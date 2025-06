Comunicado de Alejandro Sanz tras las acusaciones de una fan: "Nos recuerdo como dos adultos compartiendo su cariño"

Alejandro Sanz (56 años) se ha convertido en uno de los protagonistas de la semana después de que Ivet Playà, una fan, relatara en sus redes sociales este pasado domingo, 15 de junio, haber vivido "una auténtica pesadilla" con el cantante. La joven, entre otros aspectos, confesó haberse mudado a Madrid a una edad temprana tras una oferta de trabajo del artista.

Este martes, 17 de junio, dos días después de que saliera a la luz la situación denunciada por la fanática, Alejandro Sanz ha roto su silencio a través de su perfil de Instagram. "Ivet, Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres. Qué pena que este sentimiento se haya roto ahora", comienza diciendo el intérprete de Corazón partío.

El madrileño, en esta línea, se ha sincerado sobre la relación con Playà estos meses atrás. "En el mes de mayo me ofreciste participar en invertir en unos negocios familiares tuyos, tras revisarlo con mis asesores te dije que no", se lee en el story publicado por Sanz este día 17 de junio.

Alejandro ha terminado el escrito difundido lamentando todo lo sucedido estos dos últimos días. "Siento que tu reacción sea esta pero quiero que sepas que nunca he sido partícipe de estas prácticas y así seguiré toda mi vida. Te deseo encuentres pronto tu camino y felicidad", concluye el artista.

Alejandro Sanz en el 'story' publicado este martes, 17 de junio.

Fue este pasado domingo, 15 de junio, cuando Ivet Playà utilizó su perfil de TikTok para relatar su relación con Alejandro Sanz. Unos hechos que, tal y como ella misma desveló, se remontan más de 10 años atrás. En concreto, hay que situarse en el año 2015 para comprender la historia.

Ivet, en aquel entonces menor de edad, era una fanática de Alejandro Sanz y comenzó a interactuar con el cantante a través de sus redes sociales. "Yo era su fan y él, pues me siguió en redes sociales, y yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso y tan querido por todo el mundo, pues me mandara mensajes, me comentara las fotos, o incluso, publicaba cosas mías en sus redes", explicó.

Una vez cumplidos los 18 años, Playà, según lo explicado, vivió su primer encuentro íntimo con el artista internacional. "El tenía 49 años en ese momento. Sabía perfectamente lo que hacía, pero yo era una niña", afirmó Ivet en el vídeo publicado en su perfil de TikTok este pasado día 15.

Según Playà, su relación profesional con el cantante evolucionó hasta volverse personal. "Mi vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño más, pero se convirtió en una terrible pesadilla", sentenció.

No fue su encuentro privado el único evento de renombre que ambos vivieron. Tal y como la propia fan señaló, con 22 años se fue a vivir a Madrid tras una oferta laboral que le ofreció Alejandro. "Dejé mi hogar en Barcelona para mudarme a Madrid sola, porque me contrató para trabajar para él", recordó.

La confesión de la joven, cabe puntualizar, ha dado paso a absoluto debate en redes sociales estos últimos días. Ivet, según ha relatado, únicamente ha hecho pública la situación tras "un tiempo encerrada conmigo misma".