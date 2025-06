Cronología de la polémica que pone en entredicho a Alejandro Sanz: dos testimonios, un comunicado y una negociación

Alejandro Sanz (56 años) se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana, dentro y fuera de España. El cantante copa titulares de la prensa nacional e internacional tras las acusaciones de una fan, quien relató en sus redes sociales haber vivido "una auténtica pesadilla con el cantante". Un sorprendente testimonio que ha puesto en entredicho la imagen del afamado artista.

Todo comenzó el pasado domingo, 15 de junio, cuando una joven hasta entonces anónima, llamada Ivet Playà, publicó en su cuenta de TikTok su historia con Alejandro Sanz. Aquel vídeo no tardó en viralizarse. Corrió como la pólvora en las redes, pero también en los medios.

A partir de allí se ha orquestado una historia que no sólo tiene como protagonista a Alejandro Sanz e Ivet Playà. También a una segunda mujer, Fátima, quien ha compartido otro testimonio. A continuación, cómo se han dado los hechos.

1. El vídeo de Ivet | Domingo, 15 de junio

"Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo por la mujer que soy hoy". Así comenzaba Ivet Playà en el polémico vídeo donde relata lo que ocurrió hace una década.

"Yo era su fan y él me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, me mandara mensajes privados, me comentara las fotos, o incluso, publicara cosas mías en sus redes", añadía, sosteniendo su testimonio con algunos pantallazos que confirmaban su vínculo 2.0.

Tras el intercambio de mensajes, según Playà, mantuvieron una cita. Ella tenía 18 años y él, 49. Cuatro años más tarde, el propio artista la contrató para trabajar para él. Así, la catalana se mudó a Madrid. "Mi vínculo personal con Alejandro Sanz fue irremediable, y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño, un sueño más de su mano, pero la realidad es que se convirtió en una terrible pesadilla", revelaba.

"Sus acciones llegaron a traspasar cualquier límite de lo que yo consideraba, y considero, moral e incluso, humano", denunció Ivet Playà en aquel vídeo.

2. El comunicado de Sanz | Martes, 17 de junio

Al vídeo de la joven catalana han reaccionado más de 6.000 usuarios. Algunos le demuestran su apoyo. Otros, en cambio, dudan de su testimonio. Entretanto, el propio Alejandro Sanz se ha pronunciado públicamente para intentar zanjar la polémica.

Alejandro Sanz en el 'story' publicado el pasado martes, 17 de junio. Instagram

Fue el pasado martes, 17 de junio, dos días después que saliera la luz la denuncia de dicha fan, cuando el cantante madrileño decidió romper su silencio. "Ivet, yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", escribía el intérprete de Corazón partío.

En el texto, publicado en sus stories de Instagram, se sinceraba sobre la relación que ha mantenido con Playà: "En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no".

Sanz terminaba el escrito lamentando todo lo sucedido estos últimos días: "Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad".

3. Un segundo testimonio | Miércoles, 18 de junio

A la acusación de Ivet se sumaba el testimonio de Fátima, otra fan que se ha atrevido a contar la historia que vivió con Alejandro Sanz. Lo hacía a través de X este pasado miércoles, 18 de junio, un día después del comunicado del artista.

"Se acabó, no aguanto más. Soy Fátima, tengo 23 años y yo también soy una de esas 'niñas' con las que Alejandro Sanz se ha llevado desde joven… Sí, ese tal Alejandro Sanz que ahora está en boca de todos", escribía como adelanto de su testimonio "Mensajes por redes, gestos en conciertos, encuentros... Prácticamente podría decir que estos años he crecido con él", relató. Según explicaba, su vínculo con Sanz empezó a sus 14 años. A sus 16, Sanz ya le seguía en las redes, como ha ocurrido con otras fan.

"Ya con 18 interactuamos más profundamente, (no como ustedes piensan). Me refiero nivel de tener cualquier problema y ahí estaba, con un mensaje suyo me daba fuerzas y sacaba una sonrisa", explicaba Fátima en un intento de defender a Alejandro Sanz.

Se acabó , no aguanto más .

Soy Fátima , tengo 23 años y yo también soy una de esas “niñas” con las que Alejandro sanz se ha llevado desde joven… si , ese tal @AlejandroSanz que está ahora en boca de todos

Y esta es mi historia, la otra historia : pic.twitter.com/y7mdPdTpaY — FATIMA_🇪🇸🥷 (@fatimatrinida10) June 17, 2025

La joven aseguraba que la cercanía que mantiene el cantante con sus seguidoras más fieles es su "forma de agradecer". "Jamás ha insinuado nada, ni ha querido nada conmigo, porque no somos todas, él no es así", insistió. "Al contrario, ha tenido siempre palabras de agradecimiento, gratitud, protección e incluso arropamiento. Ya no sólo por mí, sino por cualquier fan que él pueda reconocer", añadía.

4. Intento de negociación | Marzo 2025

El mismo día que veía la luz el testimonio de Fátima, Luis Pliego, director de Lecturas, contaba en TardeAr que él ya conocía la historia de Ivet Playà. El pasado marzo, la joven catalana se ponía en contacto con la revista, mostrando su interés en contar su relación con Alejandro Sanz.

Según explicaba Pliego, dos trabajadores del medio se reunieron con la catalana. "Ella expone que simplemente habían tenido una relación y que tenía pruebas", comentó. Desde la revista, sin embargo, desestimaron la información: "En ese momento le decimos que no tiene nada, solo una relación con una persona que no te contesta y fin".

Playà así, ha decidido contar su testimonio a través de TikTok, desencadenando una polémica, con cientos de incógnitas por aclarar, que han puesto en el foco a Alejandro Sanz.