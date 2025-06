Tamara Falcó paraliza su proceso de fertilidad: "Me encuentro saturada. Me estaba afectando"

La marquesa de Griñón ha sido, en los últimos meses, una de las mujeres más preguntadas por su futuro familiar: si sería madre junto a Íñigo Onieva (36 años) y si estaban dispuestos a ampliar la familia. Tamara Falcó (43) ha manifestado en varias ocasiones sus ganas de ser madre, pero, hasta ahora, no lo ha logrado.

Este mes de julio, la marquesa protagoniza la portada de la revista InStyle, medio que ha elegido para sincerarse y hablar como nunca sobre su futura maternidad y los obstáculos que ha encontrado por el camino. "He decidido darme un descanso", ha empezado diciendo.

La pregunta recurrente ha sido siempre: ¿cómo va el embarazo? Sin embargo, para Tamara no ha sido una cuestión cómoda durante estos meses, ya que estaba intentándolo y no ha sido posible. La hija de Preysler se puso en manos de profesionales médicos para hacer todo lo posible, pero, al no lograrlo, ha decidido parar la búsqueda y tomarse un respiro.

Después de su silencio, Tamara Falcó ha querido contar cómo se siente y, en la entrevista, reconoce que se encuentra saturada, ya que ve cómo podría alejarse la posibilidad de convertirse en madre junto a su marido. "Me encuentro saturada. Me estaba afectando. Íñigo lo lleva mucho mejor, mientras que para mí era como una espada de Damocles", ha confesado al medio citado.

Eso sí, aunque ha decidido parar, no cierra la puerta a la maternidad y expresa con claridad que aún guarda la esperanza. "Si Dios quiere, siempre está la forma natural, pero no es algo que vaya a definir mi felicidad como persona", ha explicado en el número de julio de la revista InStyle.

"Soy muy niñera, pero puedo sentirme realizada en la vida sin ser madre", ha manifestado con total madurez, tras tomar una de las decisiones más difíciles para ella. Aun así, esta historia no ha terminado: Tamara se está tomando un descanso, pero no descarta volver a intentarlo en el futuro.

El pasado 8 de julio de 2023, Tamara Falcó e Iñigo Onieva se dieron el 'sí, quiero' en el Palacio de El Rincón, una finca que heredó la marquesa de su padre, Carlos Falcó. Fue una boda accidentada pero muy romántica, que se convirtió en uno de los eventos más esperados del año.

Después de dos años de matrimonio, la pareja no pierde la esperanza de ser padres y aún sigue intentándolo. Pero, Falcó parece estar un poco cansada de las preguntas acerca de su futura posible maternidad con su marido y ha decidido romper su silencio en esta entrevista.

Su madre como inspiración

Además, en esta misma publicación, Falcó ha decidido hablar de su madre, uno de sus grandes referentes en la vida y la persona que, según ella misma admite, le ha hecho ser quien es hoy. "Ella no estudió, fue madre a los 18 años y, en aquella época, muchas mujeres de su estatus social ni siquiera trabajaban, pero se aseguró de que nunca nos faltara de nada", ha explicado la marquesa sobre Isabel Preysler.

Para Tamara, la influencia de su madre ha sido fundamental y se ha convertido en la mujer que siempre ha estado a su lado. "No cambiaría a mi madre por nada", ha expresado. Y añade con sinceridad: "Sin la educación que me dio, no me habría ido tan bien en la vida".

A lo largo de los años, Isabel Preysler se ha convertido en un icono, y Tamara Falcó siempre se ha fijado mucho en ella. Su madre le ha servido de inspiración en muchos aspectos y, con total probabilidad, de cara a su deseada maternidad, tomará como ejemplo muchas de sus enseñanzas y formas de educar.