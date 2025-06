Ana Duato, un año después del inicio de su proceso judicial: cómo está ella, su firme postura y una sentencia que no llega

El 23 de octubre de 2024, el fiscal anticorrupción Tomás Herranz pidió 16 años de cárcel para Ana Duato (57 años) por presuntos delitos de fraude fiscal. Sin embargo, a día de hoy, ocho meses más tarde, no hay sentencia, tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

El juicio concluyó el pasado octubre, cuatro meses después de que la actriz e Imanol Arias (69) se sentaran por primera vez en el banquillo de los acusados por presuntos delitos de fraude fiscal relacionados con los beneficios procedentes, principalmente, de su participación en la serie Cuéntame cómo pasó. Entonces, el actor decidió pactar con la Fiscalía, a lo que Ana Duato se negó.

La intérprete valenciana siempre ha defendido su inocencia y es la postura que mantiene a día de hoy, según informan a este periódico fuentes de su entorno.

Ana Duato en la Audiencia Nacional durante la celebración del juicio por el caso Nummaria. Gtres

"Sin ninguna duda. Fue una decisión muy meditada por su parte, a pesar de que se le puso sobre la mesa escenarios de acuerdos y planteamientos para eliminar el riesgo y la incertidumbre", cuentan a este medio.

Insisten en que la decisión de Ana siempre ha sido "firme e informada". "Ella tuvo sobre la mesa la posibilidad de llegar a un acuerdo, se le explicaron las ventajas e inconvenientes y con todo el riesgo que supone meterse en un tribunal, ha defendido que es inocente y que no va a reconocer ante un tribunal un delito que no ha cometido".

La artista, aseguran a este periódico, "no hubiese llegado tan lejos si no confiara en su inocencia". No ha seguido el camino de su compañero de serie, pues según aclaran a este periódico, "las circunstancias de Imanol son diferentes". "Él tiene su propia historia, personal y económica. Y con Ana sólo ha compartido asesor fiscal", sostienen.

A la actriz Ana Duato se le ha juzgado por fraude de 1,9 millones de euros entre 2010 y 2017 a través del despacho de abogados Nummaria.

Ana Duato, durante el juicio, en junio de 2024. Gtres

"Es un proceso que se inició en la investigación a un despacho de asesores fiscales. Ana Duato y su marido, Miguel Ángel Bernardeau, acaban metidos en esta historia porque eran clientes", recuerdan a este periódico, siguiendo así la misma línea que mantuvo la actriz ante el tribunal de la Audiencia Nacional.

Hace un año, Ana Duato ya explicaba que ella y su marido, el también acusado Miguel Ángel Bernardeau (64), productor de Cuéntame cómo pasó, acudieron al despacho de abogados Nummaria en 2006 para que gestionase sus declaraciones tributarias. La artista alegó que "en aquella época confiaba plenamente" en su dueño, Fernando Peña: "Tenía la tranquilidad de que las cosas estaban bien hechas porque así nos lo transmitía en todo momento".

12 meses más tarde, fuentes de total solvencia insisten en este argumento: "Es el juicio de Fernando Peña. No de Ana Duato. Se le está juzgando por haber sido clienta de su asesor".

Aunque el proceso ha sido muy largo -lleva 10 años-, confirman a EL ESPAÑOL que Duato se encuentra "tranquila" y "confía en la Justicia". Además, cuenta con el total apoyo de su marido, Miguel Ángel Bernardeau, y sus hijos, Miguel (28) y María (21).

Imanol Arias y Ana Duato en la presentación de 'Cuéntame como paso'. Gtres

No obstante, en cualquier caso -y así lo confirman a este medio- es un proceso judicial que ha marcado la vida personal y, sobre todo, profesional, de la actriz. "Son efectos secundarios que no tienen vuelta atrás", relatan.

"La situación de cualquier investigado en una macrocausa es complicadísima. Especialmente si son personajes públicos. Desde que aquello empezó las consecuencias económicas han sido catastróficas. Cualquier investigación que se alarga en el tiempo es muy desastrosa para el investigado, aunque luego resulte ser inocente. En su caso ha sido especialmente dolorosa", confirman.

El caso

Cuando estalló, cabe recordar, Ana Duato, ya había sido investigada por los ejercicios de 2010, 2011 y 2012, que estaban resueltos administrativamente a través de un procedimiento abierto previamente por la Agencia Tributaria. La actriz tuvo que pagar por ello unos 900.000 euros, pero finalmente un tribunal administrativo le dio la razón y acordó devolverle esa cantidad con intereses.

Ana Duato durante un acto en Madrid en enero de 2020. Gtres

Al margen de ello, como consecuencia de la investigación al despacho de asesores fiscales, volvieron a investigarla. Su marido, Miguel Ángel Bernardeau, que no estaba involucrado en el proceso anterior, como también era cliente del despacho Nummaria, terminó implicado en este caso que sigue sin llegar a su fin.

La 'implicación' de Miguel

Bernardeau "no era el investigado principal ni utilizaba estructuras que dieran lugar a la investigación", explican a este periódico. "Era un cliente del despacho", añaden. "El perito de Hacienda dijo que tributaba por la sociedad cosas que debía tributar personalmente". Pero se trata, según indican a este medio, "de un tema administrativo".

"Si hubiese delito, tenían que haberlo puesto de conocimiento en el juzgado e iniciar un procedimiento específico para él que, presumiblemente, se hubiese resuelto muy rápido. No incluirlo en el mismo proceso que ha atravesado su mujer, Ana Duato", explican fuentes de su entorno.

"Al igual que a la actriz, esto le ha supuesto un perjuicio muy grande. 10 años metido en un proceso, con todo embargado, coste mediático... Se le ha utilizado como una moneda de cambio para intentar forzar acuerdos con Ana", comentan. Una opción que parece ser imposible, pues la intérprete ha defendido -y así seguirá- su inocencia.