Emma García, como nunca la hemos visto: el feliz y emotivo reencuentro familiar con su hija Uxue a su llegada del extranjero

Si hay algo que hace feliz a Emma García (52) es su familia. La presentadora, muy unida a los suyos, ha vivido estos días un emotivo reencuentro familiar.

El pasado martes, 17 de junio, su hija Uxue (18) aterrizó en Madrid tras un periodo fuera de España. La joven, que en la actualidad cursa su primer año de Universidad, se encontró a su llegada con el más cálido de los recibimientos.

Y es que nada más bajarse del avión la estaban esperando, -ansiosos por verla-, su madre y su padre, el ingeniero Aitor Senar. EL ESPAÑOL te muestra imágenes en exclusiva del precioso momento en el que la presentadora y su marido se reúnen nuevamente con su única hija.

Aitor Senar, marido de Emma García, besa efusivamente a su hija tras aterrizar en la capital. Raúl García

Este diario ha sido testigo de un instante cargado de emociones para la familia de la periodista vasca. Después de un tiempo alejada de su hija, por fin ha podido abrazarla de nuevo.

Uxue llegó de un destino europeo

El cara a cara tuvo lugar en la terminal T2 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Una terminal que, por lo general, se utiliza para vuelos nacionales y europeos dentro del espacio Schengen; y ocasionalmente para vuelos intercontinentales de las alianzas SkyTeam y Star Alliance, como Air Europa y Lufthansa, respectivamente.

En el caso de Uxue, su vuelo procedía de un destino europeo. La joven, ataviada con ropa informal (pantalón blanco, un jersey calado en color crudo y calzado deportivo), anduvo por los pasillos hasta toparse con sus progenitores. Risueña y visiblemente feliz.

Emma García y su marido arrastran el equipaje de su hija Uxue mientras se dirigen al aparcamiento del aeropuerto. Raúl García

Minutos antes del aterrizaje, Emma García y su marido habían aparcado su vehículo en el aparcamiento de la terminal. Los dos accedieron al interior de las instalaciones sonrientes, y con mucha ilusión.

La 'carrera' para abrazar a su hija

Nada más verla, su padre salió corriendo a su encuentro. Detrás de él salió la conductora vasca, en una improvisada carrera por ver quién llegaba antes. Un divertido instante que este diario ha podido inmortalizar y que da fe del bonito vínculo que existe entre ellos.

En un arranque de espontaneidad y dicha, Emma se ha abalanzado hacia su hija. Ambas se han fundido en un cálido abrazo. Su marido, por su parte, se comía a besos a la joven. Súper cariñoso, se le pudo ver cómo besuqueaba con ternura a su 'pequeña' mientras sujetaba con delicadeza su rostro. ¡Más felicidad, imposible!

Emma García, junto a su marido, Aitor Senar, y su hija Uxue. Raúl García

Ya se sabe. Una imagen vale más que mil palabras. Y las sonrisas de oreja a oreja de toda la familia lo dicen todo. Estaban encantados de estar juntos otra vez.

Una madre orgullosa

Lo cierto es que Emma García, su marido y su hija Uxue son una piña. A pesar de llevar décadas al frente de espacios de televisión de éxito, la comunicadora es reservada con su intimidad. Y poco dada a revelar datos de su vida privada, pero nunca ha ocultado lo orgullosa que se siente de su hija.

Emma García está muy unida a su hija Uxue, que cumplirá 19 años el próximo 6 de julio. Raúl García

"Tengo claro que la vida de mi hija es su vida, con sus padres ahí para cuando nos necesite, pero no para manejarle su vida. Mi hija te dirá que soy una pesada”, confesó en una reciente entrevista en Lecturas.

Con la misma pasión hace referencia a su marido, con el que contrajo matrimonio en el año 2000 y con quien lleva 30 años de feliz relación. “Siempre digo que cuando llego a casa y me abraza y le abrazo, ya está", apuntó en el citado medio. "Ese es el mejor regalo, esa es la autenticidad y lo que realmente importa en una pareja. Sentir que con él estás bien”.

Familia unida

No cabe duda de que el vínculo entre ellos es fuerte. Una vez que salieron del edificio y llegaron hasta su coche, en el parking de la T2, Emma seguía regalando abrazos a su hija. Todos estaban encantados.

Finalmente, la presentadora de Fiesta, en Telecinco, ayudó personalmente a Uxue a cargar su equipaje: una maleta grande y otra de mano, las dos a juego en color gris antracita. Así, ya estaba todo listo para regresar a casa.

Emma García, muy solícita, ayuda a guardar las maletas de su hija en el coche familiar. Raúl García

La familia se introdujo en el vehículo y tomó rumbo hasta su residencia: una casa situada en la exclusiva urbanización de La Moraleja, a las afueras de Madrid. Allí posee un impresionante chalet en el que vive con su pareja y su hija.

Uxue Senar García, única hija de la popular presentadora de Mediaset, está a punto de cumplir 19 años. Será el próximo de julio cuando celebre su aniversario de vida.

Emma García ha explicado en alguna ocasión por qué decidió tener una única hija. "No me he quedado con ganas de tener más niños. Mi marido y yo no nos pusimos de acuerdo. Cuando él tenía ganas, yo no. Y al revés. Total, que estaba de que no, y nos hemos quedado con una niña estupenda", ha reconocido.

La última vez que se tuvo noticias de la joven fue el pasado mes de enero, cuando tuvo un pequeño accidente de coche. Entonces, su madre explicó que había tenido un percance automovilístico.

Uxue, universitaria

"El sábado (siguiente) estaba con un susto en el cuerpo que no sé si se me notó o no", confesó a los colaboradores de su programa. Por suerte todo quedó en un susto: "Está todo bien, está fenomenal, pero se pasa fatal. Te descoloca".

En la actualidad, la joven cursa estudios universitarios, aunque se desconoce qué carrera ha elegido.

"De momento no seguirá mis pasos en el mundo del periodismo ni tampoco los de su padre en el mundo de la ingeniería", ha adelantado Emma.