Pitingo y Verónica Fernández se separan tras 17 años de matrimonio y un hijo en común

La jornada del jueves, 19 de junio, ha comenzado con una impactante noticia: Pitingo (44 años) y su mujer, Verónica Fernández, se separan después de 17 años de matrimonio. El entorno de la pareja ha confirmado que la relación habría llegado a su fin y que cada uno está haciendo vida por separado.

Todo tiene un comienzo y un final, y para el cantante y su mujer ha llegado después de muchos años de relación. "No ha sido una ruptura fácil para ninguno de los dos", ha comenzado diciendo el entorno del matrimonio a Vanitatis, que confirma la exclusiva.

Sin embargo, esta relación ha dejado un hijo, fruto de su matrimonio, y parece complicado que todo vuelva a la normalidad, ya que, según informa dicho medio, cierran la puerta a hacer una vida en común. "Cada uno tiene sus propias amistades más especiales y, por lo tanto, no hay posibilidad de retomar una historia de amor", ha continuado explicando el entorno. Por el momento no hay divorcio oficial, aunque no se prevé una reconciliación.

Pitingo y Verónica Fernández. Gtres

La pareja se conoció de una manera muy original: en los coches de choque de la feria de Alameda de Osuna, un barrio de Madrid. Fue ahí donde se produjo el flechazo y, desde entonces, no se habían separado. Verónica se convirtió en su amiga, mujer, representante y mánager: todo. Le llevaba la agenda profesional y personal. "Es importante tener a alguien cerca que te diga las cosas como son", expresaba en una entrevista en la que hablaba de su esposa.

Se conocieron cuando ella tenía 16 años, y el cantante ha expresado en varias ocasiones que tuvo claro desde el principio que sería la mujer de su vida.

La boda de Pitingo y Verónica se celebró en Madrid en el año 2008. Fue una ceremonia civil a la que acudieron numerosos rostros conocidos, amigos y seres queridos de la pareja: Loles León (74), Antonio Carmona (60), Mariola Orellana (62) e, incluso, Asdrúbal Ametller (48), recién separado de Bibiana Fernández (71).

Pitingo y Verónica Fernández en un posado juntos. Gtres

En ese momento, la pareja confirmaba que llevaban "toda la vida juntos y ya sabemos de qué pie cojea cada uno". De hecho, Pitingo hablaba de su mujer con mucho amor y llegó a decir que "vivir con una artista es difícil, y ella me entiende desde el primer día". Sin embargo, estas palabras, 17 años después, toman otro significado, ya que no viven juntos y mantienen una relación cordial.

El amor que desprendían en sus años más intensos les llevó a tener a su primer y único hijo, Manuel, que nació en 2012, tras cuatro años de matrimonio. El pequeño, de 13 años, ha heredado las dotes artísticas del padre y es un habitual en las fiestas de su padre, amenizando con su voz muchas de las reuniones familiares.