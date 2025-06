Eugenia Osborne, sobre su hija fallecida: "Sufro el síndrome del miembro fantasma. Siento que se mueve dentro de mí"

Este lunes, 16 de junio, se ha emitido una nueva entrega de Madres: desde el corazón, el espacio presentado por Cruz Sánchez de Lara (52 años), vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL. En esta ocasión, la persona que se ha sincerado como nunca ha sido Eugenia Osborne (38).

La hija de Bertín Osborne (70) se ha abierto en canal y ha emocionado a la audiencia con su duro testimonio como madre, pues ha recordado, con gran entereza, el momento en que perdió a una hija. No fue aquella la primera pérdida que ha afrontado la familia.

De hecho, la charla con Sánchez de Lara ha comenzado rememorando el primer deceso que marcó para siempre a la familia Ortiz Domecq. Los padres de Eugenia perdieron a un bebé. Así lo vivió Eugenia: "Lo poco que recuerdo es que nació, a las dos semanas tuvo un problema de riñones. Mi padre decía que era de hígado y mi madre, yo recuerdo, me decía que era de riñones, y falleció".

Eugenia Osborne en el programa 'Madres: desde el corazón'. Mitele Plus.

En ese punto, Eugenia aborda su primera maternidad. "Tengo que decir que la viví llorando, porque no era buscado. Me acababa de casar, yo quería pasar los primeros años viviendo en Italia, mi marido vivía allí y yo me quería ir a vivir allí. Era como un sueño", ha relatado, al recordar que se enteró de que estaba embarazada cuatro meses después de casarse.

"Fue difícil. Me sentí muy sola. Juan se quedó en Italia, yo estaba en Madrid, mi hermana Alejandra estaba en Sevilla, también embarazada. No tenía a mi madre al lado. Además, es que el embarazo lo vivimos las mujeres", ha contado muy emocionada. Y añade: "Por mucho que esté tu marido al lado, hay cosas que las vivimos solo nosotras".

Además, ha querido sincerarse sobre los problemas a los que se enfrentan las madres tras su primer embarazo. "Le dije a mi hermana mayor: '¿Tú cómo no me avisas de esto antes?'. Es verdad que es una experiencia maravillosa y que no te arrepientes", ha expresado.

Eugenia Osborne junto a Cruz Sánchez de Lara en el programa 'Madres: desde el corazón'. Mitele Plus.

Reflexiona Eugenia sobre la poca información que se da sobre la parte menos agradable de la maternidad: "No se nos cuenta lo difícil que es, por los dolores que una pasa -físicos y emocionales-, por la transformación del cuerpo…", ha contado. Aclara que "desde el día que nace, el sentimiento de culpa se hace mucho mayor".

Confiesa Osborne hija que se sentía mal tras convertirse en madre primeriza. "Yo me acuerdo de que miraba al niño y decía: '¿Pero por qué no me sale el instinto maternal?'. Yo recuerdo mirarlo y no conocer a ese bebé. A partir del tercer día llegó el instinto maternal", ha confesado emocionada, con una gran sonrisa en la cara.

Eugenia Osborne no esperaba lo que vendría en los años siguientes. Quiso volver a ser madre, pero la vida le tenía preparado un duro revés: la muerte de una de sus mellizas. En uno de sus viajes a Sevilla comenzó a sangrar y tuvo que ir directa al hospital.

"Tenía que aguantar todo lo que pudiese para evitar el parto", ha empezado contando. "Estaba en la semana 27. A Sandra -una de las mellizas- se le había colado la cabeza por el canal para salir. Tenía que estar tumbada boca arriba, con las piernas hacia arriba. Fue muy duro", continúa.

"Sandra fue parto natural y Leticia fue cesárea. Querían manipularla lo menos posible y evitar cualquier daño. Fue una cesárea de urgencia y, de nuevo, estaba sola. Pesaron 800 y 750 gramos. Parecían unos monos titís, no parecían bebés: manos largas, ojos grandes, muy chiquititas y eran muy largas", ha relatado, muy emocionada, incluso secándose las lágrimas.

Eugenia Osborne en el programa 'Madres: desde el corazón'. Mitele Plus.

La pequeña Sandra estuvo dos meses ingresada después de nacer, hasta que alcanzó el peso preceptivo para abandonar el centro médico. No obstante, la otra melliza corrió una fatal suerte: Leticia falleció a los ocho días de nacer.

Para su madre, "es lo más difícil a lo que me voy a enfrentar en mi vida: separarme de ella", ha expresado.

"Mi hija Sandra la tiene muy presente. Estas navidades les pidió a los Reyes Magos que le trajeran a su hermana. Con ella sí que puedo hablar de todo este tema y no lloro ni nada, sobre todo porque, si ella me pregunta, no quiero que vea que me pongo mal. Ella me dice: 'Quiero a mi hermana conmigo', y no es justo", ha añadido tras comunicar la pérdida durante la entrevista.

Sin embargo, lo más duro fue el día que su hija le preguntó por primera vez por su hermana. "Yo nunca le hablé de su hermana y, con tres años, un día que la estaba dejando en el colegio, salió del coche y me preguntó: '¿Dónde está mi hermana?’. Y yo no le había hablado nunca de eso. Me impactó, y le dije: 'Amor, tu hermana está en el cielo'", ha relatado.

En ese momento de la charla, Eugenia habla del síndrome del miembro fantasma, que admite seguir sintiendo en su interior: "Se aprende a vivir con ello. No se supera. Yo, de hecho, todavía... no sé si has oído hablar del miembro fantasma. Cuando una persona pierde un brazo, una mano o un pie, lo siguen sintiendo".

Agrega: "Yo, a veces, sigo sintiendo a Leticia moviéndose dentro de mí. Es algo raro, probablemente es cosa de mi cabeza, pero la llego a sentir que está ahí, en esta barriga. La siento aquí -señalando su barriga-. Es una sensación súper rara".

Además, ha añadido que, ahora que es más mayor, Sandra sí le pregunta más a su madre sobre cómo pasó todo. Después de aquella tragedia, y sin tener intención de volver a ser madre -de hecho, Eugenia admite que se colocó un DIU-, Eugenia se queda embarazada de su último hijo, Tristán.

En otro orden de cosas, Eugenia aborda en esta entrevista su separación matrimonial de Juan Melgarejo, el padre de sus hijos. Tras un tercer embarazo, la pareja decidió separarse, en el año 2021.