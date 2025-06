Nuria Fergó, rotunda sobre su ruptura con Juan Pablo Lauro: "No es fácil para nadie. Cada uno tiene sus motivos"

La vida de Nuria Fergó (46 años) ha dado algunas vueltas desde que rompió su compromiso con Juan Pablo Lauro (43). Fue el pasado mes de mayo cuando salió a la luz que la cantante había roto con su prometido después de tres años de relación.

La que fuera concursante de OT y el empresario argentino tenían la intención de darse el 'sí, quiero', pero no pudo ser. "Es muy difícil aplazar una fecha que no existe... Claro que había planes", ha recordado ahora Fergó en el plató de Y ahora Sonsoles. En su entrevista con Sonsoles Ónega (47) ha explicado detalles sobre el final de su idilio.

"Esto no es fácil para nadie, ni para el que es dejado ni para el que deja. Cada uno tiene sus motivos. Y cuesta tomar decisiones. Esto no es de un día para otro. Se pasa mal, tienes que pensar muchas cosas y valorar muchas cosas", ha confesado.

Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro, en un unos premios en Almería en febrero de 2025. Gtres

Sobre si existe posibilidad de reconciliación se ha mostrado tajante. La respuesta es un rotundo no. "Los sentimientos cambian. No hubo un detonante claro. Fue todo muy intenso y precioso, simplemente son experiencias”, ha reflexionado.

A día de hoy, la de Nerja descarta la idea de retomar su relación con Juan Pablo Lauro. Prefiere vivir el presente. Lamentablemente, el desenlace llegó cuando ambos concebían la idea de formalizar su idilio, pero "no seré la primera ni la única" que pasa por una situación similar.

"Yo vivo el momento, el futuro no existe para mí. Yo soy de vivir el momento. Yo ahora mismo estoy así y quiero estar sola, nada más. No entran más preguntas porque yo no sé si mañana me voy a levantar", ha destacado en el espacio de Antena 3.

Recuerda la muerte de su padre

Nuria Fergó ha matizado de inmediato sus palabras. Vive el día a día sin pensar en el mañana porque "es la realidad y visto lo visto... y lo que está pasando y cómo pasan las cosas, y que en tres meses mi padre no esté aquí".

De este modo hacía referencia a la reciente muerte de su padre, quien perdió la vida el pasado abril como consecuencia del cáncer que padecía. "Se le echa mucho de menos, pero tenemos que seguir y él está desde arriba viéndonos y él quiere que disfrutemos lo que nos queda, así que todo bien".

Tras poner fin a un romance que pudo haberse convertido en matrimonio, cree que las cosas se resolvieron de la manera adecuada: "Con el respeto, con lo bonito que ha sido todo... los dos hemos hablado y no vamos a dar explicaciones que no hay que dar. Es algo de nosotros dos. Los dos estamos bien".

Nuria Fergó ha emitido un comunicado para "aclarar" algunos puntos sobre lo que se ha escrito sobre ella. GTRES

En todo este tiempo no le ha faltado el apoyo de sus seres queridos. La han arropado desde el minuto uno: "Mi familia es tan buena, sobre todo mi madre. Me dijo: 'Quiero que estéis bien los dos'".

Fue en septiembre de 2023 cuando Fergó anunció a sus seguidores la noticia de su compromiso con Juan Pablo Lauro. En la pedida, en la Torre Eiffel de París, junto al río Sena, él le regaló un delicado anillo de compromiso. Sin embargo, el futuro que deseaban construir juntos nunca llegó a cristalizarse.

La cantante, que se encuentra en plena promoción de su nuevo single, Voy a ser feliz, ha hecho especial hincapié en el mensaje principal de su canción: "Que todos los miedos y todas las cosas... estamos aquí de paso... así que canción nueva, veranito y bailes".

"No he hablado de mi exmarido"

En su entrevista en televisión, Nuria Fergó ha matizado, una vez más, las palabras que dijo de su exmarido en su polémica entrevista con Cruz Sánchez de Lara (52) en Madres: desde el corazón.

En aquella entrevista reveló que su historia de amor con José Manuel Maíz, con el que tiene una hija en común, se desvaneció de la noche a la mañana: "A los diez días de parir me fui a casa de mi madre. No estaba bien, me sentía sola y vi que tenía que irme de allí".

Ahora, ha aclarado: "No he hablado de mi exmarido. He hablado de mi experiencia como madre, maternidad y de mi embarazo", y con ello habló de "mis sentimientos y de mi experiencia".