Tensión en el tanatorio de Manolo Zarzo entre Flavia y David, dos de sus hijos: qué pasó y una "tremenda provocación"

El pasado lunes, 16 de junio, perdía la vida uno de los actores más reconocidos del séptimo arte español, Manolo Zarzo. El artista perecía a los 93 años, en su casa de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Se ha tratado de un deceso que ha entristecido a quienes lo quisieron y admiraron.

Zarzo deja una familia totalmente destrozada; una viuda, Pilar Alonso, y cinco hijos, repartidos en dos matrimonios. Este pasado martes, se ha celebrado en el tanatorio de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, el último adiós al legendario actor, y allí se ha desplazado su familia.

Con este fallecimiento han aflorado, además, las discrepancias familiares que existen entre los vástagos de Zarzo. Si bien Flavia, la hija mayor de Manolo, desmentía a EL ESPAÑOL hace unas horas que existiera cualquier rencilla, otras informaciones arguyen lo contrario.

Manolo Zurzo en una imagen de archivo.

"Para nada, yo me llevo muy bien con todos. De hecho, he hablado con ellos en estos días para invitarlos a mi casa de la playa, en Valencia", manifestó Flavia, vía telefónica, a este diario. No obstante, podría no haber dicho toda la verdad.

En el espacio Y ahora Sonsoles, este pasado martes, a las puertas del tanatorio madrileño, se ha aseverado que hay un tremendo enfado en el seno de la familia. Por varios motivos. Por un lado, David, uno de los hijos de Manolo, ha expuesto su malestar por la presencia de la prensa.

No quería el vástago de Manolo que el equipo del programa de Sonsoles Ónega (47) estuviera allí, haciéndose eco de un trance que entienden íntimo, y que la familia desea vivir de puertas para adentro.

Por otro lado, en efecto, a David no le ha hecho ninguna gracia que su hermana Flavia acuda al último adiós. Al parecer, Flavia no ha sido bienvenida. Horas antes se le habría dejado claro este extremo, cuando ella contactó con sus hermanos al ser informada del deceso.

Flavia Zarzo en una imagen de archivo. Gtres

La muerte de Zarzo la recibió su primogénita en Valencia, en su casa de la playa. Sí es cierto que se le avisó tarde del fallecimiento de Manolo Zarzo, en el marco de la difícil relación familiar. Pese a todo, la también actriz ha llegado al velatorio en taxi, acompañada de un amigo.

Le ha recogido Mario, uno de sus hermanastros. Tras fundirse en un breve abrazo, ambos se introducen en la funeraria. Y ahí es cuando se produce un momento de gran tensión: el reencuentro entre Flavia y su hermano David.

"Ha habido momentos de tensión. Dentro, la situación ha cambiado completamente. Hemos visto cómo discutían tanto Mario como David con Flavia. Los amigos han hecho una especie de pared humana para que no captásemos nada", ha informado la periodista Pepa Romero, desplazada allí.

"Le han dicho -Mario y David- que qué hacía aquí. Y también le han dicho que como hable con nosotros -la prensa- rompen todos los lazos con ella", ha añadido esta profesional. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que así han acontecido los hechos.

"Los hermanos han visto como una gran provocación el hecho de que ella haya ido. La cosa familiar es complicada. Esta es una historia de mucho atrás, de muchos años", se desliza a este medio. Al parecer, la relación entre Flavia y su padre no fue tan fluida en el último tramo de vida del actor.

"Manolo trató de ayudarla muchas veces, también a nivel laboral, buscándole algún papelito, pero nada", agregan. Desde Y ahora Sonsoles apuntan a que un claro punto de inflexión en la relación paternofilial tuvo que ver con el momento en que Flavia fue madre.

Entonces, Flavia decidió abandonar temporalmente la profesión y centrarse en su vástago, una situación que disgustó a su padre. La persona con la que se contacta desde EL ESPAÑOL despacha el asunto familiar con una frase a modo de sentencia: "Aquí hay una verdad y luego muchas versiones".

Los últimos años de Manolo

Este martes pasado, Flavia atendía a EL ESPAÑOL y revelaba cómo fueron los últimos días de su padre. "Mi padre ha fallecido de mayor, tenía 93 años. Tenía sus achaques y cada 10 o 15 días iba al hospital. Era un hombre que tenía la cabeza muy bien, hacía mucho deporte, como yo".

En esa pequeña charla, Flavia también abordaba las informaciones que sostienen que padre e hija no libraban una buena relación: "Eso no es verdad. Yo tenía una relación muy cercana con mi padre, hablábamos casi todos los días".

Sobre su relación con Pilar, la viuda y última mujer de su padre, Flavia desliza: "No ha sido una relación mala, lo que pasa es que hemos tenido menos roce, eso es todo. Ella empezó con mi padre en el año 80, cuando él se divorció de mi madre".