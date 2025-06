Javier Bardem revela que su mujer, Penélope Cruz, padeció una depresión: "Fue dura. Ella no era capaz de manifestarlo"

Javier Bardem (56 años) se ha sincerado como nunca. El actor no acostumbra a hablar de su vida privada; de hecho, por lo general, siempre suele referirse a sus proyectos profesionales. Sin embargo, ahora, coincidiendo con la promoción de su nueva película, F1: La Película, se ha abierto en una entrevista junto a Brad Pitt (61).

El actor, que lleva años casado con Penélope Cruz (51), se ha adentrado en su vida personal y en su matrimonio con la de Alcobendas, donde ha hablado sobre uno de los episodios más complicados de su vida y de su relación con la actriz: la depresión que sufrió ella a raíz de uno de sus partos.

Bardem ha descrito cómo su mujer atravesó un periodo complicado tras el nacimiento de sus hijos, Leo y Luna, en una entrevista con The New York Times. "La depresión fue dura. Ella no era capaz de manifestarlo y era muy nuevo", ha comenzado diciendo.

Javier Bardem y Penélope Cruz en un acto público. Gtres

"Pensaba: '¿Está bien compartir esto con mi esposo? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario?'", ha continuado, haciendo una confesión que nunca antes había pronunciado. Han pasado ya 14 años de aquello pero, según ha dicho su marido, la actriz de Volver está mucho mejor.

"Desafortunadamente, no pude comprender la dimensión de lo que era. Pero más tarde, lo hice", ha aclarado en la entrevista publicada este domingo, 15 de junio. "Es una mujer increíble, valiente, fuerte y hermosa por haber podido compartirlo", añade.

Con estas palabras, Javier Bardem ha roto su silencio y ha querido visibilizar el sufrimiento de su mujer, algo de lo que se muestra arrepentido por no haberse dado cuenta antes de la gravedad de la situación. De hecho, él mismo piensa que se percató con cierto retraso de la magnitud.

Desde entonces, la vida para el actor cambió. Ha querido dar luz a un tema que ha sido tabú durante muchos años y reconoce que tuvo que cambiar de mentalidad: "No recuerdo cómo era mi vida antes de tener hijos", ha dicho.

Javier Bardem en un acto público. Gtres

Aunque este episodio tan duro no ha quebrado su relación. Bardem y Cruz se conocieron en el año 1992, durante el rodaje de Jamón, jamón. No fue hasta 2007 cuando decidieron comenzar su relación, y se casaron tres años después, en julio de 2010. Una boda celebrada en Las Bahamas, en la más estricta intimidad.

Desde que se dieron el 'sí, quiero', han sido una de las parejas más demandadas de Hollywood. Y aunque han mantenido sus problemas matrimoniales fuera del foco mediático, se han convertido en un icono. Además, han compartido pantalla en varias ocasiones, como en Loving Pablo y Todos lo saben.

En 2011 se convirtieron en padres por primera vez con la llegada de Leo, y de nuevo en 2013 con su hija Luna. Una paternidad que siempre han llevado en el anonimato y muy alejados de la presión mediática a la que se enfrentan.

Javier Bardem y Penélope Cruz en el Festival de San Sebastián. Gtres

La pareja vive desde hace años en Madrid, aunque pasa mucho tiempo en Hollywood por motivos profesionales. Actualmente, han establecido su residencia en Valdelagua, una urbanización con vistas a la sierra de la capital.

Estas declaraciones han causado furor entre la prensa española, ya que es la primera vez que la pareja de actores deja entrar al gran público en su parcela más privada. Y, seguramente, este testimonio se convierta en uno de los temas principales de conversación en sus próximas apariciones públicas, para conocer más detalles sobre su estado de salud actual.