antes de que se lo confirmara un médico, y tuvo que tomar decisiones muy complicadas, pero necesarias, antes de que fuera tarde. "Cuando nos mudamos a Londres, lo apunté a un colegio normal, como siempre, pero ya estábamos en un punto en el que la situación no se podía sostener más", indica.

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez con su familia en las redes. Instagram

"Él lo estaba pasando mal en el colegio porque no tenían herramientas para ayudarle. Y ahí fue cuando dije: 'Para un momento, quizás estamos yendo por el camino equivocado'", ha expresado. Claudia y Cucurella tomaron la decisión de llevarlo a un colegio de educación especial, donde estuviera bien tratado y atendido. "Es muy importante la atención temprana", ha señalado tras contar el cambio.

"Busqué un colegio terapéutico para niños autistas y me llevé al niño sin un diagnóstico oficial a un centro especializado", ha añadido. Ante la pregunta de Cruz Sánchez de Lara sobre la situación actual de Mateo, Rodríguez ha sido muy clara: "Mateo, ahora mismo, no está preparado para recibir una educación convencional, ni para atender a un profesor al uso", ha expresado.

"Mi hijo necesita un trato uno a uno, aprender otras cosas antes de pasar a lo que aprenden los niños en el colegio. Pudimos avanzar en cosas tan básicas como aprender cómo funciona el baño, cómo establecer rutinas... Cosas normales para un niño. Ahora seguimos preparándolo para que, el día de mañana, pueda incorporarse a un colegio ordinario. Pero ahora mismo sería una pérdida de tiempo", ha sentenciado.

Eso sí, la crianza de un niño en esta situación no les ha resultado fácil. Lo pasaron mal, pero, según cuenta Claudia, en estos casos solo hay dos opciones: seguir adelante juntos o no. "Fue duro, pero fuimos él y yo juntos. Te puedes separar o unir, y decidimos unirnos muchísimo. Pensamos en su bien. Además, él tiene muchas cosas en la cabeza, pero primero está Mateo", ha expresado con los ojos vidriosos.

Marc Cucurella y Claudia Rodríguez con su familia en las redes. Claudia Rodríguez con su familia en las redes.

También ha compartido cómo se siente ella actualmente, no solo como madre, sino como mujer. "Ellos necesitan una madre feliz, y yo sé lo que necesito para ser feliz, y no es solo ser madre. Necesito ser yo, pareja de mi pareja, tener nuestros momentos... Yo intento ser feliz por mí misma, porque si no, no voy a ser feliz con mis hijos", ha concluido, tras confesar que su hijo, actualmente, no habla, pero van por el buen camino. Él entiende todo, y ahora están en un momento en el que también necesita empezar a comunicarse.

Madre de tres hijos

Claudia y Marc no solo son padres de su hijo Mateo, también lo son de Río y Bella, su hija más pequeña. Ambos llegaron en un momento complicado, ya que acababan de descubrir el diagnóstico de su primogénito y, por entonces, Claudia ya estaba embarazada de su segundo hijo. En el caso del tercer embarazo, llegó por sorpresa. La mujer del futbolista ha comentado que se sintió agobiada siendo madre de tres y pidió a sus padres que se mudaran a Londres con ella, para sentirse más segura y estar bien.

"Me sentí aliviada. Necesitaba esa ayuda. Cuando vinieron, pude respirar. Hay veces que no podemos solas, y yo prefiero pedir ayuda antes de que a mis hijos les falte algo", ha manifestado. Aunque ha valorado muy positivamente la suerte de tener a Marc como padre, ya que es un padre presente y que adora a sus hijos.