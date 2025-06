El difícil trance de Ana María Aldón: "no interesa" en la tele, un negocio online que "no despega" y una venta que está barajando

No está siendo una etapa precisamente boyante para la diseñadora Ana María Aldón (47 años). Lo cierto es que, de un tiempo a esta parte, las informaciones que han visto la luz en torno a la figura de la exmujer de José Ortega Cano (71) están envueltas en una pátina aciaga y agridulce.

Sin duda, el peor trance que le ha tocado vivir a Ana María aconteció el pasado mes de abril, cuando, tal y como pudo conocer EL ESPAÑOL, se tuvo que despedir de su sobrina Celia, fallecida a una edad temprana. Aquel deceso, como es natural, se vivió como una "tragedia".

Esta muerte destrozó a la familia y mantuvo a Ana María "fatal" durante días. Al poco tiempo, Aldón se repuso y trató de retomar el pulso de su vida, retornando a su trabajo en la empresa online de venta de ropa que capitanea, y también acudiendo a algunos compromisos televisivos.

Ana María Aldón, en una fotografía tomada en una fiesta en 2023. Gtres

En concreto, haciendo ímprobos esfuerzos por seguir, Ana María volvió al plató del programa Fiesta, donde ha colaborado últimamente, y también fue invitada a ¡De Viernes! A raíz de estos trabajos, la andaluza se centró en su empresa y su vertiente familiar.

En las últimas semanas, se comenta entre bambalinas que la economía de Ana María estaría viviendo un trance crítico. Incluso, el paparazzo Diego Arrabal apuntó en su canal de YouTube que la televisiva Aldón afronta una "ruina total". ¿Qué hay de cierto?

EL ESPAÑOL ha tratado de dar respuesta. Antes de nada, se especifica lo que sigue a modo de aclaración o firme principio: "Decir que está arruinada es una barbaridad". Ese término no se ajustaría a la realidad de Ana María, y se califica de "frivolidad".

Se reconoce que la diseñadora ha conocido épocas económicas mejores. Ahora su economía no es tan boyante como hace un tiempo, también los ingresos son cambiantes y han menguado con respecto a otro tiempo. No obstante, pese a todo, Ana María persiste, optimista y resiliente.

La diseñadora en un evento público en mayo de 2023. Gtres

En el plano televisivo, cierto es que Aldón no ha retornado a Mediaset España. ¿La razón? Según apunta quien lo sabe bien, el perfil de Ana María, ahora mismo, "no interesa" en esa empresa. Los tiempos y los contenidos televisivos, sabido es, han cambiado en la cadena de Fuencarral.

Hoy, la línea en la que se pretende trabajar parece otra, y Aldón, de momento, no tendría cabida ahí. Así las cosas, en el terreno audiovisual Ana María afrontaría un tiempo de sequía. Tampoco su empresa online de venta de ropa presumiría de una mejor salud.

Se ha aseverado que "no despega" el negocio. Una persona que quiere a Aldón se muestra prudente: "Tiene sus pedidos, pero no da para vivir sólo de eso, eso es verdad". Desliza Arrabal, en su mencionado canal, que Ana María tendría una posible salida económica.

Ésta es vender su casa, donde vive junto a su hijo, situada en Guadalajara, a unos 50 kilómetros de Madrid. Asegura el mencionado fotógrafo que esta venta -el inmueble está valorado en 250.000 euros- ya está, si no efectuada, a las puertas de estarlo.

Aldón se iría a vivir a la casa de su actual pareja, Eladio. EL ESPAÑOL, no obstante, no ha podido confirmar esta venta ni los planes de Aldón de mudarse. "Ni idea de eso. No me cuadra nada", apuntan.

No todo son noticias amargas para Ana María. En el plano amoroso, está feliz al lado de su pareja sentimental. Viven un período bonito en su historia de amor, si bien es verdad que, hasta la fecha, no se conocen planes de boda concretos.

Otro drama familiar

El pasado 29 de marzo, desde el espacio de Telecinco Fiesta, donde colabora, Ana María se abrió en canal, y confesó uno de los pasajes más duros de su vida. La andaluza relató por primera vez que perdió a una cuñada, quien decidió quitarse la vida.

Un aciago pasaje que vino a colación de las declaraciones de Terelu (59) al recordar el suicidio de su padre.

"Nosotros sabíamos que él tenía la pistola en un maletín... Vivíamos en un ático en Málaga, recuerdo a mi hermana y a mí sabiendo que había cogido el maletín y viéndolo con el coche por Gibralfaro. Eso se llama terror, pavor, pánico", relató la hija de la desaparecida María Teresa Campos en Telecinco.

Unas palabras que recordaron un caso que vivió en primera persona Ana María. "A mí me ha pasado algo similar. Lo tenemos muy reciente", comenzó diciendo. "No hace ni siquiera un año".

Aldón explicó que su cuñada "llevaba muchos años enferma. (...) También hay que ponerse en el lugar de esa persona. En el caso de mi cuñada, llevaba varios años enferma. No se le puede pedir a alguien que no quiere ni puede que siga viviendo. Hay que ponerse al lado de esta persona que decide que no quiere seguir".

"A veces, por mucho que tú quieras ayudar, y aunque estén en ayuda, como es el caso del que yo hablo... Mi familiar tenía ayuda, toda una vida llena de psiquiatras... 30 años. (...) Es un desastre luego quedarte con el pensamiento de qué pude haber hecho, qué tenía que haber hecho yo...", remachó la colaboradora.