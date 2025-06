Susanna Griso, sobre su relación sentimental con Luis Enríquez Nistal: "Tengo el corazón feliz. Muy feliz"

Susanna Griso (55 años) ha sido una de las invitadas a una de las fiestas más glamurosas que ha tenido lugar esta semana en Madrid. La presentadora, acudió con su pareja Luis Enríquez Nistal (54), a los premios de Vanitatis, celebrados en el teatro Príncipe Pío de la capital española.

La pareja, esta vez, no quiso posar ante los medios gráficos que cubrían el photocall. Sí lo hizo ella sola desplegando una gran sonrisa y hablando con los compañeros sin problema.

EL ESPAÑOL charló con la presentadora y desveló cuáles son sus planes para este verano.

Susanna Griso en los Premios Vanitatis 2025. Gtres

¿Cómo está Susanna Griso?

Pues, si te digo la verdad, a esta hora estoy cansada. Me despierto entre las cuatro y cinco de la mañana. Pero, ¿sabes qué pasa? Que a mí los photocalls me siguen intimidando, y mira que llevo años en esto. Yo siempre digo que esto me parece un pelotón de fusilamiento. Entonces, me sigue costando. Es un momento de tensión, donde llega la adrenalina. Es como una montaña rusa, y después ya me relajo.

Pero, además de esto, ¿en qué momento de su vida se encuentra?

Estoy muy bien. En un momento muy dulce, la verdad.

¿Y cuándo ve titulares sobre su vida personal, cómo le afectan?

Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que soy muy pudorosa para estas cosas, y siempre he sido muy reservada respecto a mis sentimientos, a mi vida personal. He intentado proteger mucho a mi entorno y, cuando veo titulares donde se habla de eso, de mi vida amorosa, me sigue costando. Pero ya me estoy curando. Con los años voy aprendiendo, y cada vez me cuesta menos.

¿Tiene el corazón contento ahora mismo?

Tengo el corazón feliz. Muy feliz.

Susanna Griso y Luis Enriquez Nistal en un acto público. Gtres

Y ahora que llega el buen tiempo, las vacaciones… uno de sus momentos favoritos del año.

A mí me gustan mucho las vacaciones. Piensa que el 11 de julio acabo en el programa y el día 12 ya estoy cogiendo un avión. Queda un mes. Y bueno, con mis chicos haremos una fiesta grande. El año pasado invité a 120 personas, a todo el equipo. Este año no sé, porque se tienen que portar muy bien lo que queda de curso. Hasta ahora lo han hecho bien, pero aún tienen un mes para estropearlo.

¿Qué tiene planteado para este verano?

Este verano hago un viaje muy lejano, a un lugar de muchas horas de avión. Me voy a Iberoamérica y, luego, ya recojo a los niños y hago un poco de madre en casa, digamos.

¿Cuántas semanas necesita Susanna Griso para desconectar de verdad?

La verdad es que yo desconecto fácilmente. Te diré que en 48 horas he desconectado. Es la única manera de resistir, y tengo esa capacidad de desconexión. Eso no significa que deje de leer periódicos, pero en cuanto me cambian el entorno y, por ejemplo, no puedo ver Espejo Público o las noticias porque me cambia el horario, desconecto. El cambio horario es muy importante. Y bueno, si encima me voy a un lugar sin conexión wifi, mejor.

¿Y cuántas semanas se va esta vez en ese viaje por Iberoamérica?

Pues me voy tres semanas e iré acompañada, muy bien acompañada.

¿Para alimentar el corazón mucho más?

Mi corazón, el espíritu… y todo lo que se pueda.