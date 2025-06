Zeus Tous se pronuncia como nunca sobre su hermana Thais, la gran ausente en el estreno de la serie de Sara Montiel

Este viernes, 13 de junio, se estrena en Max Súper Sara, una serie documental creada y dirigida por Valeria Vegas (39 años) que explora la figura de María Antonia Abad Fernández, la mujer detrás del mito de la inolvidable Sara Montiel.

Un revelador retrato sin precedentes de la actriz y cantante, que desafió las expectativas y los convencionalismos de su propia época, que abrió camino para las que vinieron detrás y disfrutó la vida hasta el último minuto.

Siempre será recordada por ser la primera española que triunfó en Hollywood, sus sonados romances y sus singulares apariciones televisivas. A través de cintas domésticas, varios de sus familiares, amigos, compañeros y admiradores conforman un retrato poliédrico de Saritísima.

Zeus Tous, en el estreno de la serie de su madre, Sara Montiel. Europa Press

Al estreno del documental de la icónica artista -que falleció en 2013- ha asistido, como no podía ser de otra manera, su hijo Zeus Tous (42), además de un buen número de rostros conocidos, como Norma Duval (69), Alaska (62), Bibiana Fernández (71) o Regina Do Santos.

"Súper Sara, como era ella, una heroína adelantada a su tiempo, una influencer de aquella época. Y la verdad que muy agradecido, muy contento y, sobre todo, ya era hora, después de tantos años, que se hiciera algo de esta manera, de esta forma", ha detallado Zeus.

Zeus Tous, en el homenaje más especial a Sara Montiel: "Estoy orgulloso de ser su hijo" JALEOS

"Sobre todo, bueno, para que la gente siga recordándola, que obviamente no hace falta hacer este tipo de cosas para que se la recuerde, pero también es bueno para las siguientes generaciones, para que sepan realmente quién fue Sara Montiel", ha comentado el cantante, emocionado.

Alejada del foco mediático, y siempre en un discreto segundo plano, su hermana Thais se ha convertido en la gran ausente del estreno: "He hablado con ella, pero evidentemente nunca va a estar enfrente de los medios. Sabe quién es, ella respeta, evidentemente, de dónde viene, es lo que conlleva, ¿no?".

Zeus Tous, en una imagen de archivo. Gtres

"Tenemos la libertad de elegir lo que queremos en la vida, qué menos que poder un poco, pues elegir un poco el anonimato. En este caso, ella siempre lo ha preferido así. Y como digo yo, es de respetar, evidentemente. Ella sabe quién es, de dónde viene, se siente súper orgullosa, igual que yo", ha apuntado el artista.

En ese punto, relata que Thais, como él, ha estado trabajando en la producción de esta ficción. "Todos estos meses de trabajo con la productora y con la cadena", ha explicado Zeus, asegurando que si a él le hizo ilusión este homenaje a su madre, "a mi hermana incluso mucho más".

Como admite, no todo han sido facilidades por ser el hijo de Sara Montiel. "Me ha costado mucho y me sigue costando mucho" que tomen en serio su carrera como cantante, ha admitido. "Ahora, gracias a Dios, con el paso del tiempo y el esfuerzo, pues la gente ya me respeta, hay gente de la industria que me respeta", añade.

Al punto, confiesa que aunque "siempre voy a ser el hijo de Sara Montiel y muy orgulloso de ello", "lo que pasa que hay circunstancias y hay cosas, evidentemente, que sí que me han perjudicado y me siguen perjudicando más".

¿Cómo era Antonia como madre y como mujer, lejos del mito de Sara? Como revela emocionado, "era una campechana manchega, una persona muy terrenal, con su bata iba por casa, haciendo su paella para los amigos, evidentemente era muy amiga de sus amigos".

"Mi madre me dejaba un poco hacer lo que quisiera entre comillas y gracias a ello creo que me hice todavía más responsable porque es como que, evidentemente una madre tiene que estar detrás, y mi madre siempre estaba detrás conmigo con los estudios. Sí, era un poco bala pérdida en ese caso", reconoce divertido, agradeciendo la libertad y confianza que siempre tuvo por su parte.

Respecto a los rumores que relacionaron a la icónica actriz con el rey Juan Carlos (87), Zeus ha aclarado que "tanto mi padre como mi madre eran amigos, bueno, amigos, yo no sé el nivel de amistad. Tenían confianza entre ellos, conocían a la Familia Real, tanto al Rey como a la Reina, y tuvieron mucho trato".

"Evidentemente, luego de lo que se habló, que si mi madre tuvo un affaire con el rey emérito, pues mira, yo... Se lo llevó a la tumba", ha zanjado, afirmando tajante que "mi madre me dijo que nunca fue así. Yo a mi madre la creo, pero evidentemente hay que ponerse en la tesitura de la vida de Sara Montiel en esa época".

Y, aunque han pasado muchos años, Zeus ha contado a Europa Press que tiene recuerdos de sus encuentros con los Eméritos: "Mi madre me enseñaba a hacer la reverencia a la Reina, porque creo que fue en el aeropuerto de Palma cuando coincidimos con ella. Decía, 'oye, si ves a la Reina, lo que tienes que hacer no sé qué, no sé cuánto, es el gesto'".

En último lugar, se le ha interpelado a Zeus por el amor: "Estoy soltero y entero. No lo busco, pero si lo encuentro, bienvenido sea. Evidentemente hoy en día es complicado. Debe ser que cumplo años y cada vez me vuelvo más exigente con esto, pero está bien porque sé lo que no quiero evidentemente".

Cuando halle el amor, tiene claro que le gustaría ser padre. "Sí, pero eso conlleva de una gran responsabilidad y es verdad que primero me gustaría asentarme como a nivel profesional y personal. Y encontrar a la persona importante para ello, encontrar una pareja estable y bueno, cuesta, está costando, pero aparecerá", concluye.